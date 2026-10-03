Who Is Lhuan-dre Pretorius: गेलचा विक्रम मोडणारा हा २० वर्षांचा पठ्ठा आहे तरी कोण? ७९ चेंडूत १८८ धावा ठोकत क्रिकेटविश्वाचं लक्ष वेधलं

WHO IS LHUAN-DRE PRETORIUS WHO BROKE CHRIS GAYLE T20 RECORD: दक्षिण आफ्रिकेच्या एका २० वर्षीय खेळाडूने वेस्ट इंडिजचा दिग्गज फलंदाज ख्रिस गेलचा टी-२० क्रिकेटमधील सर्वात मोठा विक्रम तोडून दाखवून दिलं की कोणतीच गोष्ट अशक्य नाही. दक्षिण आफ्रिकेचा युवा फलंदाज लुआन-ड्रे प्रिटोरियसने वेस्ट इंडिजच्या या दिग्गज फलंदाजाचा तब्बल १३ वर्षे जुना विक्रम मोडीत काढला आहे. त्याने सीएसए टी-२० चॅलेंजमध्ये टायटन्सकडून खेळताना नाइट्सविरुद्ध नाबाद १८८ धावांची खेळी केली..आपण जर पाहायला गेलं तर गेलने २०१३ मध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूकडून खेळताना १७५ धावांची खेळी केली होती. त्याने पुणे वॉरियर्सविरुद्ध हा विक्रम केला होता. गेलची ही खेळी टी-२० क्रिकेटमधील सर्वोच्च वैयक्तिक धावसंख्या होती. आता १३ वर्षांनंतर प्रिटोरियसने १८८ धावा करत हा विक्रम आपल्या नावावर केला आहे..ICC ODI World Cup 2027 India Fixture: रोहित शर्मा, विराट कोहलीचा शेवटचा वर्ल्ड कप! पण, भारताचे सामने किती वाजता सुरू होणार? कुठे Free पाहता येणार?.कोण आहे लुआन-ड्रे प्रिटोरियस?लुआन-ड्रे प्रिटोरियसचा जन्म २७ मार्च २००६ रोजी दक्षिण आफ्रिकेतील पॉचेफस्ट्रूम येथे झाला. तो डाव्या हाताने फलंदाजी करतो. त्याचबरोबर तो विकेटकीपिंगही करू शकतो. एवढ्या कमी वयात त्याने दक्षिण आफ्रिकेच्या क्रिकेटमध्ये आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे..२०२४ मध्ये झालेल्या अंडर-१९ वर्ल्ड कपमध्येही प्रिटोरियसची चांगली कामगिरी झाली होती. या स्पर्धेत दक्षिण आफ्रिकेकडून सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांमध्ये तो होता. त्यानंतर त्याच्याकडे दक्षिण आफ्रिकेचा युवा आणि भविष्यातील स्टार खेळाडू म्हणून पाहिलं जाऊ लागलं..७९ चेंडूत १८८ धावानाइट्सविरुद्धच्या सामन्यात प्रिटोरियसने ७९ चेंडूंचा सामना केला. या खेळीत त्याने १५ चौकार आणि १३ षटकार ठोकले. म्हणजेच चौकार आणि षटकारांच्या मदतीनेच त्याने १३८ धावा केल्या. त्याचा स्ट्राईक रेटही २३७.९७ इतका होता. विशेष म्हणजे प्रिटोरियस केवळ १२ धावांनी द्विशतकापासून दूर राहिला. मात्र, त्याची १८८ धावांची खेळी त्याला टी-२० क्रिकेटच्या इतिहासात सर्वोच्च वैयक्तिक धावा करणारा फलंदाज बनवण्यासाठी पुरेशी ठरली..Cricket News: विराट कोहलीने कसोटीत अजून खेळायला हवे होते ; कपिल देव.प्रिटोरियसने याआधी कसोटी क्रिकेटमध्येही मोठी कामगिरी केली आहे. कसोटी पदार्पणातच त्याने १५३ धावांची खेळी केली होती. या खेळीसह कसोटी पदार्पणात १५० पेक्षा जास्त धावा करणारा तो सर्वात तरुण फलंदाज ठरला होता. त्यामुळे आता टी-२० क्रिकेटमधील ख्रिस गेलचा मोठा विक्रम मोडल्यानंतर लुआन-ड्रे प्रिटोरियसची चर्चा आणखी वाढली आहे. अवघ्या २०व्या वर्षी त्याने केलेली ही कामगिरी पाहता दक्षिण आफ्रिकेला भविष्यातील एक मोठा फलंदाज मिळाला असल्याचं नक्कीच म्हणता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.