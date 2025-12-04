एका षटकात ३३ धावा! Liam Livingstone ची अफलातून फटकेबाजी, ३८ चेंडूंत ८२ धावा; सुनील नरीनचाही मोठा पराक्रम, Video Viral

Liam Livingstone’s explosive knock of 82(38) including a 33-run over: अबु धाबी नाइट रायडर्स विरुद्ध शाहजाह वॉरियर्स यांच्यातल्या ILT20 लीगमधील कमालीचा उत्कंठावर्धक ठरला. लाएम लिव्हिंगस्टोनच्या आक्रमक फटकेबाजीने मैदान दणाणून सोडले, तेच सुनील नरीनच्या विक्रमाने ऐतिहासिक कामगिरीची नोंद झाली. लिव्हिंगस्टोनने एका षटकात ३३ धावा चोपून काढल्या. त्यात पाच षटकारांचा समावेश होता. त्याच्या या खेळीच्या जोरावर नाइट रायडर्सने ३९ धावांनी विजय मिळवला..प्रथम फलंदाजीला आलेल्या नाइट रायडर्सने ४ बाद २३३ धावा कुटल्या. मिचेल पेरर ( १५) व अॅलेक्स हेल्स ( ३२) हे सलामीवीर माघारी परतल्यानंतर अलिशान शराफू ( ३४) याने चांगला खेळ केला. त्यानंतर लिव्हिंगस्टोन व शेर्फाने रुथऱफोर्ड ही जोडी मैदानावर बरसली. या दोघांनी ९७ धावांची भागीदारी केली. रुथरफोर्ड २७ चेंडूंत ३ चौकार व ३ षटकारांसह ४५ धावांवर बाद झाला..Sanju Samson मुंबईच्या गोलंदाजांना चोपत होता, शार्दूल ठाकूरने संधी साधून काढला काटा; मॅचला मिळाली कलाटणी.आंद्रे रसेलने ४ चेंडूंत ११ धावा कुटल्या. लिव्हिंगस्टोनने ३८ चेंडूंत ८२ धावांची नाबाद खेळी केली. त्यात २ चौकार व ८ षटकारांचा समावेश होता. यापैकी ३२ धावा या एका षटकात आला. त्याने ६,२,६,६,६,६ अशी फटकेबाजी केली. एक चेंडू वाईड ठरल्याने या षटकात ३३ धावा आल्या. .लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या वॉरियर्सना ९ बाद १९४ धावांपर्यंत पोहोचता आले. टीम डेव्हिडने २४ चेंडूंत २ चौकार व ७ षटकारांसह ६० धावा केल्या, तर ड्वेन प्रेटोरियसने ३९ धावा केल्या. आदिल राशिदने २५ धावांचे योगदान दिले. त्यांना ३९ धावांनी सामना गमवावा लागला. सुनील नरीनने १ विकेट घेत विक्रमाला गवसणी घातली..Mumbai Indians फ्रँचायझीने संघाचे नाव बदलले; अंबानींच्या खेळीने सारेच चक्रावले .Sunil Narine 600 Wickets in T20 Cricketआयपीएल २०२६ सुरू होण्यापूर्वी, कोलकाता नाईट रायडर्सचा अनुभवी गोलंदाज सुनील नरीनने इतिहास रचला आहे. त्यने ट्वेंटी-२० कारकिर्दीत ६०० बळींचा टप्पा गाठला आहे. तो वेस्ट इंडिजचा ड्वेन ब्राव्हो आणि अफगाणिस्तानचा स्टार रशीद खान यांच्या एलिट क्लबमध्ये सामील झाला आहे.रशीद खान – ६८१ड्वेन ब्राव्हो – ६३१सुनील नरेन - ६००इम्रान ताहिर-५७०शकिब अल हसन – ५०४.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.