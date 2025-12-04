Cricket

एका षटकात ३३ धावा! Liam Livingstone ची अफलातून फटकेबाजी, ३८ चेंडूंत ८२ धावा; सुनील नरीनचाही मोठा पराक्रम, Video Viral

Watch Liam Livingstone 33-run over Video : ILT20 2025 मध्ये Liam Livingstone ने एका षटकात तब्बल ३३ धावा काढत त्याने बॉलरची अक्षरशः धुलाई केली. फक्त ३८ चेंडूंत त्याने ८२ धावा ठोकल्या, ज्यात ८ षटकार आणि २ चौकारांचा समावेश होता.
Liam Livingstone Smashes 33 Runs in an Over

Liam Livingstone’s explosive knock of 82(38) including a 33-run over: अबु धाबी नाइट रायडर्स विरुद्ध शाहजाह वॉरियर्स यांच्यातल्या ILT20 लीगमधील कमालीचा उत्कंठावर्धक ठरला. लाएम लिव्हिंगस्टोनच्या आक्रमक फटकेबाजीने मैदान दणाणून सोडले, तेच सुनील नरीनच्या विक्रमाने ऐतिहासिक कामगिरीची नोंद झाली. लिव्हिंगस्टोनने एका षटकात ३३ धावा चोपून काढल्या. त्यात पाच षटकारांचा समावेश होता. त्याच्या या खेळीच्या जोरावर नाइट रायडर्सने ३९ धावांनी विजय मिळवला.

