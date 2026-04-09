Mumbai Indians Netflix project Rohit Sharma story: भारतीय संघाचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा याने त्याच्या चाहत्यांची उत्सुकता वरच्या लेव्हलला पोहोचवली आहे. रोहितने त्याच्या इंस्टा स्टोरीवर एक फोटो पोस्ट केला आहे आणि त्यामुळे तो लवकरच नेटफ्लिक्सच्या चित्रपटात दिसणार असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. नेटफ्लिक्स आणि मुंबई इंडियन्सचा लोगो असलेले एक पत्र रोहितने स्टोरीत पोस्ट केले आहे आणि त्यात रोहित शर्माचे नाव व जर्सी क्रमांक ४५ दिसत आहे. त्यावर आजची म्हणजेच ९ एप्रिल २०२६, ही तारीखही दिसत आहे. रोहितच्या या पोस्टने चाहत्यांची उत्सुकता वाढली आहे आणि नेमकं काय समोर येणार आहे, याची ते आतुरतेने वाट पाहत आहेत. .चाहत्यांनी अनेक अंदाज बांधण्यासही सुरूवात केली आहे. अनेकांच्या मते रोहित शर्माच्या आयुष्यावर आधारित मालिका किंवा चित्रपट येणार आहे. रोहितच्या या संकेताने सर्वांनाच उत्सुकतेत ठेवले आहे. इंटरनेटवर प्रचंड चर्चा निर्माण करणाऱ्या या नवीन प्रकल्पाबद्दल सर्वांना अधिक लवकरच स्पष्ट चित्र मिळेल..रोहित सध्या इंडियन प्रीमिअऱ लीग २०२६ मध्ये मुंबई इंडियन्सचे प्रतिनिधित्व करतोय. मुंबईने १३ वर्षांचा शाप संपवताना हंगामातील पहिला सामना जिंकला. त्यांनी कोलकाता नाइट रायडर्सवर विजय मिळवला, पंरतु त्यांना दिल्ली कॅपिटल्स व राजस्थान रॉयल्सकडून सलग दोन पराभव पत्करावे लागले आहेत. पाचवेळचा विजेता संघ सध्या गुणतालिकेत आठव्या क्रमांकावर आहेत. कोलकाता नाइट रायडर्स व चेन्नई सुपर किंग्स, यांचा क्रमांक MI नंतर येत आहे..रोहितने पहिल्याच सामन्यात अवघ्या ३८ चेंडूंमध्ये ७८ धावांची धमाकेदार खेळी करून आपल्या मोहिमेची सुरुवात केली. त्याने आणि रायन रिकल्टन यांनी मिळून १४८ धावांची भागीदारी केली. आपल्या संघाला मोठा विजय मिळवून दिला. पण, रोहितच्या कामगिरीत घसरण झाली आहे आणि दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्धच्या सामन्यात त्याने २६ चेंडूंमध्ये केवळ ३५ धावा केल्या आणि राजस्थान रॉयल्सविरुद्ध तो ६ चेंडूंमध्ये ५ धावा करून बाद झाला. रोहितने या हंगामात आतापर्यंत तीन सामन्यांमध्ये ११८ धावा केल्या असून तो सर्वाधिक धावा करणाऱ्यांच्या यादीत पाचव्या स्थानावर आहे..रोहितच्या नेतृ्त्वाखाली मुंबई इंडियन्सने २०१३, २०१५, २०१७, २०१९ आणि २०२० असे पाच जेतेपद पटकावली. पण, त्यानंतर मुंबई इंडियन्सच्या कामगिरीत घसरण पाहायला मिळालेली आहे. मागील दोन पर्वापासून मुंबईचे नेतृत्व हार्दिक पांड्या करतोय. रोहितने आयपीएलमध्ये २७५ सामन्यांत ७१६४ धावा केल्या आहेत आणि त्यात २ शतकं व ४८ अर्धशतकं आहेत.