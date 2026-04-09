Cricket

लाईट, कॅमेरा, अ‍ॅक्शन..! Rohit Sharma लवकरच Netflix च्या चित्रपटात झळकणार? माजी कर्णधारने दिले संकेत...

Rohit Sharma Netflix documentary release date speculation : क्रिकेटच्या मैदानावर चौकार-षटकारांनी चाहत्यांचे मनोरंजन करणारा रोहित शर्मा आता लवकरच OTT प्लॅटफॉर्मवर झळकणार का? त्याच्या एका Instagram पोस्टमुळे सध्या सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा रंगली आहे.
Rohit Sharma drops a big hint about a possible Netflix project, leaving fans excited.

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Mumbai Indians Netflix project Rohit Sharma story: भारतीय संघाचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा याने त्याच्या चाहत्यांची उत्सुकता वरच्या लेव्हलला पोहोचवली आहे. रोहितने त्याच्या इंस्टा स्टोरीवर एक फोटो पोस्ट केला आहे आणि त्यामुळे तो लवकरच नेटफ्लिक्सच्या चित्रपटात दिसणार असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. नेटफ्लिक्स आणि मुंबई इंडियन्सचा लोगो असलेले एक पत्र रोहितने स्टोरीत पोस्ट केले आहे आणि त्यात रोहित शर्माचे नाव व जर्सी क्रमांक ४५ दिसत आहे. त्यावर आजची म्हणजेच ९ एप्रिल २०२६, ही तारीखही दिसत आहे. रोहितच्या या पोस्टने चाहत्यांची उत्सुकता वाढली आहे आणि नेमकं काय समोर येणार आहे, याची ते आतुरतेने वाट पाहत आहेत.

Loading content, please wait...
Rohit Sharma
sports
Cricket News
Mumbai Indians
Cricket News in Marathi
indian premier league
Netflix
IPL 2026

