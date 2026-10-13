BAN vs AFG 1st Test: बांगलादेश संघातील 'हिंदू' खेळाडूचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! कसोटीच्या १७७ वर्षांच्या इतिहासात नोंदवला गेला अनोखा विक्रम

Litton Das creates world record in Bangladesh vs Afghanistan Test: बांगलादेशने अबुधाबी येथे सुरू असलेल्या कसोटीत अफगाणिस्तानविरुद्ध मजबूत पकड घेतली आहे. बांगलादेशला पाचव्या दिवसाच्या खेळात विजयासाठी ६ विकेट्स हव्या आहेत,तर अफगाणिस्तानला २५८ धावा करायच्या आहेत. त्यामुळे सामन्याच्या निकाल नेमका कोणाच्या बाजूने लागेल हे सांगणे अवघड आहे. मात्र, या सामन्यात बांगलादेशचा यष्टिरक्षक-फलंदाज लिटन कुमार दास याने विश्वविक्रमाला गवसणी घातली आहे. कसोटी क्रिकेटच्या १७७ वर्षांच्या इतिहासात असा अनोखा विक्रम यापूर्वी झाला नव्हता..बांगलादेशने पहिल्या डावात ३४६ धावा केल्या. शादमान इस्लाम ( ६७), तंझीद हसन ( ८३), लिटन दास ( ५३) यांनी अर्धशतकं झळकावली. अफगाणिस्तानच्या मोहम्मद सलीमने ४, तर यामिन अहमदजाईने ३ विकेट्स घेतल्या. मात्र, फलंदाजांनी निराश केले आणि अफगाणिस्तानचा संपूर्ण संघ २४० धावांवर ऑल आऊट झाला. कर्णधार रहमन शाहच्या नाबाद १०५ धावांच्या खेळीला अब्दुल मलिक ( ६२) सोडल्यास कुणाची साथ मिळाली नाही. बांगलादेशच्या हसन महमदूने पाच, इबादस होसैनने ४ विकेट्स घेतल्या..India Squad vs NZ ODI : मोहम्मद शमीचे पुनरागमन? रोहित, विराट, शुभमन यांची जागा पक्की... कसा असेल भारताचा वन डे संघ?.बांगलादेशची दुसऱ्या डावात काही खास सुरूवात झाली नाही. कर्णधार नमजूल होसैन शांतने ( ८२) यांनी मुश्ताफिकर रहिम ( ८१) या अनुभवी जोडीने अफगाणिस्तानला चोख प्रत्युत्तर दिले. त्यानंतर लिटन दासने ११७ चेंडूंत १०२ धावांची खेळी करून संघाचा डाव ७ बाज ३७२ धावांवर घोषित केला आणि अफगाणिस्तानसमोर ४७९ धावांचे लक्ष्य ठेवले. या शतकासह लिटन दासने यष्टिंमागेही कमाल दाखवली आणि अनोखा विक्रम नावावर केला..लिटनने पहिल्या डावात संयमी ५३ धावा केल्या आणि दुसऱ्या डावात शानदार १०२ धावा फटकावत संघाला मजबूत स्थितीत आणले. त्यानंतर यष्टीरक्षक म्हणून उत्कृष्ट कामगिरी करत ९ फलंदाजांना (८ झेल आणि १ यष्टीचीत) बाद केले. कसोटी क्रिकेटच्या १७७ वर्षांच्या इतिहासात एकाच सामन्यात एक शतक, एक अर्धशतक आणि ९ बळी घेणारा जगातील पहिला यष्टीरक्षक-फलंदाज ठरला आहे. .त्याने दक्षिण आफ्रिकेच्या डेनिस लिंडसे यांचा ६० वर्षे जुना विक्रम मोडला, ज्यांनी १९६६ मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध एका कसोटीत ८ बळी आणि शतक-अर्धशतक झळकावले होते. यासोबतच, त्याने बांगलादेशसाठी एका कसोटीत यष्टीरक्षकाद्वारे सर्वाधिक बळी घेण्याचा २२ वर्षे जुना खालिद मशुद पायलटचा (७ बळी, विरुद्ध झिम्बाब्वे, २००४) विक्रमही मोडला आहे .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.