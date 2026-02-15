T20 World Cup सुरू असताना न्यूझीलंडचा दिग्गज अचानक परतला घरी! दुखापत नाही, तर 'हे' आहे कारण

New Zealand pacer Lockie Ferguson heads home mid T20 WC: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा रंगतदार होत असून सुपर ८ फेरीसाठी चुरशीची शर्यत पाहायला मिळत आहेत. पण अशातत आता न्यूझीलंड संघाबाबत एक महत्त्वाची अपडेट आली आहे. न्यूझीलंडचा वेगवान गोलंदाज लॉकी फर्ग्युसन (Lockie Ferguson) रविवारी त्याच्या घरी परतला आहे. याबाबत न्यूझीलंडने (New Zealand Team) माहिती दिली आहे..T20 WC, IND vs PAK: विजय अन् थेट सुपर-८ चे तिकीट मिळवा; पण पाऊसामुळे सामना रद्द झालं तर काय?.लॉकी फर्ग्युसनची त्याच्या पहिल्या अपत्याच्या जन्मासाठी मायदेशी परतला आहे. त्याची पत्नी सध्या प्रेग्नंट आहे. मात्र असे असले तरी फर्ग्युसन या टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतून (T20 World Cup 2026) बाहेर झालेला नाही. तो पुढच्या टप्प्यात पुन्हा संघात सामील होऊ शकतो. कारण अद्याप न्यूझीलंड सुपर ८ च्या शर्यतीत आहे..न्यूझीलंड सध्या डी गटात असून तीन सामन्यांपैकी २ सामने जिंकून ४ गुणांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्यांचा पहिल्या फेरीतील एकच सामना कॅनडाविरुद्ध बाकी आहे. हा सामना १७ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. न्यूझीलंडने पहिल्या दोन्ही सामन्यात विजय मिळवला होता, पण त्यांना दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पराभव स्वीकारावा लागला होता. .दक्षिण आफ्रिका सध्या या गटात तीन विजयांसह अव्वल क्रमांकावर आहे. या गटातून दक्षिण आफ्रिका आणि न्यूझीलंड हे सुपर ८ मध्ये जाण्याची दाट शक्यता आहे. कारण इतर तीन संघ अफगाणिस्तान, युएई आणि कॅनडा यांचे आव्हान जवळपास संपले आहे. तरी अगदीच काही चमत्कार झाला, तरच न्यूझीलंड पहिल्या फेरीत बाद होऊ शकतात.त्यामुळे फर्ग्युसन पहिल्या फेरीतील १७ फेब्रुवारी रोजी कॅनडाविरुद्ध चेन्नईत होणारा सामना मुकला, तरी तो सुपर ८ साठी न्यूझीलंड संघासाठी उपलब्ध राहू शकतो. .T20 World Cup Super 8s Scenario : दक्षिण आफ्रिका, वेस्ट इंडिज यांचे स्थान पक्के; उर्वरित ६ जागांसाठी भारत-पाकिस्तानसह कोणात शर्यत?.दरम्यान, अपत्याच्या जन्मासाठी घरी परतण्याच्या त्याच्या निर्णयाला न्यूझीलंड संघाकडून पाठिंबा देण्यात आला आहे. त्यांचे प्रशिक्षक रॉब वॉल्टर यांनी म्हटले की 'लॉकी आणि इमा यांच्यासाठी हा खूप उत्सुकतेचा काळ आहे आणि आम्हाला आनंद आहे की या खास क्षणी तो त्याच्या घरी गेला आहे.''आत्ता सध्या तरी आम्ही फर्ग्युसनच्या बदली खेळाडूचा विचार केलेला नाही. कारण सुपर ८ फेरीसाठी तो परत येईल, अशी योजना आहे. पण तरी सध्या संघासोबत बेन सिअर्स आणि कोल मॅककॉन्ची हे राखीव खेळाडू आहे, ज्यांना गरज पडल्यास संघात सामील केले जाऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.