IPL 2026 : लखनौ सुपर जायंट्सला २ कोटीच्या खेळाडूने दिला दगा... रिषभ पंतच्या संघात बोलावला आफ्रिकन ऑल राऊंडर

LSG squad update IPL 2026 Hasaranga replacement details: लखनौ सुपर जायंट्सने इंडियन प्रीमिअर लीगमध्ये गुरुवारी कोलकाता नाइट रायडर्सवर रोमहर्षक विजय मिळवला.. आता ते चार गुणांसह तालिकेत पाचव्या क्रमांकावर आले आहेत. पण, जे घडायला नको हवं होतं, तेच त्यांच्याबाबतीत घडलं आहे. संघातील प्रमुख फिरकीपटू वनिंदू हसरंगा यांने आयपीएल २०२६ मधून माघार घेतली आहे आणि त्याच्या जागी संघात दक्षिण आफ्रिकेचा अष्टपैलू खेळाडू जॉर्ज लिंडे ( George Linde) याचा समावेश केला गेला आहे..LSG ने लिलावात श्रीलंकेचा फिरकीपटू वनिंदू हसरंगाला २ कोटी रुपयांना करारबद्ध केले होते, परंतु ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ च्या श्रीलंकेच्या सलामीच्या सामन्यात झालेल्या हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीमुळे तो संघाबाहेर आहे. तो जवळपास दोन महिने क्रिकेटच्या मैदानापासून दूर आहे आणि श्रीलंका क्रिकेटने घेतलेल्या तंदुरुस्त चाचणीतही तो उपस्थित राहिला नसल्याची चर्चा आहे..त्याच्या जागी आता लिंडेला LSG ने ताफ्यात घेतले आहे. तो डावखुरा फलंदाज आणि डावखुरा ऑर्थोडॉक्स गोलंदाज आहे. त्याने दक्षिण आफ्रिकेचे ३ कसोटी, ४ वन डे आणि ३७ ट्वेंटी-२० सामन्यांमध्ये प्रतिनिधित्व केले आहे. २५० ट्वेंटी-२० सामन्यांमध्ये लिंडेने ४०३ धावा केल्या आहेत आणि ३५ बळी घेतले आहेत.तो पहिल्यांदाज आयपीएल खेळणार आहे आणि त्याच्यासाठी फ्रँचाझीने १ कोटी रुपये मोजले आहेत. .लखनौने या हंगामात ३ सामन्यांपैकी २ सामने जिंकले असून त्यांचा पुढील सामना १२ तारखेला गुजरात टायटन्स विरुद्ध लखनौच्या एकाना मैदानात दुपारी ३.३० पासून सुरू होणार आहे. वनिंदूने आयपीएलमध्ये RCB व RR संघाचे प्रतिनिधित्व करताना ३७ सामन्यांत ४६ विकेट्स घेतल्या आहेत.