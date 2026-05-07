IPL 2026 Point Table: लखनौ सुपर जायंट्सचा विजय! रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूला मोठा धक्का, PlayOff चे गणित बनले अधिक मजेशीर

Lucknow Super Giants beat Royal Challengers Bengaluru : लखनौ सुपर जायंट्सने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूला पराभवाचा धक्का दिला. LSG च्या २१४ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यात RCB ला अपयश आले. या पराभवामुळे गतविजेत्यांना गुणतालिकेत अव्वल स्थानावर पोहोचण्यासाठी वाट पाहावी लागणार आहे. LSG चा हा १०व्या सामन्यातील तिसरा विजय ठरला असला तरी त्यांचा प्ले ऑफमधील प्रवेश जवळपास अशक्यच आहे. पण, काल पंजाब किंग्स आणि आज RCB च्या पराभवाने प्ले ऑफच्या शर्यतीत असलेल्या अन्य संघांसाठी संधी निर्माण झाली आहे. .मिचेल मार्शच्या ५६ चेंडूंत ९ चौकार व ९ षटकारांसह १११ धावांच्या खेळीने LSG ला २०९ धावांपर्यंत पोहोचवले. मार्श व अर्शीन कुलकर्णी ( १७) यांनी पहिल्या विकेटसाठी ५६ चेंडूंत ९५ धावा जोडल्या. त्यानंतर मार्शने निकोलस पूरन ( ३८) सह ४१ चेंडूंत ७० धावांची भागीदारी केली. रिषभ पंतने १० चेंडूंत ४ चौकार व २ षटकारासह ३२ धावांची नाबाद खेळी करून लखनौला ३ बाद २०९ धावांपर्यंत पोहोचवले, परंतु DLS नियमानुसार RCB समोर विजयासाठी २१३ धावांचे सुधारित लक्ष्य ठेवले गेले..LSG vs RCB Live: विराट कोहलीला काही कळण्यापूर्वीच चेंडूने उडवला त्रिफळा; ९ वर्षानंतर ओढावली नामुष्की, प्रिंस यादवने केली हवा Video .RCB ची सुरुवात काही खास झाली नाही. मोहम्मद शमीने पहिल्या षटकात जेकब बेथलला ( ४) माघारी पाठवले, तर प्रिंस यादवने दुसऱ्या षटकात विराट कोहलीचा ( ०) त्रिफळा उडवला. ९ वर्षानंतर विराट आयपीएलमध्ये लक्ष्याचा पाठलाग करताना शून्यावर बाद झाला. देवदत्त पडिक्कल व रजत पाटीदार ही फॉर्मात असेलली जोडी मैदानावर उभी राहिली आणि दोघांनी ३० चेंडूंत अर्धशतकी भागीदारी पूर्ण केली. या दोघांनी LSG ची डोकेदुखी वाढवली होती आणि ५३ चेंडूंत ९५ धावा जोडून RCB ला विजयाचे स्वप्न दाखवले..पण, प्रिंस यादवला गोलंदाजीत पुन्हा आणणे LSG च्या फायद्याचे ठरले. प्रिन्सने ११ व्या षटकाच्या पहिल्या चेंडूवर कॉट अँड बोल्ड केले. देवदत्त पडिक्कल २५ चेंडूंत ३४ धावांवर बाद झाला. त्याच षटकाच्या पाचव्या चेंडूवर जितेश शर्मा ( १) झेलबाद झाला. शाहबाद अहमदने पुढच्या षटकात लखनौला मोठी विकेट मिळवून दिली. रजत पाटीदार ३१ चेंडूंत ३ चौकार व ६ षटकारांसह ६१ धावांवर झेलबाद झाला. .LSG vs RCB Live: १८ चेंडूंत ९० धावा! मिचेल मार्शच्या शतकाने गाजवला सामना; निकोलस पूरन अन् कृणाल पांड्या यांच्यात भांडण Video.RCB ने इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून टीम डेव्हिडला मैदानावर उतरवले आणि त्याने १७ चेंडूंत ४ चौकार व ३ षटकारांसह ४० धावांची नाबाद खेळी करून आशा जागवल्या होत्या. पण, शाहबाज अहमदने त्यालाही चतुराईने बाद केले. बंगळुरूला अजूनही १८ चेंडूंत ४७ धावा करायच्या होत्या. कृणाल पांड्याने १७व्या षटकाच्या शेवटच्या दोन चेंडूंत षटकार खेचून सामना १२ चेंडू ३३ धावा असा जवळ आणला. पण, दुसऱ्या बाजूने रोमारिओ शेफर्डनेही खणखणीत फटके खेचले. ६ चेंडूंत २० धावा हव्या असताना कर्णधाराने चेंडू द्विग्वेश राठीच्या हाती सोपवला. राठीने पहिल्या दोन चेंडूंवर दोन धावा दिल्यानंतर तिसरा चेंडू निर्धाव टाकला. पण, पुढचा चेंडू वाईड गेल्याने अजूनही बंगळुरूसमोर ३ चेंडूंत १७ धावा असे साधण्यासारखे लक्ष्य होते. चौथा चेंडू चौकार खेचून शेफर्डने सामना २ चेंडू १३ धावा असा आणखी जवळ आणला. पण, पाचव्या चेंडूवर दोन धावा देत राठीने सामन्याचा निकाल स्पष्ट केला. बंगळुरूला ६ बाद २०३ धावाच करता आल्या आणि लखनौने ९ धावांनी हा सामना जिंकला. .IPL 2026 Play Off & Point Tableसनरायझर्स हैदराबाद ११ सामन्यांत ७ विजय व १४ गुणांसह तालिकेत अव्वल स्थानावर विराजमान आहे. पंजाब किंग्स १० सामन्यानंतर १३ गुणांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. RCB ला विजय मिळवून १४ गुणांसह अव्वल स्थानावर पोहोचता आले असते, पंरतु ती संधी तुर्तास त्यांनी गमावली. RCB १० सामन्यांत ६ विजय मिळवून १२ गुणांसह तिसऱ्या स्थानावर आहे, तर राजस्थान रॉयल्स १२ गुणांसह चौथ्या क्रमांकवर आहे. गुजरात टायटन्सचेही १२ गुण आहेत आणि त्यांनाही आता प्ले ऑफची संधी आहे. १० सामन्यांत १० गुण कमावणाऱ्या चेन्नई सुपर किंग्सलाही १८ गुणांसह प्ले ऑफ गाठणे आता शक्य आहे.