IPL 2026 Controvarsy: फुल राडा... अंगकृश रघुवंशीच्या विकेटने वातावरण पेटले! अम्पायरने त्याला ढकलले, अभिषेक नायर भांडला Video

Angkrish Raghuvanshi obstructing the field IPL 2026 controversy : लखनौ सुपर जायंट्स (LSG) आणि कोलकाता नाईट रायडर्स (KKR) यांच्यासाठी हा हंगाम खडतर राहिला आहे. आयपीएल २०२६ मध्ये हे दोन्ही संघ तळाशी आहेत आणि लखनौच्या एकाना क्रिकेट स्टेडियमवर होणाऱ्या सामन्यात ते आपल्या हंगामाला पुन्हा रुळावर आणण्याचा प्रयत्न करतील. LSG ने आपल्या पहिल्या तीनपैकी दोन सामने जिंकून चांगली सुरुवात केली होती, परंतु त्यानंतर त्यांनी सलग चार सामने गमावले. राजस्थान रॉयल्सला हरवण्यापूर्वी KKR ला आपल्या पहिल्या सहा सामन्यांमध्ये एकही विजय मिळवता आला नव्हता. पण, आजचा हा सामना वादग्रस्त निकालाने गाजतोय....अपुऱ्या वेगवान गोलंदाजीचा सामना करणाऱ्या KKR संघासाठी मथिशा पाथिराना संघात अजूनही परतला नाही. LSG ची खरी डोकेदुखी त्यांच्या फलंदाजांमुळे आहे, कारण त्यांचे गोलंदाज जबरदस्त कामगगिरी करत आहेत. पॉवरप्लेमध्ये त्यांचा इकॉनॉमी रेट सर्वोत्तम (७.५९) आहे आणि या टप्प्यात त्यांनी दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वाधिक बळी (१४) घेतले आहेत. प्रिन्स यादव आणि मोहम्मद शमी हे आघाडीवर आहेत, तर मोहसिन खाननेही सातत्यपूर्ण कामगिरी केली आहे. मात्र, फलंदाजी यशस्वी ठरलेली नाही. लखनौने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. त्यांच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये जॉर्ड लिंडेचा समावेश करण्यात आला आहे..Who is Sanjay Singh? लुंगी एनगिडी कोसळला, Ambulance आली; पुढे ९ किमीच्या अंतरात काय घडले? २८ सेकंदाचा थरारक Video .Lucknow Super Giants: मिचेल मार्श, एडन मार्करम, रिषभ पंत, आयुष बदोनी, निकोलस पूरन, मुकूल चौधरी, जॉर्ड लिंडे, दिग्वेश राठी, मोहम्मद शमी, प्रिंस यादव, मोहसिन खान.Kolkata Knight Riders: अजिंक्य रहाणे, टीम सेइफर्ट, अंगकृश रघुवंशी, कॅमेरून ग्रीन, रोव्हमन पॉवेल, रिंकू सिंग, सुनील नरीन, अनुकूल रॉय, रमनदीप सिंग, कार्तिक त्यागी, वैभव अरोरा..मोहम्मद शमी व मोहसिन खान यांनी शिस्तबद्ध गोलंदाजी करताना KKR च्या आघाडीच्या फळीवर दडपण ठेवले. टीम सेइफर्ट ( ०) पु्न्हा एकदा अपयशी ठरला आणि मोहसिनने त्याची विकेट घेतली. मोहसिनने त्याच्या दुसऱ्या षटकात अजिंक्य रहाणेला ( १०) माघारी पाठवून KKR ची अवस्था २ बाद १६ अशी दयनीय केली. पाचव्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर अंगकृश रघुवंशीने एक धाव घेण्यासाठी कॅमेरून ग्रीनला कॉल दिला. अंगकृश माघारी फिरला अन् मोहम्मद शमीने स्टम्पच्या दिशेने थ्रो केला. तोपर्यंत अंगकृशने डाईव्ह मारली होती आणि चेंडू त्याच्या पायाला लागला..IPL 2026 Point Table: 'साई'कृपा! गुजरात टायटन्सचा शानदार विजय! चेन्नई सुपर किंग्सला नमवून गुणतालिकेत घेतली मोठी झेप....रिषभ पंतने obstructing the field साठी अपील केले आणि निर्णय तिसऱ्या पंचाकडे गेला. अंगकृशने माघारी फिरताना दिशा बदलल्याचे दिसले आणि तो चेंडूकडे पाहत होता. हिच गोष्ट डोळ्यासमोर ठेवून अम्पायरने त्याला बाद दिले. त्यानंतर डग आऊटमध्ये बसलेला शेन वॉटसन, ड्वेन ब्राव्हो भडकले. अभिषेक नायरही अम्पायरसोबत हुज्जत घालताना दिसला. अंगकृशही या निर्णयावर नाखुश होता आणि त्याने मैदानावरील अम्पायरला जाब विचारला. त्यावेळी अम्पायरने त्याला धक्का देऊन जाण्यास सांगितले.