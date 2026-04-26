LSG vs KKR Live: W,W,W,W,W! मोहसिन खानने कोलकाताचा निम्मा संघ तंबूत पाठवला; बुमराहच्या पंक्तीत स्थान, दोन मोठे विक्रम

Lucknow Super Giants vs Kolkata Knight Riders Marathi Update: कोलकाता नाइट रायडर्सच्या फलंदाजांनी पुन्हा एकदा निराशाजनक कामगिरी केली. अंगकृश रघुवंशीचा ( Angkrish Raghuvanshi) वादग्रस्त निकाल सोडला, तर लखनौ सुपर जायंट्सच्या मोहसिन खानसमोर ( Mohsin Khan) कोलकाताच्या फलंदाजांनी शरणागती पत्करली. मोहसिनने पाच विकेट्स घेत दोन मोठे विक्रम नोंदवले आणि जसप्रीत बुमराहच्या पंक्तीत जाऊन बसला. .KKR च्या सलामीवारांची आणखी एक निराशाजनक कामगिरी पाहायला मिळाली. आयपीएल गुणतालिकेत तळाशी असलेले दोन संघ LSG व KKR यांच्यातल्या या सामन्यात तसा चाहत्यांना फार रस नव्हता. पण, एका वादग्रस्त निकालामुळे हा सामना चर्चेत आला. LSG चे मोहम्मद शमी व मोहसिन खान यांनी प्रभावी मारा केला. मोहसिनने सलग दोन षटकांत टीम सेइफर्ट ( ०) व अजिंक्य रहाणे ( १०) यांना माघारी पाठवून KKR ची २ बाद १६ धावा अशी अवस्था केली..IPL 2026 Controvarsy: फुल राडा... अंगकृश रघुवंशीच्या विकेटने वातावरण पेटले! अम्पायरने त्याला ढकलले, अभिषेक नायर भांडला Video.वादग्रस्त निकाल अन् राडा...पण, पाचव्या षटकात अंगकृश रघुवंशीला obstructing the field म्हणून बाद दिले. शमीने रन आऊट करण्यासाठी केलेल्या थ्रोच्या आडवा अंगकृश आला. रिषभ पंतने अपील केले आणि तिसऱ्या अम्पायरने बाद दिले. त्यानंतर वातावरण पेटले... अंगकृश अम्पायरसोबत वाद घालताना दिसला. अम्पायरने त्याला धक्का देऊन जाण्यास सांगितले. KKR चा कोच अभिषेक नायरही भडकला आणि त्याने अम्पायरसोबत भांडण केले. आयपीएल इतिहासात अशा निर्णयावर बाद होणारा तो पहिलाच फलंदाज ठरला..फॉर्मात असलेल्या मोहसिनला पुन्हा गोलंदाजीला आणून LSG ने यशस्वी डाव टाकला. सातव्या षटकात त्याने रोव्हमन पॉवेलला ( १) माघारी पाठवले. ११ व्या षटकात कॅमेरून ग्रीनचा झेल सुटला खरा, परंतु त्याने पुढील दोन चेंडूंवर दोन विकेट्स घेतल्या. त्याने ग्रीनचा ( ३४) अडथळा दूर केला, तर अनुकुल रॉयलाही भोपळ्यावर माघारी पाठवले. मोहसिनने ४-१--२३-५ अशी भन्नाट स्पेल टाकली. Five wickets for Mohsin Khan..मोहसिन खानचा विक्रम...LSG साठी डावात पाच विकेट्स घेणारा मोहसिन हा तिसरा गोलंदाज ठरला. यापूर्वी २०२३ मध्ये मार्क वूडने दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध ( ५-१४) व यश ठाकूरने २०२४ मध्ये गुजरात टायटन्सविरुद्ध ( ५-३०) पाच विकेट्स घेतल्या होत्या. KKR विरुद्ध डावात पाच विकेट्स घेण्याची ही तिसरी वेळ ठरली. यापूर्वी जसप्रीत बुमराह ( ५-१० , २०२२ मध्ये) आणि युझवेंद्र चहल ( ५-४०, २०२२ मध्ये) यांनी असा पराक्रम केला होता.