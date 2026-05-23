LSG vs PBKS Live: अर्जुन तेंडुलकरला अखेर पदार्पणाची संधी मिळाली! पंजाब किंग्सच्या तगड्या फलंदाजांना रोखण्याचे आव्हान

Lucknow Super Giants vs Punjab Kings Marathi Cricket News: पंजाब किंग्ससाठी इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मधील लखनौ सुपर जायंट्सविरुद्धचा सामना जिंकणे महत्त्वाचे आहे. पहिल्या सात सामन्यांत अपराजित राहिलेल्या पंजाबला सलग सहा सामन्यांत हार पत्करावी लागली आणि त्यामुळे त्यांच्यावर ही परिस्थिती ओढावली आहे. फलंदाजीत हा संघ इतरांपेक्षा वरचढ ठरला असला तरी, गोलंदाजांनी निराश केले आहे. PBKS ने जरी हा सामना जिंकला, तरी त्यांना इतर निकालांवर अवलंबून रहावे लागणार आहे. स्पर्धेतून बाहेर फेकले गेलेल्या लखनौने आज अखेर Arjun Tendulkar ला पदार्पणाची संधी दिली..पंजाबला प्ले ऑफमधील प्रवेश निश्चित करायचा असेल, तर LSG विरुद्ध विजयासह राजस्थान रॉयल्स आणि कोलकाता नाइट रायडर्स यांचा त्यांच्या शेवटच्या साखळी सामन्यात पराभव आवश्यक आहे. असे झाल्यास RR ची गाडी १४, तर KKR ची १३ धावांवर अडकेल. PBKS १५ गुणांसह चौथ्या स्थानावर दावा सांगेल. LSG विरुद्धचा रेकॉर्ड पाहिल्यास पंजाबकडे ४-३ अशी निसटती आघाडी आहे. इकाना स्टेडियमवर त्यांनी २-१ अशी आघाडी घेतली आहे. PBKS ने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. पंजाबच्या संघात मार्को यान्सेन व विजयकुमार वैशाक, हे दोन बदल आहेत, LSG च्या ताफ्यात अर्जुन तेंडुलकरचे पदार्पण होत आहे. .लखनौ सुपर जायंट्स : जोश इंग्लिस, अर्शीन कुलकर्णी, निकोलस पूरन, आयुष बडोनी, रिषभ पंत, अब्दुल समद, मुकुल चौधरी, अर्जुन तेंडुलकर, मोहम्मद शमी, प्रिन्स यादव, मोहसीन खानपंजाब किंग्ज : प्रभसिमरन सिंग, प्रियांश आर्य, कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर, सूर्यांश शेडगे, शशांक सिंग, अजमतुल्ला ओमरझाई, मार्को जॅनसेन, विजयकुमार वैशाक, अर्शदीप सिंग, युझवेंद्र चहल.MS Dhoni चेन्नई सुपर किंग्सचा नवा प्रशिक्षक? R Ashwin चे मोठे विधान, स्टीफन फ्लेमिंगच्या उचलबांगडीची चर्चा; म्हणाला, तुम्हाला दुसरा... .अर्जुन तेंडुलकरने २४ प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये ५२ विकेट्स घेताना ६८५ धावाही केल्या आहेत. त्याच्या नावावर १ शतक व २ अर्धशतकं आहेत. २४ लिस्ट ए व २९ ट्वेंटी-२० सामन्यांत त्याने अनुक्रमे २६ व ३५ विकेट्स आणि १६० व १८९ धावा केल्या आहेत. आयपीएलमध्ये मुंबई इंडियन्सकडून ५ सामन्यांत त्याे ३ विकेट्स घेतल्या आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.