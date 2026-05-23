Arjun Tendulkar: अर्जुनसोबत चुकीची वागणुक, त्यात रिषभ पंतने 'पारा' चढवला... सचिनचा मुलगा संतापला; नेमकं काय घडलं?

Lucknow Super Giants vs Punjab Kings Marathi Cricket News: अर्जुन तेंडुलकर अखेर ( Arjun Tendulkar Debut ) दोन वर्षानंतर पहिला आयपीएल सामना खेळण्यासाठी मैदानावर उतरला. मुंबई इंडियन्सच्या माजी खेळाडूला IPL 2026 Auction मध्ये लखनौ सुपर जायंट्सने करारबद्ध केले. पण, इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये त्याला पहिला सामना आज खेळायला मिळाला. LSG त्यांचा या पर्वातील शेवटचा सामना खेळायला मैदानावर उतरला आणि अर्जुनला पदार्पणाची संधी मिळाली. पण, पंजाब किंग्सविरुद्धच्या या सामन्यात त्याचा अपमान झाल्याची भावना चाहत्यांमध्ये तयार झाली आहे. त्यात तो रिषभ पंतवर संतापलेला दिसला. .LSG ने ६ बाद १९६ धावांचे आव्हानात्मक लक्ष्य PBKS समोर उभे केले. सलामीवीर जॉश इंग्लिसने ४४ चेंडूंत ९ चौकार व २ षटकारांसह ७२ धावांची खेळी केली. त्याला आयुष बडोनीने १८ चेंडूंत ४३ धावा चोपून चांगली साथ दिली. रिषभ पंत ( २६) व अब्दुल समद ( ३७) यांनी हातभार लावला. १३ सामने डग आऊटमध्ये बसून पाहिल्यानंतर अर्जुन तेंडुलकरला अखेर LSG ने आयपीएल २०२६ मधील शेवटच्या लढतीत पदार्पणाची संधी दिली.त्याने ५ चेंडूंत नाबाद ५ धावा केल्या. पंजाबकडून मार्को यान्सेन व युझवेंद्र चहल यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या..IPL 2026 : मुंबई इंडियन्सच्या संघात शेवटच्या क्षणात दोन बदल! ४ संघांकडून खेळणारा ऑल आऊंडर आला, सोबत सौराष्ट्रच्या किपरला घेतले .२० व्या षटकात अर्जुनसोबत अब्दुल समदने चुकीचे केल्याची चाहत्यांची भावना आहे. अर्जुनला स्ट्राईक देण्यापेक्षा अब्दुलने तीन डॉट बॉल खेळणे पसंत केले. त्याच्या या वागण्याने चाहते संतापले आहेत. अर्जुनही नाखूश दिसला. .पाठलाग करायला उतरलेल्या पंजाबला पहिल्याच चेंडूवर मोहम्मद शमीने झटका दिला. प्रियांश आर्या भोपळ्यावर अर्जुनच्या हाती झेल देऊ परतला. त्यानंतर तिसऱ्या षटकात शमीने कूपर कॉनलीचा ( १८) त्रिफळा उडवला. सातव्या षटकात अर्जुनला गोलंदाजीला आणले गेले आणि अप्रतिम बाऊन्सवर त्याने प्रभसिमरन सिंगला झेलबाद केलेच होते, परंतु रिषभला प्रयत्न करूनही चेंडूवर ताबा ठेवता आला नाही. त्यामुळे अर्जुन संतापलेला दिसला. अर्जुनने त्या षटकात ४ धावा दिल्या, परंतु जीवदान मिळालेल्या प्रभसिमरनने पुढच्या षटकात चोप दिला. अर्जुनच्या दुसऱ्या षटकात त्याने व श्रेयसने १५ धावा जोडल्या.