LSG vs RCB Live: ९ चौकार, ८ षटकार! मिचेल मार्शचे वादळी शतक, बंगळुरूची धुलाई

Lucknow Super Giants vs Royal Challengers Bengaluru : मिचेल मार्शने वादळी शतक झळकावून लखनौ सुपर जायंट्सला इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरूविरुद्ध दमदार सुरूवात करून दिली. पावसाच्या व्यत्ययामुळे दोन वेळा थांबवण्यात आलेल्या या सामन्यात मार्शने चौकार-षटकारांची बरसात केली. .बंगळुरूचा संघ प्लेइंग इलेव्हनमध्ये एकही बदल न करता उतरला असला तरी LSG च्या संघात तीन बदल पाहायला मिळत आहेत. जॉश इंग्लिस, मोहसिन खान यांना दुखापतीमुळे मुकावे लागले, तर एम सिद्धार्थला बसवले गेले आहे. यांच्या जागी अर्शीन कुलकर्णी, मयांक यादव आणि शाहबाज अहमद प्लेइंग इलेव्हनमध्ये दिसतील. आजचा सामना हा भुवनेश्वर कुमारसाठी खास ठरला... आयपीएलमध्ये २०० सामने खेळणारा तो पहिला जलदगती गोलंदाज ठरला. त्याने पुणे वॉरियर्स इंडिया ( ३१ सामने), सनरायझर्स हैदराबाद ( १४५) आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू ( २४) अशा तीन फ्रँचायझींचे प्रतिनिधित्व केले आहे..या पर्वात RCB ने लक्ष्याचा पाठलाग करताना चारही सामने जिंकले आहेत, तर LSG ने प्रथम फंलदाजी केल्यानंतर चारही सामने गमावले आहेत. LSG साठी मिचेल मार्शसह सलामीला अर्शीन कुलकर्णी, हा नवा जोडीदार दिसला. ९ चेंडूंचा सामना झाल्यानंतर पावसाचे आगमन झाले आणि मैदाना झाकण्यासाठी ग्राऊंड्स स्टाफची पळापळ पाहायला मिळाली, परंतु थोड्यावेळात पावसाने विश्रांती घेतली अन् मिचेल मार्शचे वादळ पाहायला मिळाले. त्याने २० चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण करताना ६ षटकार व ३ चौकार लगावले. .Fastest fifties for LSG (by balls) लखनौ सुपर जायंट्सकडून हे चौथे संयुक्तिक वेगवान अर्धशतक ठरले. पहिल्या चार क्रमांकावर निकोलस पूरन ( १५ चेंडू वि. RCB, २०२३; १६ चेंडू वि. MI, २०२६; १८ चेंडूं वि. SRH, २०२५; १९ चेंडूं वि. MI, २०२४) आहे. कायले मेयर्स, निकोलस व मिच मार्श यांनी प्रत्येकी २० चेंडूंत अर्धशतक झळकावले आहेत. LSG ने प्रथमच आयपीएलच्या या पर्वात पॉवर प्लेमध्ये विकेट गमावलेली नाही. पावसामुळे पुन्हा खेळ थांबला, तेव्हा लखनौने ९ षटकांत बिनबाद ९५ धावा केल्या होत्या. .अर्ध्या तासाचा खेळ वाया गेल्यानंतर पुन्हा मॅच सुरू झाली. अर्शीनला धावांची गती वाढवण्याचा संदेश मिळालेला आणि त्याच प्रयत्नात तो ( १७) झेलबाद झाला. LSG ला ९५ धावांवर पहिला झटका बसला. निकोलस पूरनला RCB च्या गोलंदाजांनी यॉर्कर चेंडू टाकून हैराण केले. मार्शने मात्र फटकेबाजी सुरू ठेवली आणि ५० चेंडूंत शतक पूर्ण करताना ९ चौकार व ८ षटकार खेचले. हे वृत्त लिहिले तेव्हा लखनौच्या १४ षटकांत १ बाद १४५ धावा झाल्या होत्या.