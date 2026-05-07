LSG vs RCB Live: विराट कोहलीला काही कळण्यापूर्वीच चेंडूने उडवला त्रिफळा; ९ वर्षानंतर ओढावली नामुष्की, प्रिंस यादवने केली हवा Video

Prince Yadav wicket of Virat Kohli video: IPL 2026 मधील LSG विरुद्धच्या महत्त्वाच्या सामन्यात विराट कोहली याला मोठी नामुष्की सहन करावी लागली. RCB च्या डावाची सुरुवात करताना विराटला खातेही उघडता आले नाही. प्रिंस यादवने टाकलेल्या वेगवान चेंडूवर विराट काही समजण्याआधीच त्याचा त्रिफळा उडाला. या विकेटनंतर एकाना स्टेडियममध्ये जल्लोषाचे वातावरण निर्माण झाले.
Prince Yadav dismissed Virat Kohli with a ripper

Lucknow Super Giants vs Royal Challengers Bengaluru : गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूला अपेक्षित सुरुवात करता आली नाही. त्यांचे आघाडीचे दोन फलंदाज ८ चेंडूंत ९ धावांवर माघारी परतले. लखनौ सुपर जायंट्सच्या मोहम्मद शमीने पहिल्याच षटकात जेकब बेथलला माघारी पाठवले. प्रिंसने सीमारेषेवर सुरेख झेल टिपला. इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ चा हा सामना RCB साठी महत्त्वाचा आहे. LSG चे आव्हान संपल्यात जमा आहे आणि ते आता अन्य संघांचं गणित बिघडवण्याच्या प्रयत्नात दिसतील. प्रिंसने दुसऱ्या षटकात विराट कोहलीचा ( Virat Kohli) त्रिफळा उडवून चाहत्यांना धक्का दिला.

