LSG vs RCB Live: विराट कोहलीला काही कळण्यापूर्वीच चेंडूने उडवला त्रिफळा; ९ वर्षानंतर ओढावली नामुष्की, प्रिंस यादवने केली हवा Video

Lucknow Super Giants vs Royal Challengers Bengaluru : गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूला अपेक्षित सुरुवात करता आली नाही. त्यांचे आघाडीचे दोन फलंदाज ८ चेंडूंत ९ धावांवर माघारी परतले. लखनौ सुपर जायंट्सच्या मोहम्मद शमीने पहिल्याच षटकात जेकब बेथलला माघारी पाठवले. प्रिंसने सीमारेषेवर सुरेख झेल टिपला. इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ चा हा सामना RCB साठी महत्त्वाचा आहे. LSG चे आव्हान संपल्यात जमा आहे आणि ते आता अन्य संघांचं गणित बिघडवण्याच्या प्रयत्नात दिसतील. प्रिंसने दुसऱ्या षटकात विराट कोहलीचा ( Virat Kohli) त्रिफळा उडवून चाहत्यांना धक्का दिला..मिचेल मार्शच्या शतकी खेळीने LSG ला मोठी धावसंख्या उभारून दिली. मार्श व अर्शीन कुलकर्णी यांनी पहिल्या विकेटसाठी ५६ चेंडूंत ९५ धावा जोडल्या. त्यानंतर मार्शने निकोलस पूरनसह ४१ चेंडूंत ७० धावांची भागीदारी केली. पावसामुळे तीनवेळा हा सामना थांबवण्यात आला आणि त्यामुळे षटकसंख्या १९ करण्यात आली. मार्शने ५६ चेंडूंत ९ चौकार व ९ षटकारांसह १११ धावांची खेळी केली. निकोलसनेही २३ चेंडूंत ४ चौकार व १ षटकारासह ३८ धावांची खेळी केली. रिषभ पंतने १० चेंडूंत ४ चौकार व २ षटकारासह ३२ धावांची नाबाद खेळी करून लखनौला ३ बाद २०९ धावांपर्यंत पोहोचवले. .लखनौची ही RCB विरुद्धची दुसरी सर्वोत्तम धावसंख्या ठरली. मागच्या पर्वात याच मैदानावर लखनौने ३ बाद २२७ धावा केल्या होत्या. डकवर्थ लुईस नियमानुसार बंगळुरूसोर २१३ धावांचे लक्ष्य ठेवले गेले. मोहम्मद शमीने पहिल्याच षटकात जेकब बेथलला ( ४) झेलबाद करून RCB ला धक्का दिला. पहिल्या षटकात सर्वाधिक विकेट घेणाऱ्या गोलंदाजांमध्ये मोहम्मद शमी ( ४) दुसऱ्या स्थानावर आले आहेत. आयपीएल २०२६ मध्ये जोफ्रा आर्चरने पहिल्या षटकात सर्वाधिक ५ विकेट्स घेतल्या आहेत..LSG vs RCB Live: १८ चेंडूंत ९० धावा! मिचेल मार्शच्या शतकाने गाजवला सामना; निकोलस पूरन अन् कृणाल पांड्या यांच्यात भांडण Video.दुसऱ्या षटकात प्रिंस यादवने सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला. विराट कोहली दुसऱ्याच चेंडूवर त्रिफळाचीत झाला. प्रिन्सने १४४ च्या वेगाने टाकलेला चेंडू विराटच्या बॅट अन् पॅडमधून यष्टींवर आदळला. ९ वर्षानंतर विराट आयपीएलमध्ये लक्ष्याचा पाठलाग करताना शून्यावर बाद झाला. प्रिंस यादवने याही आयपीएलमध्ये प्रभावी गोलंदाजी करताना १० सामन्यांत १४ विकेट्स घेतल्या आहेत. पर्पल कॅपच्या शर्यतीत तो सहाव्या क्रमांकावर आहे.