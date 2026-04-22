LSG vs RR Live: रिषभ पंत धडपडला... दोन्ही फलंदाज एकाच दिशेला.. चूक अन् राजस्थानला डोकं वर काढण्याची मिळाली संधी Video

Lucknow Super Giants vs Rajasthan Royals Marathi Updates : सलग तीन पराभवानंतर लखनौ सुपर जायंट्स अचानक चार्ज अप झालेले पाहायला मिळाले... इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये राजस्थान रॉयल्ससमोर LSG ने सर्व आघड्यांवर वर्चस्व मिळवले. मोहम्मद शमीने त्याच्या दुसऱ्या षटकात RR च्या फॉर्मात असलेल्या दोन फलंदाजांना माघारी पाठवून बाजी मारली होतीच.. त्यात रिषभ पंत, दिग्वेश राठी यांच्या अफलातून झेलने RR ला दडपणाखाली ठेवले. प्रिंस यादव व मोहसिन खान यांच्या माऱ्यासमोरही राजस्थानचे फलंदाज फेल ठरले. पण, एका चुकीमुळे राजस्थानला डोकं वर काढण्याची संधी मिळाली. .प्रिंस यादवच्या पहिल्या षटकात यशस्वी जैस्वाल व वैभव सूर्यवंशी यांनी १३ धावा चोपल्या होत्या, परंतु शमीने लखनौला पुनरागमन करून दिले. तिसऱ्या षटकात सलग तीन चौकार खाल्ल्यानंतरही शमीने कमबॅक केले. त्याने यशस्वी ( २२) व ध्रुव जुरेल ( ०) यांना सलग चेंडूंवर माघारी पाठवले. रिषभने यष्टिंमागे यशस्वीचा अफलातून झेल टिपला. त्यानंतर मोहसिन खानने चौथ्या षटकात कमाल केली. वैभवसारखा आक्रमक फलंदाज समोर असूनही त्याने षटक निर्धाव टाकले. परिणामी वैभव मोठा फटका मारायला गेला अन् विकेट पडली. राठीने परतीचा चांगला झेल घेतला. .कर्णधार रियान पराग ( २०) व शिमरोन हेटमायर ( २२) यांनी डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला, परंतु प्रिंस यादव व मोहसिन यांनी दोघांनाही माघारी पाठवले. रवींद्र जडेजा व डोनोव्हन फरेरा या जोडीने लखनौची डोकेदुखी वाढवली होती. शमी, प्रिंस आणि मोहसिन ( ४-१-१७-२) यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या. मयांक यादव महागडा ठरला आणि त्याच्या ४ षटकांत ५६ धावा आल्याने राजस्थानने १५९ धावांपर्यंत मजल मारली. .फरेरा २० धावावंर माघारी परतल्यानंतर जड्डू व इम्पॅक्ट प्लेअर शुभम दुबे यांनी दमदार फटकेबाजी केली. दुबेने ११ चेंडूंत नाबाद १९ धावा केल्या, तर जड्डू २९ चेंडूंत ४३ धावांवर नाबाद राहिला. ७ बाद ७७ धावांवरून राजस्थान एवढी मोठी मजल मारेल असे वाटले नव्हते. त्याला कारणीभूत ठरली ती रिषभ पंतची चूक... .१५ व्या षटकात नेमकं काय घडलं?मोहसिन खानच्या चेंडूवर रवींद्र जडेजाने चांगला फटका मारला आणि निकोलस पूरनच्या हाती चेंडू पोहोचण्यापूर्वी जड्डू व फरेरा यांनी एक धाव पूर्ण केली. पण, फरेरा दुसऱ्या धावेसाठी पळाला.. निकोलसने थ्रो अचूक केला असता तर फरेरा रन आऊट झाला असताच.. पण, त्याचा थ्रो खूप लांब राहिला आणि तो पकडण्यासाठी पळालेल्या रिषभचा पाय लागून बेल्स पडल्या. तरीही रिषभला संधी होती आणि त्याने लगेच थ्रो केला. पण, दुसरा क्षेत्ररक्षक चेंडू पकडून यष्टी उखडण्यापूर्वी फरेरा क्रीजमध्ये पोहोचला. त्यानंतर जड्डू व फरेरा यांनी ३३ धावांची भागीदारी केली. त्यानंतर जड्डू व दुबे यांनी २५ चेंडूंत ४९ धावा जोडल्या.