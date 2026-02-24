Lungi Ngidi: वेग कमी करा; फलंदाजांना अडचणीत आणा! भारतीयांविरुद्ध आफ्रिकेच्या लुंगी एन्गिडीचे अस्त्र

चेन्नई : भारतीय फलंदाज आता वेगाला घाबरत नाहीत. उलटपक्षी वेगवान गोलंदाजाने मारा करताना वेग कमी केला की बिचकतात, हे शब्द होते लुंगी एन्गिडीचे. भारतीय संघाला भल्या मोठ्या पराभवाचा फटका दिल्यानंतर एन्गिडी पत्रकारांशी बोलायला आला त्या वेळी सांगत होता..मी बऱ्याच वेळा आयपीएल संघात होतो. पण बऱ्याच वेळा मला शेवटच्या ११ जणांच्या संघात जागा मिळत नसे. मला त्यातून खूप निराशा आली होती. ती झटकायला उपाय एकच होता, तो म्हणजे माझे गोलंदाजीतील कौशल्य वैविध्य वाढवणे. मग निष्णात प्रशिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली मेहनत केली..IND vs NZ 3rd T20 : टी-२० मालिका विजयाची मोहीम आजच फत्ते? न्यूझीलंडविरुद्ध आज तिसरा सामना; ईशानच्या फॉर्ममुळे संजू अडचणीत....तसे बघायला गेले तर दोनच विविधता माझ्या संथ वेगाने टाकण्याच्या चेंडूत आहेत. त्याला मी टप्पा बदलून जास्त परिणामकारक बनवायचा प्रयत्न करतो. खूप मेहनत ते चेंडू विकसित करायला, त्यात सातत्य आणायला मी केले. त्याचे फळ मिळते तेव्हा समाधान होते, असे लुंगी एन्गिडीने मर्म सांगितले..भारतीय फलंदाजांना रोखण्याचा मार्ग जणू काही समोरच्या संघातील गोलंदाजांना सापडला आहे. नव्या पिढीतील भारतीय फलंदाज ना वेगाला घाबरतात, ना स्विंगला चकतात. त्यांना अडचणीत आणायला एक तर फिरकीचा मारा हवा किंवा वेगवान गोलंदाजांनी वेग खूप कमी करून टाकलेले चेंडू हवेत. भारतासमोरच्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकन गोलंदाजांनी तेच अस्त्र वापरून योग्य परिणाम साधला..त्यात खरा चमकला तो एन्गिडी. त्याने टाकलेले कमी वेगाचे विविध चेंडू भारतीय फलंदाजांना झेपले नाहीत. एन्गिडीने टिच्चून मारा करून दडपण वाढवले, ज्याचा फायदा घेत महाराजने एका षटकात तीन फलंदाजांना बाद करून कणा मोडला. भारतीय संघासमोर टी-२० सामना खेळताना ऑफ स्पीन गोलंदाजाने सुरुवात करायची, हे आता जणू काही ‘शास्त्र’ झाले आहे. मग भले तो ऑफ स्पीन गोलंदाज बदली असला तरी चालून जाते..T20 World Cup: विजयाचा 'रिमोट कंट्रोल' गोलंदाजांच्या हातात! इरफान पठाणने उलगडले टी-२० मधील गोलंदाजीचे गुपित.निराशा लपवण्यासाठी गॉगलचा वापरसोमवारी भारतीय संघातील खेळाडूंनी डोळ्यातील निराशा लपवायला गॉगलचा वापर करीत अहमदाबाद विमानतळावरून चेन्नईचे विमान पकडले. चेन्नईला पोहोचून खेळाडूंनी विश्रांती घेणे पसंत केले. मंगळवारी भारतीय संघ चेपॉक मैदानावर दक्षिण आफ्रिकेने विचारलेल्या प्रश्नांचा अभ्यास करायला, सरावाला उतरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.