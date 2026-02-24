Cricket

Lungi Ngidi: वेग कमी करा; फलंदाजांना अडचणीत आणा! भारतीयांविरुद्ध आफ्रिकेच्या लुंगी एन्गिडीचे अस्त्र

India vs South Africa: दक्षिण आफ्रिकेचे गोलंदाज लुंगी एन्गिडी यांनी भारताविरुद्ध संथ वेगाचे चेंडू टाकून फलंदाजांना अडचणीत आणले. त्यांच्या वेगातील विविधतेमुळे टी-२० सामन्यात भारतीय फलंदाज झेपले नाहीत.
चेन्नई : भारतीय फलंदाज आता वेगाला घाबरत नाहीत. उलटपक्षी वेगवान गोलंदाजाने मारा करताना वेग कमी केला की बिचकतात, हे शब्द होते लुंगी एन्गिडीचे. भारतीय संघाला भल्या मोठ्या पराभवाचा फटका दिल्यानंतर एन्गिडी पत्रकारांशी बोलायला आला त्या वेळी सांगत होता.

