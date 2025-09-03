ENG vs SA: मॅजिकल कॅच! दोन बोटांनी चेंडू झेलायला गेला, तो निसटला अन्... Joe Root लाही विश्वास नाही बसला Video

इंग्लंडला पहिल्या वन डे सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेकडून ७ विकेट्सनी पराभव पत्करावा लागला.हा सामना केवळ २७२ चेंडूत संपला आणि इंग्लंड–द.आफ्रिका इतिहासातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात कमी चेंडूंचा सामना ठरला.इंग्लंडचा डाव फक्त १३१ धावांवर गडगडला, जेमी स्मिथने सर्वाधिक ५४ धावा केल्या..England vs South Africa 1st ODI viral catch video : इंग्लंडला पहिल्या वन डे सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेकडून मानहानिकारक पराभव पत्करावा लागला. हा वन डे सामना २७२ चेंडूंत संपला आणि क्रिकेट इतिहातील ही या दोन संघांमधील दुसरी सर्वात कमी चेंडूंची वन डे मॅच ठरली. यापूर्वी २००८ मध्ये या नॉटिंगहॅम येथे झालेला सामना २२३ चेंडूंत संपला होता. इंग्लंडचा संपूर्ण संघ १३१ धावांवर गुंडाळल्यानंतर आफ्रिकेने २०.५ षटकांत विजय मिळवून मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली. पण, या सामन्यात रायन रिकेल्टनच्या कॅचने हवा केली..दक्षिण आफ्रिकेने १७५ चेंडूं व ७ विकेट्स राखून बाजी मारली आणि दक्षिण आफ्रिकेचा हा चेंडू राखून दुसरा सर्वात मोठा विजय ठरला. २००७ मध्ये त्यांनी इंग्लंडविरुद्धच वर्ल्ड कपमध्ये १८४ चेंडू व ९ विकेट्स राखून विजय मिळवला होता. इंग्लंडकडून जेमी स्मिथने ५४ धावांची खेळी केली, परंतु सहा फलंदाज एकेरी व तीन फलंदाज १५ धावाही करू शकले नाहीत. केशव महाराजने ४ व वियान मुल्डरने ३ विकेट्स घेतल्या..लक्ष्याचा पाठलाग करताना सलामीवीर एडन मार्करम व रायन रिकेल्टन यांनी १२१ धावांची सलामी दिली. मार्करमने ५५ चेंडूंत १३ चौकार व २ षटकारांसह ८६ धावांची खेळी केली. रिकेल्टन ३१ धावांवर नाबाद राहिला. इंग्लंडकडून पदार्पण करणाऱ्या सोनी बेकरने नकोसा विक्रम नावावर केला. पदार्पणात सर्वाधिक धावा देणारा तो इंग्लिश गोलंदाज ठरला. त्याने ७ षटकांत ७६ धावा दिल्या. यापूर्वी २०१६ मध्ये लाएम डॉसनने पाकिस्तानविरुद्ध ७० धावा दिल्या होत्या..या सामन्यात आठव्या षटकात लुंगी एनगिडीच्या गोलंदाजीवर जो रूटची विकेट पडली. एनगिडीने टाकलेला चेंडू रूटच्या बॅटची किनार घेत यष्टीरक्षक रायन रिकेल्टनच्या दिशेने गेला. रिकेल्टनपासून चेंडू तसा दूर होता, तरीही त्याने दोन बोटांनी झेल घेण्याचा प्रयत्न केला. त्याच्या हातून चेंडू निसटला पण, त्याने चतुराई दाखवताना पुन्हा दोन्ही हाताने झेल टिपला अन् रूटला माघारी जाण्यास भाग पाडले. .इंग्लंड-दक्षिण आफ्रिका दुसरा वन डे सामना ४ सप्टेंबरला होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.