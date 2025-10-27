Rohit Sharma च्या मनातलं नाव जादुगारानं एकदम करेक्ट ओळखलं, हिटमॅनही झाला आवाक्; Video Viral

रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांनी ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या तिसऱ्या वनडे सामन्यात नाबाद १६८ धावांची भागीदारी करत भारताला विजय मिळवून दिला. रोहितने शतकी खेळी करत ५० वे आंतरराष्ट्रीय शतक पूर्ण केले. या सामन्यानंतर रोहित शर्माचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत असून यात जादुगारानं त्याच्या मनातलं नाव ओळखल्याचं दिसतंय. .भारतीय संघाने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध पहिले दोन वनडे गमावल्यानंतर सिडनीमध्ये तिसरा वनडे सामन्यात दणक्यात पुनरागमन केलं आणि ९ विकेट्सने सामना जिंकला. त्यामुळे भारताने व्हाईटवॉश टाळला. पण यासोबतच भारतीय संघाला दिलासा मिळाला, तो रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांना सूर गवसल्याने. दोघांनी या सामन्यात नाबाद १६८ धावांची भागीदारी केली. रोहित शर्माने तर शतकी खेळी केली आणि त्याचे ५० वे आंतरराष्ट्रीय शतकही पूर्ण केले. दरम्यान, या सामन्यानंतर रोहितचा एक व्हिडिओ समोर आला आहे, जो सध्या प्रचंड चर्चेत आहे..Rohit Sharma - Virat Kohli: 'थँक यू ऑस्ट्रेलिया! परत येऊ की नाही माहित नाही, पण...', सिडनीतील विजयानंतर विराट-रोहित झाले व्यक्त.हा व्हिडिओ जादुगार आणि माईंड रिडर नमन आनंद याने सोशल मीडियावर शेअर केला असून तो यात रोहित शर्मासोबत ट्रिक करताना दिसत आहे. त्याच्या ट्रिकने त्याने रोहित शर्मालाही आश्चर्यचकीत केलं आहे. या व्हिडिओला कॅप्शन देण्यात आले आहे की 'मी रोहित शर्माचे मन वाचतो.'.या व्हिडिओमध्ये दिसते की एका पार्टीमध्ये नमन आनंद रोहितला त्याच्या मनात एक नाव धरायला सांगतो. त्यानंतर उभ्या असलेल्या रोहितला नमन म्हणतो, 'तू या व्यक्तीने नुकताच बोललेला नाही, बरोबर?' त्यावर रोहितने होकारार्थी मान हालवली. त्यानंतर तो त्याला म्हणाला की 'सरळ पाहा आणि रिलॅक्स राहा'. रोहित त्याने सांगितल्यानुसार करतो आणि पुन्हा एकदा त्याने मनात धरलेल्या नावाचा मनातच पुनरुच्चार करतो. त्याच्याकडे आनंद बारकाईने पाहातो, त्यावर रोहित हसून त्याला म्हणतो की मी बोलतोय ना..त्यानंतर नमन त्याच्या मोबाईलमध्ये रोहितच्या मनातील नाव लिहितो आणि तिथे आजूबाजूला बसलेल्या सर्वांना दाखवतो. तिथे रोहितच्या मित्रांचा ग्रुप बसलेला दिसत आहे, ज्यात गौरव कपूर, श्रेयस अय्यर, अभिषेक नायरसह टीव्ही अँकर समीर कोच्चरही दिसत आहेत. त्यानंतर नमन रोहितला सांगतो की त्याने 'अझान' (Azaan) हे नाव मनात धरलं होतं. नमनने अगदी बरोबर उत्तर दिल्याचे पाहून रोहितचही चकीत झाला. दरम्यान, हा व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे..Rohit Sharma: One Last Time! रोहितने सिडनीतून केलं ऑस्ट्रेलियाला अलविदा, सोशल मीडिया पोस्ट व्हायरल.रोहित शर्मा ठरला मालिकावीरदरम्यान, रोहित शर्मासाठी ऑस्ट्रेलिया दौरा यशस्वी ठरला. हा त्याचा भारतीय संघासाठी खेळताना ऑस्ट्रेलियाचा शेवटचा दौरा ठरला. रोहितने तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेत अनुक्रमे ८, ७३ आणि १२१ धावांच्या खेळी केली. त्याने एकूण २०२ धावा करत मालिकावीर पुरस्कारही जिंकला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.