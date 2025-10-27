Cricket

Rohit Sharma च्या मनातलं नाव जादुगारानं एकदम करेक्ट ओळखलं, हिटमॅनही झाला आवाक्; Video Viral

Magician Leaves Rohit Sharma Shocked: ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या तिसऱ्या वनडे सामन्यात भारताला विजय मिळवून देण्यात रोहित शर्माने शतकी खेळ करत मोलाचा वाटा उचलला. त्यानंतर आता त्याचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत असून ज्यात जादुगारानं त्याच्या मनातलं नाव ओळखल्याचं दिसतंय.
Summary

  • रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांनी ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या तिसऱ्या वनडे सामन्यात नाबाद १६८ धावांची भागीदारी करत भारताला विजय मिळवून दिला.

  • रोहितने शतकी खेळी करत ५० वे आंतरराष्ट्रीय शतक पूर्ण केले.

  • या सामन्यानंतर रोहित शर्माचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत असून यात जादुगारानं त्याच्या मनातलं नाव ओळखल्याचं दिसतंय.

