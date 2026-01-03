Prithvi Shaw: पृथ्वी मुंबईच्या खेळाडूंना भिडला, माजी संघाविरुद्ध ११ चेंडूंत चोपल्या ४६ धावा; अर्शीन कुलकर्णीचे शतक

Prithvi Shaw explosive innings against former team Mumbai : पृथ्वी शॉ विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेत आज माजी संघ मुंबईच्या समोर शड्डू ठोकून उभा राहिला. महाराष्ट्र संघाचे प्रतिनिधित्व करताना पृथ्वीने जयपूरच्या सवाई मानसिंग स्टेडियमवर मुंबईच्या गोलंदाजांना चोप दिला. यावेळी पृथ्वी आणि मुंबईच्या गोलंदाजांमध्ये तणावाचे वातावरण निर्माण झालेले पाहायला मिळाले. पृथ्वी व अर्शीन कुलकर्णी ( Arshin Kulkarni Century) यांनी महाराष्ट्राला दमदार सुरूवात करून दिली. पृथ्वीने १० चौकार व १ षटकारा अशा अवघ्या ११ चेंडूंत ४६ धावा चोपून मुंबईच्या गोलंदाजांना हतबल केले. .मुंबईचा संघ सोडून महाराष्ट्राकडून खेळणाऱ्या पृथ्वीने आज संयमी खेळ दाखवला. त्याने मैदानावर टीकून सुरेख फटके खेचले. याआधी सराव सामन्यात जेव्हा पृथ्वी मुंबईविरुद्ध मैदानावर उतरला होता, तेव्हा त्याने मुशीर खानवर बॅट उगारली होती आणि वातावरण प्रचंड तापले होते. आज मात्र पृथ्वी शांत होता, परंतु त्याच्या बॅटीतून चांगल्या धावा निघाल्या. भारतीय संघात पुनरागमनासाठी प्रयत्नशील असलेल्या पृथ्वीने विजय हजारे ट्रॉफीत मागील तीन सामन्यांत ४६ ( वि. पंजाब), ५१ ( वि. सिक्कीम) आणि २२ ( वि. हिमाचल) धावा केल्या होत्या..W,W,W,W,W! अर्शदीप सिंगचा तिखट मारा, प्रतिस्पर्धी झाला कावराबावरा; न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेसाठी ठोकला दावा, पण मिळणार नाही संधी.मुंबईविरुद्ध आज त्याने ७५ चेंडूंत ७१ धावा केल्या आणि त्यात १० चौकार व १ षटकारांचा समावेश होता. पृथ्वीला मुशीर खानने पायचीत पकडले. पृथ्वी बाद झाल्यानंतर कर्णधार ऋतुराज गायकवाडसोबत अर्शीनने डाव पुढे नेला. अर्शीनने शतक पूर्ण करताना ११ चौकार व २ षटकार खेचले. हे वृत्त लिहिले तेव्हा अर्शीने १०८ चेंडूंत १०३ धावांवर, तर गायकवाड ३९ धावांवर खेळत होते आणि महाराष्ट्राच्या ३७ षटकांत १ बाद २२८ धावा झाल्या होत्या..Prithvi Shaw Career Stats पृथ्वीने भारतासाठी ५ कसोटी, ६ वन डे व १ ट्वेंटी-२० सामन्यांत ५१० धावा केल्या. कसोटीत त्याच्या नावावर एक शतक व २ अर्धशतकं आहेत. पण, तो २०२० पासून भारतीय संघाबाहेर आहे आणि देशांतर्गत स्पर्धा गाजवूनही त्याला संधी मिळत नाहीए. .Breaking : शुभमन गिलची तब्येत बिघडली, मॅचमधून अचानक माघार घेतली! न्यूझीलंड संघाविरुद्धच्या मालिकेत खेळणार की नाही?.प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये त्याने ६३ सामन्यांत ४७.४१ च्या सरासरीने ५०२६ धावा करताना १४ शतकं व २१ अर्धशतकं झळकावली आहेत. ६८ लिस्ट ए सामन्यांत १० शतकं व १५ अर्धशतकांसह त्याच्या नावावर ३५१८ धावा आहेत. ट्वेंटी-२०त १२४ सामन्यांत त्याने ३०८५ धावा केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.