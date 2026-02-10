पुणे, मुंबई अन् नागपूरनंतर आता कोल्हापूरमध्येही होणार आंतरराष्ट्रीय Cricket Stadium; राज्य मंत्रिमंडळाकडून प्रस्तावाला मंजूरी

कोल्हापूर देखील आता जागतिक क्रीडा नकाशावर लवकरच दिसणार आहे. महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे आणि नागपूर येथे सध्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाची क्रिकेट स्टेडियम आहेत. पण आता यात कोल्हापूरचीही लवकरच भर पडेल. नुकताच करवीर तालुक्यातील विकासवाडी येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रिकेट स्टेडियम उभारण्याच्या प्रस्तावाला राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी (१० फेब्रुवारी) मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पासाठी १२.७६ हेक्टर जमीन विनामूल्य उपलब्ध करून देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मार्गदर्शन आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे या प्रस्तावाला मंजूरी मिळाल्याचे समजत आहे. याबाबत संभाजीराजे छत्रपती यांनीही आनंद व्यक्त केला आहे. .मौजे विकासवाडी (ता. करवीर) येथील गट क्रमांक ११० व १११ मधील एकूण १२.७६ हेक्टर (आर) क्षेत्राचे हस्तांतरण महसूल विभागाकडून 'शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग' यांच्याकडे करण्यास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हिरवा कंदील दाखवला. या प्रक्रियेत महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी विशेष लक्ष घालून जमिनीच्या हस्तांतरणातील तांत्रिक अडथळे दूर केले. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील तरतुदींनुसार ही जमीन भोगवटाधिकार मूल्यरहित आणि महसूलमुक्त पद्धतीने प्रदान करण्यात आली आहे.ही जागा आता 'जिल्हा क्रिकेट असोसिएशन, कोल्हापूर' या संस्थेला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम उभारण्यासाठी कराराद्वारे दिली जाईल..कोल्हापूर ही खेळाडूंची खाण आहे, मात्र क्रिकेटच्या जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधांची तिथे कमतरता होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही कोल्हापूरला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चमकवण्याचा संकल्प केला आहे. ही जमीन केवळ खेळासाठीचे मैदान नसून, कोल्हापूरच्या उदयोन्मुख खेळाडूंच्या स्वप्नांना मिळणारी नवी भरारी आहे.चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूल मंत्री.संभाजीराजे छत्रपती यांनीही याबाबत मोठी पोस्ट लिहिली असून त्यात म्हटले आहे, 'कोल्हापूरमध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम उभारण्यासाठी कोल्हापूर जिल्हा क्रिकेट असोसिएशनला ३० एकर जागा हस्तांतरित करण्याचा महाराष्ट्र शासनाचा ऐतिहासिक निर्णय...'.याशिवाय त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटले की 'कोल्हापूर जिल्हा क्रिकेट असोसिएशनच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर कोल्हापूरमध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रिकेट स्टेडियम साकारावे, याकरिता मी प्रयत्न सुरू केले होते. यासाठी करवीर तालुक्यातील विकासवाडी येथे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या ताब्यात असलेल्या जमिनींपैकी तीस एकर जमीन कोल्हापूर जिल्हा क्रिकेट असोसिएशनला हस्तांतरित करावी, यासाठी आमचा शासकीय स्तरावर पाठपुरावा सुरू होता. याबाबत तत्कालीन उपमुख्यमंत्री कै. अजितदादा पवार यांना संबंधित सर्व विभागांची संयुक्त बैठक घेण्याची विनंती केली होती.''०३ सप्टेंबर २०२४ रोजी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री कै. अजितदादा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालय येथे उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत कोल्हापूर येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रिकेट स्टेडियम उभारण्यासाठी विकासवाडी येथील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या ताब्यात असलेल्या जमिनीपैकी तीस एकर जमीन कोल्हापूर जिल्हा क्रिकेट असोसिएशनला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.''त्यानुसार, आज मुंबई येथे झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय सर्वानुमते मंजूर झाला असून कोल्हापुरात लवकरच आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रिकेट स्टेडियम साकारण्याचा मार्ग मोकळा झालेला आहे.'.Pakistan Cricket : पाकिस्तानचं ब्लॅकमेलिंग पाहून बांगलादेश क्रिकेट बोर्ड संतापले; ICC सोबत केली हातमिळवणी, मोहसिन नक्वीला म्हणाले... .त्यांनी पुढे हा निर्णय कोल्हापूरच्या क्रीडा विश्वासाठी मैलाचा दगड ठरेल व कोकण व पश्चिम महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील अनेक होतकरू खेळाडूंना याचा लाभ होईल, असा विश्वास व्यक्त केला. याशिवाय त्यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि इतर नेत्यांचेही पोस्टमध्ये आभार मानले आहेत..दरम्यान, या निर्णयामुळे कोल्हापूरच्या खेळाडूंना आता आपल्याच जिल्ह्यात जागतिक दर्जाच्या सोयी-सुविधा मिळणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.