कर्णधार पृथ्वी शॉ फेल, महाराष्ट्राच्या संघाला १५४ धावांचा पाठलागही जमेना! SMAT 2025 स्पर्धेत तिसरा पराभव

Maharashtra Suffers Third Defeat in SMAT 2025: महाराष्ट्राच्या संघाला सय्यद मुश्ताक अली टी२० ट्रॉफी २०२५ मध्ये मध्य प्रदेशविरुद्ध पराभवाचा सामना करावा लागला. पृथ्वी शॉ देखील मोठ्या धावा करू शकला नाही.
Maharashtra Team | SMAT 2025

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
  • सय्यद मुश्ताक अली टी२० ट्रॉफी २०२५ स्पर्धेत महाराष्ट्राचा संघ मध्य प्रदेशविरुद्ध २१ धावांनी पराभूत झाला.

  • पृथ्वी शॉच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्राला १५४ धावांचे लक्ष्य गाठता आले नाही.

  • महाराष्ट्राचा हा स्पर्धेतील तिसरा पराभव ठरला.

