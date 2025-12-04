कर्णधार पृथ्वी शॉ फेल, महाराष्ट्राच्या संघाला १५४ धावांचा पाठलागही जमेना! SMAT 2025 स्पर्धेत तिसरा पराभव

सय्यद मुश्ताक अली टी२० ट्रॉफी २०२५ स्पर्धेत महाराष्ट्राचा संघ मध्य प्रदेशविरुद्ध २१ धावांनी पराभूत झाला. पृथ्वी शॉच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्राला १५४ धावांचे लक्ष्य गाठता आले नाही. महाराष्ट्राचा हा स्पर्धेतील तिसरा पराभव ठरला..सय्यद मुश्ताक अली टी२० ट्रॉफी २०२५ स्पर्धेत पाचव्या फेरीत महाराष्ट्राचा सामना मध्य प्रदेशविरुद्ध झाला. कोलकाताच्या ईडन गार्डन्सवर झालेल्या या सामन्यात मध्यप्रदेशने २१ धावांनी विजय मिळवला. हा मध्यप्रदेशचा ५ सामन्यातील तिसरा विजय होता. मात्र महाराष्ट्राचा संघ नियमित कर्णधार ऋतुराज गायकवाडच्या अनुपस्थितीत या स्पर्धेत सातत्यपूर्ण कामगिरी करताना संघर्ष करताना दिसतोय. महाराष्ट्राचा हा पाच सामन्यातील तिसरा पराभव आहे.या सामन्यात मध्यप्रदेशने महाराष्ट्रासमोर १५४ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना महाराष्ट्राच्या संघाला २० षटकात ८ बाद १३२ धावाच करता आल्या..SMAT 2025: १३ धावात मोहम्मद शमीच्या ४ विकेट्स, ईश्वरनची फिफ्टी अन् बंगालचा विजय; आता तरी टीम इंडियाचं दार उघडणार का?.महाराष्ट्राकडून सलामीला कर्णधार पृथ्वी शॉ आणि अर्शिन कुलकर्णी उतरले होते. मात्र पहिल्याच षटकात पृथ्वी शॉ याला त्रिपुरेश सिंगने ५ धावंवर बाद केले. तिसऱ्या षटकात नवखा खेळाडू निरज जोशीलाही १ धावेवर त्रिपुरेशनेच बाद केले. पण नंतर अर्शिनला राहुल त्रिपाठीची साथ मिळाली होती. मात्र त्यांना धावांचा वेग वाढवता आला नाही. दोघांनी ५४ चेंडूत ५४ धावांची भागीदारी केली. त्यामुळे अपेक्षित धावगती वाढली होती. त्यातच दोघांनीही खेळपट्टीवर स्थिरावल्यानंतर विकेट्स गमावल्या. अर्शिनला २९ चेंडूत ३१ धावांवर शिवम शुक्लाने बाद केले. राहुल त्रिपाठीला अर्शद खानने ३८ चेंडूच ३७ धावांवर असताना बाद केले..नंतर रणजित निकमने १७ चेंडूत २५ धावा केल्या. पण तोही १७ व्या षटकात बाद झाला. विकी ओत्सवाललाही त्रिपुरेशने ६ धावांवर बाद केले, तर राजवर्धन हंगारगेकर २ धावांवर धावबाद झाला. जलज सक्सेनाही फार काही करू शकला नाही. पहिल्याच चेंडूवर तो शून्यावर माघारी परतला. अखेर २० षटकानंतर १३२ धावाच महाराष्ट्राला करता आल्या. निखील नाईल १८ धावांवर नाबाद राहिला.मध्यप्रदेशकडून त्रिपुरेश सिंगने ३ विकेट्स घेतल्या, तर अर्शद खानने २ विकेट्स घेतल्या. राहुल बाथम आणि शिवम शुक्ला यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..SMAT 2025 : सूर्यकुमार यादवच्या विकेटने मॅच फिरली, सर्फराज खानचे अर्धशतक व्यर्थ; संजू सॅमसनच्या संघाचा मुंबईवर विजय.तत्पुर्वी, मध्यप्रदेशने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ८ बाद १५३ धावा केल्या होत्या. त्यांच्याकडून अर्शद खानने सर्वाधिक ३० धावांची खेळी केली. तसेच अंकुश सिंग (२३), राहुल बाथम (२१), हरप्रीत सिंग (२९), अनिकेत वर्मा (१९) यांनी छोटेखानी खेळी केल्या.महाराष्ट्राकडून राजवर्धन हंगारगेकरने २ विकेट्स घेतल्या. जलज सक्सेना, तनय सांघवी, प्रशांत सोळंकी आणि विकी ओत्सवाल यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.