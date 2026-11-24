Bhiwandi cricketer Vivek Shelar takes four wickets : इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग (ISPL) मधील सर्वात वेगवान गोलंदाज ठरलेल्या विवेक शेलारने सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी ट्वेंटी-२० स्पर्धेत महाराष्ट्राकडून आजचा सामना गाजवला. त्रिपुराविरुद्धच्या सामन्यात विवेकने चार विकेट्स घेतल्या आणि प्रतिस्पर्धींना २० षटकांत ९ बाद १८१ धावांवर रोखले. विवेकने टाकलेल्या २०व्या षटकात त्रिपुराने सलग चार फलंदाज गमावले, परंतु त्यात दोन रन आऊट होते. त्यामुळे संघाची डबल हॅटट्रिक झाली..मनदीप सिंग व आर्कप्रभा सिन्हा या सलामीच्या जोडीने त्रिपुराला चांगली सुरुवात करून दिली. विवेकने महाराष्ट्राला पहिले यश मिळवून देताना मनदीपला ४० धावांवर बाद केले. त्यानंतर विकी ऑस्तवालने दोन विकेट्स घेत त्रिपुराला बॅकफूटवर फेकले. सिन्हा ३० धावांवर झेलबाद झाला. लक्षय थरेजा व मनिसंकर मुरासिंग यांनी चांगला खेळ करून त्रिपुराचा डाव सावरला होता. पण, विवेकने या दोघांनाही माघारी पाठवले.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Priyansh Arya smashes Highest T20 score : १९ षटकार, ७ चौकार! प्रियांश आर्यने ठोकली ट्वेंटी-२०तील सर्वोच्च धावसंख्या, ख्रिस गेलचा विक्रम मोडला; द्विशतक थोडक्यात हुकले\n.लक्षय २९, तर मनिसंकर ६६ धावांवर बाद झाले. २० व्या षटकातच्या पहिल्या चेंडूवर विवेकने मनिसंकरला झेलबाद केले. त्यानंतर पुढच्याच चेंडूवर सौरभ दासचा अडथळा दूर केला. पुढील दोन चेंडूंवर अभिजित सरकार व अरिंदम बरमन हे रन आऊट झाले आणि महाराष्ट्राला चार चेंडूंत चार विकेट्स मिळाल्या. विवेकने ४-०-२९-४ अशी स्पेल संपवली, तर विकीने दोन विकेट्स घेतल्या.."मी फाइनल वॉर्निंग देतोय!"; Prithvi Shaw कडून युवराज सिंगच्या वडिलांना धमकी; म्हणाला, माझ्या संयमाचा..., नेमकं काय प्रकरण?.WHO IS VIVEK SHELAR?भिवंडीचा रहिवासी असलेल्या या २६ वर्षीय वेगवान गोलंदाजाचा ISPL मधील पदार्पणाचा हंगाम अविस्मरणीय ठरला. 'टायगर्स ऑफ कोलकाता' संघाकडून खेळताना त्याने एलिमिनेटर सामन्यातील हॅट्ट्रिकसह एकूण नऊ बळी घेतले होते. या स्पर्धेत ताशी १४५.२ किमी वेगाने चेंडू टाकणाऱ्या शेलारने म्हटले की, "केवळ आयएसपीएल आणि तिथल्या माझ्या कामगिरीमुळेच मला राजस्थान रॉयल्सच्या ट्रायल्सदरम्यान सराव करण्यासाठी बोलावण्यात आले होते.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.