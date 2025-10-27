Cricket

Ranji Trophy 2025: महाराष्ट्राचा संघ १७० धावांनी पुढे; चंडीगडला २०९ धावांवर रोखले

Ruturaj Gaikwad’s Century Powers Maharashtra in First Innings: महाराष्ट्र संघाने चंडीगडचा पहिला डाव २०९ धावांवर रोखून १७० धावांनी आघाडी मिळवली. ऋतुराज गायकवाडच्या शतकामुळे संघाची फलंदाजी जोरात.
Ranji Trophy 2025

Ranji Trophy 2025

सकाळ वृत्तसेवा
चंडीगड : महाराष्ट्राच्या संघाने रविवारचा दिवस गाजवला. ऋतुराज गायकवाडच्या ११६ धावांच्या दमदार खेळीच्या जोरावर पहिल्या डावात ३१३ धावा फटकावलेल्या महाराष्ट्राच्या संघाने चंडीगडचा पहिला डाव २०९ धावांमध्ये गुंडाळला.

