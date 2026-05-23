Mumbai Indians: रोहित शर्मा RR विरुद्धच्या सामन्यात खेळणार की नाही? जयवर्धनेने दिले अपडेट्स, संघाच्या अपयशाचं कारणही सांगितलं

Mahela Jayawardene on Mumbai Indians poor performance: मुंबई इंडियन्सचा संघ रविवारी इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मधील शेवटचा साखळी सामना खेळायला वानखेडे स्टेडियमवर उतरणार आहे. मुंबईला सलग तिसऱ्या पर्वात अपयश पाहावे लागले आणि यावर्षी त्यांना १३ पैकी ९ सामन्यांत हार पत्करावी लागली आहे. हार्दिक पांड्याच्या नेतृत्वावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. रोहित शर्मालाही ( Rohit Sharma) दुखापतीमुळे काही सामन्यांना मुकावे लागले होते. अशात राजस्थान रॉयल्सविरुद्धच्या हंगामातील शेवटच्या सामन्यात विजय मिळवून IPL 2026 चा निरोप घेण्याचा MI चा निर्धार आहे. पण, या सामन्यात रोहितच्या खेळण्यावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत..MI vs RR सामन्याच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुंबईचे मुख्य प्रशिक्षक माहेला जयवर्धने यांनी रोहितच्या फिटनेसबाबत अपडेट्स दिले. ते म्हणाले, माझ्या मते आणि आमच्या वैद्यकीय पथकाच्या मतेही, रोहित आता १००% तंदुरुस्त आहे. हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीतून सावरल्यानंतर, पहिल्या सामन्यात आम्ही थोडी सावधगिरी बाळगली होती. आता मात्र, केवळ संघाच्या रचनेचा विचार करूनच तो 'इम्पॅक्ट सब' म्हणून खेळत आहे. तो एक सच्चा 'टीम प्लेयर' आहे आणि ही बाब त्याला पूर्णपणे समजली आहे..मुंबई इंडियन्सकडून या पर्वात रायन रिकल्टनने सर्वाधिक ४३६ धावा केल्या आहेत. सूर्यकुमार यादवला १२ सामन्यांत केवळ २१० धावा करता आल्या आहेत आणी ही मुंबईसाठी डोकेदुखी वाढवणारी गोष्ट ठरली आहे. सूर्याच्या फॉर्मबाबतही जयवर्धने यांनी मत मांडले. "सूर्य हा उपजतच प्रतिभावान खेळाडू आहे. सध्याची परिस्थिती म्हणजे आत्मविश्वास आणि केवळ एका विशिष्ट टप्प्यातून जाणे यांचा मिलाफ आहे. क्रिकेटमध्ये असे घडतच असते," असे जयवर्धने यांनी स्पष्ट केले.."संघाची कामगिरी ही प्रत्येकाचीच जबाबदारी आहे. या वर्षी, दुखापतींचा आम्हाला फटका बसला आहे. आमच्या संघात काही अत्यंत सकारात्मक चर्चा झाल्या, तरीही आम्ही एकजुटीने पेटून उठण्यात अपयशी ठरलो आहोत. हंगामाची सांगता झाल्यानंतर, या गोष्टीवर गांभीर्याने चिंतन करणे गरजेचे आहे," असे जयवर्धने म्हणाले.." जसप्रीत बुमराह आणि प्रशिक्षण कर्मचाऱ्यांसोबत झालेली ती एक सामूहिक चर्चा होती. ती एक फलदायी चर्चा ठरली. अशा प्रकारच्या हंगामातून आपण सर्वच काहीतरी शिकत असतो. या सहा-आठ आठवड्यांच्या कालावधीत, ज्या स्थितीत तो असायला हवा, त्या स्थितीत पुन्हा परतण्यासाठी त्याने प्रचंड मेहनत घेतली आहे," असे जयवर्धने म्हणाले.