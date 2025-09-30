Cricket

IND vs AUS: हार्दिक पांड्याच्या दुखापतीवर मोठे अपडेट्स! ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात खेळणार की नाही?

Hardik Pandya Injury Updates: हार्दिक पांड्याच्या दुखापतीमुळे भारतीय संघाच्या चिंतेत वाढ झाली आहे. आता तो ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात खेळणार की नाही, याबाबत महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे.
  • भारतीय संघाच्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यापूर्वी हार्दिक पांड्याच्या दुखापतीमुळे चिंता वाढली आहे.

  • कपमध्ये श्रीलंकेविरुद्धच्या सामन्यात त्याला दुखापत झाली होती.

  • त्याला किमान ४ आठवड्यांची विश्रांती घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

