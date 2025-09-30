IND vs AUS: हार्दिक पांड्याच्या दुखापतीवर मोठे अपडेट्स! ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात खेळणार की नाही?

भारतीय संघाच्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यापूर्वी हार्दिक पांड्याच्या दुखापतीमुळे चिंता वाढली आहे. कपमध्ये श्रीलंकेविरुद्धच्या सामन्यात त्याला दुखापत झाली होती. त्याला किमान ४ आठवड्यांची विश्रांती घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. .भारतीय संघाला ऑक्टोबरमध्ये ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर जायचे आहे. पण त्यापूर्वी भारतीय संघाची चिंता वाढली आहे. भारताचा अष्टपैलू खेळाडू हार्दिक पांड्याच्या दुखापतीवर महत्त्वाचे अपडेट्स आले आहेत. हार्दिक पांड्याला आशिया कप २०२५ स्पर्धेत श्रीलंकेविरुद्ध सुपर फोरचा शेवटचा सामना खेळताना दुखापत झाली होती. त्यामुळे त्याला रविवारी (२८ सप्टेंबर) पाकिस्तानविरुद्ध आशिया कपचा अंतिम सामना देखील खेळता आला नव्हता..ICC T20 Rankings: टी-२० आयसीसी क्रमवारीत भारतीयांचेच वर्चस्व; आयसीसी क्रमवारी, अभिषेक, जसप्रीत, हार्दिक पहिल्या स्थानावर .हार्दिक पांड्याच्या मांडीला दुखापत झालेली आहे. दैनिक जागरणनने दिलेल्या वृत्तानुसार ३१ वर्षीय हार्दिक पांड्याला किमान ४ आठवड्यांची विश्रांती घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. त्यामुळेच भारतीय संघाच्या चिंतेत भर पडली आहे. हार्दिक आशिया कपमध्ये फार काही खास करू शकला नसला, तरी तो भारताच्या वनडे आणि टी२० संघातील महत्त्वाचा खेळाडू आहे..भारताला १९ ऑक्टोबर ते ८ नोव्हेंबर दरम्यान ऑस्ट्रेलियामध्ये वनडे आणि टी२० मालिका खेळायची आहे. आधी १९ ते २५ ऑक्टोबर दरम्यान ३ सामन्यांची वनडे मालिका होईल. त्यानंतर २९ ऑक्टोबर ते ८ नोव्हेंबर दरम्यान ५ सामन्यांची टी२० मालिका होणार आहे. मात्र आता हार्दिकला ४ आठवड्यांची विश्रांती सांगितली असल्याने तो किमान वनडे मालिका तरी खेळणार नसल्याचे जवळपास स्पष्ट झाले आहे. तो टी२० मालिकेत पुनरागमन करू शकतो, मात्र त्याच्या तंदुरुस्तीवर ते अवलंबून असेल..भारताला वनडे मालिकेतील सामना अनुक्रमे पर्थ, ऍडलेड आणि सिडनी येथे खेळायचे आहे, तर टी२० मालिकेतील सामने कॅनबरा, मेलबर्न, हाबार्ट, गोल्ड कोस्ट आणि ब्रिस्बेन येथे खेळायचे आहेत. आगामी टी२० वर्ल्ड कपच्या दृष्टीनेही ही टी२० मालिका महत्त्वाची असेल..Asia Cup 2025: वन हँड कॅच घेण्यापूर्वी हार्दिक पांड्या मस्त गप्पांमध्ये रंगला होता... तिथून सूर्या ओरडला अन्... Video Viral .ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध होणाऱ्या वनडे आणि टी२० मालिकेसाठी भारताची संघ निवड या आठवड्यात होण्याची शक्यता दाट आहे. यावेळी रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांनाही वनडे संघात संधी मिळणार का, हे देखील यावेळी पाहावे लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.