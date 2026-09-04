'Smriti Mandhana ला भारतीय संघाची कॅप्टन करा, हरमन आता...' दिग्गज कर्णधाराची BCCI कडे थेट मागणी

भारतीय महिला क्रिकेट संघाची रनमशीन बनलेल्या स्मृती मानधनाने (Smriti Mandhana) नुकतेच महिला आशिया कप २०२६ स्पर्धेत खेळताना दोन मोठे विश्वविक्रम केले आहेत. गुरुवारी (३ सप्टेंबर) हाँगकाँगविरुद्ध खेळताना तिने ६४ चेंडूत १६४ धावांची खेळी केली. या सामन्यात भारतीय संघाने दणदणीत विजयासह बाद फेरीत प्रवेश केला आहे. दरम्यान, या खेळीदरम्यान स्मृती मानधनाने अनेक विक्रम मोडले. तिच्या या खेळीनंतर आता माजी भारतीय कर्णधार डायना एडुलजी (Diana Edulji) यांनी मोठे भाष्य केले आहे. .१४ चौकार, ७ षटकार अन् शतक... Smriti Mandhana चे दोन वर्ल्ड रेकॉर्ड! अशी कामगिरी करणारी बनली जगातील नंबर १ फलंदाज.२९ वर्षीय स्मृती आता आंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणारी फलंदाज बनली आहे. तिने मिताली राजच्या १०८६८ धावांना मागे टाकले आहे. स्मृतीच्या आता १०८८० धावा झाल्या आहेत. तसेच स्मृतीने १८ आंतरराष्ट्रीय शतके केली असल्याने तिने आता सर्वाधिक शतके करणाऱ्या महिला फलंदाजांमध्येही मेग लॅनिंग आणि लॉरा वुल्फार्टला मागे टाकत अव्वल क्रमांक मिळवला आहे. लॅनिंग आणि वुल्फार्ट यांनी प्रत्येकी १७ शतके केली आहेत..स्मृतीच्या या विक्रमांबाबत डायना एडुलजी म्हणाल्या की आता तिला भारतीय संघाची कर्णधार (India Women Team Captain) करण्याची वेळ आली आहे. त्या टाइम्स ऑफ इंडियाशी बोलताना म्हणाल्या, 'महिला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करण्याचा विक्रम केल्याबद्दल मी स्मृती मानधनाचे अभिनंदन करते. मला वाटतं की आता अमिता शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखालील महिला निवड समितीने स्मृतीला तिन्ही क्रिकेट प्रकारात नवी कर्णधार म्हणून नियुक्त करण्याची वेळ आली आहे.'.एडुलजी यांनी कारण सांगितले की 'मी असं म्हणत आहे की हरमनने आता पस्तीशी पार केली आहे. तुम्ही तिला कर्णधारपद सोडून ते स्मृतीला देण्यास कधी सांगणार आहात. स्मृतीने नुकतेच तिशीच प्रवेश केला आहे.''मला असं वाटत नाही की हरमनला भारतीय संघातून काढावे. तिच्याबद्दल काहीही वाईट भावना नाहीत. ती दिग्गज खेळाडू आहे. पण मला वाटते की आता हरमनच्या खांद्यावरून कर्णधारपदाचे ओझे उतरावे आणि तिने केवळ तिच्या फलंदाजीवर लक्ष केंद्रित करावे. कारण तिच्या बॅटमधून धावा येत नाहीयेत.'.एडुलजी पुढे म्हणाल्या, 'हरमनचा फॉर्म भारतीय संघाला आणखी चॅम्पियनशीप जिंकून देण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. जर हा निर्णय घेतला, तर तिला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये अधिक काळ राहण्याची संधी मिळेल. मधल्या फळीत कोणीतरी धावा करणं महत्त्वाचे आहे, कारण आपण आपल्या सलामीच्या फलंदाजांवर नेहमी अवलंबून राहू शकत नाही.''त्यामुळे मला वाटतं की ही योग्य वेळ आहे की भारतीय संघाचे कर्णधारपद स्मृतीकडे द्यावे. सध्या तिचा आत्मविश्वास आणि फॉर्म शिखरावर आहे. स्मृतीला आता संघाला पुढे घेऊन जाऊ दे, त्यामुळे ती दीर्घकाळ नेतृत्व करू शकेल. कमीत कमी मर्यादीत षटकांच्या क्रिकेटसाठी तरी तिच्याकडे नेतृत्व देण्यात यावे, हरमनप्रीतकडे हवं तर कसोटीचे कर्णधारपद ठेवा.'.IND vs AFG T20I: भारत-अफगाणिस्तानचे संघ जाहीर झाले, तारखा ठरल्या, ठिकाणही ठरले; पण Live मॅच कुठे पाहता येणार? जाणून घ्या डिटेल्स.त्यांनी पुढे म्हटलं 'काही दिवसांनी स्मृतीही पस्तीशी पार करेल, तेव्हा काय कराल. तेव्हा कोणाला तयार करणार? आत्ता जेमिमा रोड्रिग्स आहे, शफाली वर्मा आहेत, ज्यांना उपकर्णधार केलं जाऊ शकतं आणि त्यांना मोठ्या जबाबदाऱ्यांसाठी तयार केलं जाऊ शकतं.'हरमनप्रीत कौर आत्ता ३७ वर्षांची असून तिने मिताली राजनंतर भारतीय संघाच्या कर्णधारपदाची धुरा हाती घेतली होती. तिच्या नेतृत्वात भारतीय संघाने पहिल्यांदाच २०२५ मध्ये महिला वनडे वर्ल्ड कप जिंकला आहे. ती सध्या भारतीय महिला क्रिकेट संघाचे तिन्ही प्रकारात नेतृत्व करते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.