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'Smriti Mandhana ला भारतीय संघाची कॅप्टन करा, हरमन आता...' दिग्गज कर्णधाराची BCCI कडे थेट मागणी

Smriti Mandhana As Captain Urges Diana Edulji: स्मृती मानधना नुकतीच महिला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणारी आणि शतके करणारी खेळाडू ठरली आहे. त्यानंतर आता माजी भारतीय कर्णधाराने तिला कर्णधार करण्यात यावे अशी मागणी केली आहे.
Smriti Mandhana

Smriti Mandhana

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

भारतीय महिला क्रिकेट संघाची रनमशीन बनलेल्या स्मृती मानधनाने (Smriti Mandhana) नुकतेच महिला आशिया कप २०२६ स्पर्धेत खेळताना दोन मोठे विश्वविक्रम केले आहेत. गुरुवारी (३ सप्टेंबर) हाँगकाँगविरुद्ध खेळताना तिने ६४ चेंडूत १६४ धावांची खेळी केली.

या सामन्यात भारतीय संघाने दणदणीत विजयासह बाद फेरीत प्रवेश केला आहे. दरम्यान, या खेळीदरम्यान स्मृती मानधनाने अनेक विक्रम मोडले. तिच्या या खेळीनंतर आता माजी भारतीय कर्णधार डायना एडुलजी (Diana Edulji) यांनी मोठे भाष्य केले आहे.

Smriti Mandhana
१४ चौकार, ७ षटकार अन् शतक... Smriti Mandhana चे दोन वर्ल्ड रेकॉर्ड! अशी कामगिरी करणारी बनली जगातील नंबर १ फलंदाज
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