१४ चौकार, ७ षटकार अन् शतक... Smriti Mandhana चे दोन वर्ल्ड रेकॉर्ड! अशी कामगिरी करणारी बनली जगातील नंबर १ फलंदाज

India vs Hong Kong, Women's Asia Cup 2026, Marathi News: महिला आशिया कप २०२६ स्पर्धेत भारत आणि हाँगकाँग महिला संघामध्ये गुरुवारी (३ सप्टेंबर) सामना पार पडला. दुबईत झालेल्या सामन्यात भारतीय संघाने १३७ धावांनी दणदणीत विजय मिळवला. भारताचा हा महिला आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमधील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा विजय ठरला. भारताच्या या विजयात सर्वात मोठा वाटा उचलला स्मृती मानधना हिने. तिने वादळी शतके करताना नवे विश्वविक्रही केले. .Smriti Mandhana: स्मृती मानधनाचा धडाका! ६४ चेंडूंत १२४ धावा, भारताचा हाँगकाँगवर १३७ धावांनी मोठा विजय; सेमीफायनलमध्ये दणक्यात प्रवेश.या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या भारतीय महिला संघाने २० षटकात ५ बाद १९३ धावा केल्या होत्या. भारताकडून स्मृतीने ६४ चेंडूत १४ चौकार आणि ७ षटकारांसह १२४ धावांची खेळी केली. या खेळीदरम्यान तिने दिग्गज मिताली राजला मागे टाकत महिला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करण्याचा विश्वविक्रम आपल्या नावावर केला. आता स्मृतीच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये १०८८० धावा झाल्या आहेत. तिच्या पाठोपाठ मिताली राज असून तिने १०८६८ धावा केल्या आहेत..इतकेच नाही, तर स्मृतीचे हे आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमधील दुसरे आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील १८ वे शतक आहे. त्यामुळे ती आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक शतके करणारी महिला फलंदाज ठरली आहे. तिने ऑस्ट्रेलियाच्या मेग लॅनिंग आणि लॉरा वुल्फार्ट यांना मागे टाकले आहे. लॅनिंग आणि वुल्फार्ट यांनी महिला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये प्रत्येकी १७ शतके केली आहेत.तसेच स्मृती आंतरराष्ट्रीय महिला टी२० क्रिकेटमध्ये दोन शतके करणारी पहिली भारतीय फलंदाजही ठरली आहे. याशिवाय महिला टी२० आशिया कप स्पर्धेत सर्वोच्च खेळी करणारीही फलंदाज ठरली आहे..महिला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा१०८८० धावा - स्मृती मानधना१८६८ धावा - मिताली राज१०७४० धावा - सुझी बेट्स१०२७३ धावा - शारलोट एडवर्ड्स१०००७ धावा - स्टिफानी टेलरमहिला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक शतके१८ शतके - स्मृती मानधना१७ शतके - मेग लॅनिंग१७ शतके - लॉरा वुल्फार्ट१५ शतके - हेली मॅथ्युज१४ शतके - सुझी बेट्स१४ शतके - टॅमी ब्युमाँटमहिला टी२० आशिया कपमध्ये सर्वोच्च धावसंख्या१२४ धावा - स्मृती मानधना (विरुद्ध हाँगकाँग, दुबई, २०२६)नाबाद ११९ धावा - चामरी अट्टापट्टू (विरुद्ध मलेशिया, डंबुला, २०२४)नाबाद ९७ धावा - मिताली राज (विरुद्ध मलेशिया, क्वालालंपूर, २०१८)भारतासाठी महिला टी२०मध्ये शतके१२४ धावा - स्मृती मानधना (विरुद्ध हाँगकाँग, दुबई, २०२६)११२ धावा - स्मृती मानधना (विरुद्ध इंग्लंड, ट्रेंट ब्रिज, २०२५)१०३ धावा - हरमनप्रीत कौर (विरुद्ध न्यूझीलंड,गयाना, २०१८).Smriti Mandhana: 'या' तारखेला रंगणार भारत पाकिस्तान हायव्होल्टेज सामना; त्याआधीच स्मृती मंधानाने चाहत्यांना केली मोठी विनंती, म्हणाली... .भारताचा विजयभारताने दिलेल्या १९३ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना हाँगकाँगने सर्वबाद ५६ धावाच केल्या. त्यांच्याकडून कर्णधार नताशा मिल्स (१५), मरिना लॅम्पॉ (१४) आणि यास्मिन दासवानी (११) यांनीच १० धावांचा टप्पा पार केला. भारताकडून दीप्ती शर्माने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या, तर नंदिनी शर्मा, श्री चरणी आणि प्रेमा रावत यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.