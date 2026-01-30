बाजूला व्हा... नो फोटो प्लीज! Sanju Samson साठी सूर्यकुमार बनला अंगरक्षक; केरळमध्ये पोहोचताच असा का वागला? Video Viral

Suryakumar Yadav protects Sanju Samson from crowd: भारतीय संघ पाचव्या व शेवटच्या ट्वेंटी-२० सामन्यासाठी थिरुवनंतपूरम येथे पोहोचला. चौथ्या सामन्यात भारताला पराभव पत्करावा लागला आणि त्यामुळे पाचव्या सामन्यात सूर्यकुमार यादवचा संघ पुनरागमनाच्या इराद्याने मैदानावर उतरेल. केरळमधील सामन्यात सर्वांच्या नजरा लोकल बॉय संजू सॅमसन यांच्यावर असणार आहे. इथे त्याचा मोठा चाहतावर्ग आहे आणि याची प्रचिती विमानतळावर पोहोचताच आली. सूर्यकुमारनेही परिस्थिती पाहून संजूसोबत थोडी गंमत केली..भारतीय संघ थिरुवनंतपूरम विमानतळावर पोहोचताच सूर्या जणू संजूचा अंगरक्षक बनला. त्याच्या गमतीशीर Video बीसीसीआयने पोस्ट केला. त्यात संजूच्या पुढे सूर्या चालताना दिसतोय आणि संजूसाठी रस्ता मोकळा करा... त्याला त्रास देऊ नका... फोटो काढू नका... असे तो चाहत्यांना सुचवतोय. सूर्याची ही कृती पाहून संजूलाही हसू आवरत नव्हते..संजू त्याच्या घरच्या मैदानावर पहिलाच आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० सामना खेळणार आहे आणि वर्ल्ड कप स्पर्धेपूर्वीचा हा भारताचा शेवटचा सामना आहे. त्यामुळे संजू फॉर्म मिळवतोय का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेत संजू सॅमसन पूर्णपणे अपयशी ठरलेला दिसतोय. त्याला मागील चार सामन्यांत १०, ६, ०, २४ अशाच धावा करता आल्या आहेत.मागील १५ डावांत त्याने एकच अर्धशतक झळकावलं आहे आणि १७.४६च्या सरासरीने २६२ धावाच केल्या आहेत..संजू सॅमसनच्या खराब फॉर्मावरून माजी कर्णधार अजिंक्य रहाणे याने एक मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर व कर्णधार सूर्या यांना सल्ला दिला आहे. अजिंक्य रहाणेच्या मते सूर्यकुमार आणि गंभीर यांनी पुढाकार घेऊन संजूला मदत करायला हवी. त्याला हा विश्वास द्यायला हवा की, तू पुढचे दोन सामने आणि वर्ल्ड कपमध्येही खेळशील. त्याने त्याचा आत्मविश्वास डगमगणार नाही..T20 World Cup 2026 जिंकून सूर्यकुमारच्या नेतृ्त्वात टीम इंडिया इतिहास घडवणार? रवी शास्त्री म्हणाले, '१० मिनिटांचा खेळ...'.दरम्यान, न्यूझीलंडने चौथ्या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना ७ बाद २१५ धावा उभ्या केल्या. डेव्हॉन कॉनवे ( ४४) आणि टीम सेइफर्ट ( ६२) यांनी शतकी सलामी दिली. त्यानंतर ग्लेन फिलिप्स ( २४) व डॅरिल मिचेल ( १८ चेंडूंत नाबाद ३९ धावा) यांनी दमदार खेळ केला. प्रत्युत्तरात भारताकडून शिवम दुबेने २३ चेंडूंत ३ चौकार व ७ षटकारांसह ६५ धावांची खेळी केली, परंतु भारताचा संपूर्ण संघ १८.४ षटकांत १६५ धावांत माघारी परतला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.