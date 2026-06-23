भारताचा Manav Suthar गाजवतोय इंग्लंडचं मैदान! दोन सामन्यातच घेतल्या ११ विकेट्स

जूनच्या सुरुवातीलाच अफगाणिस्तानविरुद्ध दणक्यात कसोटी पदार्पण करणारा मानव सुथार (Manav Suthar) इंग्लंडमध्येही मैदान गाजवत आहे. भारताकडून मुल्लनपूरमध्ये कसोटी पदार्पणात ७ विकेट्स घेत सामनावीर पुरस्कार मानवने या महिन्याच्या सुरुवातीलाच मिळवला होता. २३ वर्षीय फिरकी गोलंदाज असलेल्या मानवने यापूर्वीही देशांतर्गत क्रिकेटमधून आपली प्रतिभा दाखवली होती. त्यानंतर यशस्वी कसोटी पदार्पणानंतर त्याला इंग्लंडमध्ये काऊंटी क्रिकेट खेळण्याचीही संधी मिळाली. त्याने काऊंटी क्रिकेटमध्येही (County Cricket) आपली छाप पाडली असून सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. .भारतासाठी कसोटी पदार्पणाच चमकलेला Manav Suthar आता इंग्लंडमध्ये खेळणार! 'या' संघासाठी मैदानात उतरण्यास सज्ज.त्याने काऊंटी चॅम्पियनशीपमधील दोन सामन्यांसाठी वॉर्विकशायरशी (Warwickshire) करार केला होता. त्याने नुकतेच दुसरा सामना सोमरसेटविरुद्ध खेळताना ७ विकेट्स घेतल्या आहेत. यामध्ये दुसऱ्या डावात त्याने ५ विकेट्स घेण्याची कमाल केली. विशेष म्हणजे फलंदाजीला पोषक असलेल्या खेळपट्टीवर त्याने ५ विकेट्स घेतल्या. दरम्यान, हा सामना अनिर्णित राहिला..वॉर्विकशायर विरुद्ध सोमरसेट संघात झालेल्या सामन्यात सोमरसेटे प्रथम फलंदाजी करताना २०८ धावा केल्या होत्या. या डावात ब्यू वेबस्टरने वॉर्विकशायरसाठी ४ विकेट्स घेतल्या, तर मानवने १८ षटकात ५० धावा देत २ विकेट्स घेतल्या होत्या. त्यानंतर वॉर्विकशायरने प्रथम फलंदाजी करताना ३३० धावा केल्या आणि १२२ धावांची आघाडी घेतली होती. त्यानंतर सोमरसेटने दुसऱ्या डावात तब्बल ४३५ धावा केल्या. पण त्यांना सुरुवातीला मानवने मोठे धक्के दिले होते. त्यामुळे त्यांनी १४८ धावांवरच ६ विकेट्स गमावल्या होत्या. परंतु, थॉमस ऱ्ह्यू (१४९) आणि कर्णधार क्रेग ओव्हर्टन (१११) यांनी शतके केली. त्यामुळे सोमरसेटला ४०० धावांचा टप्पा ओलांडता आला. पण पहिल्या डावातील पिछाडीमुळे त्यांनी वॉर्विकशायरला ३१४ धावांचे आव्हान दिले. या डावात मानवने कमालीची गोलंदाजी करताना ४६.५ षटकात १०० धावा देत ५ विकेट्स घेतले. दुसऱ्या डावात वॉर्विकशायरने २ बाद ९८ धावा केल्या असताना सामना अनिर्णित राहिला..मानव सुतारच्या दोन सामन्यात ११ विकेट्समानवने काऊंटी क्रिकेटमध्ये पदार्पण करताना कमालीची कामगिरी केली आहे. त्याने गेल्या १२ जून रोजी यॉर्कशायरविरुद्धच्या सामन्यातून काऊंटी क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले. त्याने त्या सामन्यातही ४ विकेट्स घेतल्या होत्या. त्यानंतर त्याने सोमरसेटविरुद्ध ७ विकेट्स घेतल्या. त्याने दोन सामन्यातच ११ विकेट्स घेतल्या आहेत. विशेष म्हणजे त्याने यॉर्कशायरविरुद्ध फलंदाजी करतानाही पहिल्या डावात ३३ आणि दुसऱ्या डावात ३७ धावांची खेळी केली होकी. सोमरसेटविरुद्ध त्याने पहिल्या डावात २८ धावा केल्या..IND vs AFG: जडेजाच्या जागेवर टीम इंडियात आला अन् पहिल्याच कसोटीच Manav Suthar ने ५९ वर्षे जूना विक्रम मोडला.मानवने उदयोन्मुख खेळाडूमानवकडे भारताचा उदयोन्मुख खेळाडू म्हणून पाहिले जात आहे. त्याने देशांतर्गत क्रिकेट राजस्थानकडून खेळतानाही चांगली कामगिरी केली आहे. त्याने ३२ प्रथम श्रेणी सामने आत्तापर्यंत खेळले असून १४७ विकेट्स घेतल्या आहेत आणि १०७१ धावा केल्या आहेत. त्याने २५ लिस्ट ए सामन्यात ३४ विकेट्स घेतल्या आहेत आणि ३५० धावा केल्या. त्याने २९ टी२० सामन्यांमध्ये ९४ धावा केल्या असून २५ विकेट्स घेतल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.