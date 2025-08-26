रोहित शर्माने वन डे वर्ल्ड कप २०२७ खेळू नये, ही BCCI ची इच्छा! माजी फलंदाजाचा गौप्यस्फोट; म्हणाला, विराटसाठीही....

बीसीसीआयने खेळाडूंसाठी नवीन ब्रॉन्को टेस्ट लागू केली असून फिटनेस सुधारण्याचा हेतू सांगितला आहे.इंग्लंड मालिकेत भारतीय खेळाडूंच्या फिटनेसवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्यानंतर बीसीसीआयने हे पाऊल उचलले.गौतम गंभीर कोच झाल्यानंतर ताबडतोब टेस्ट न आणता, नवीन S&C कोच Adrian Le Roux आल्यानंतर ती लागू करण्यात आली..Will Rohit Sharma retire before ODI World Cup 2027? भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने ( BCCI) भारतीय खेळाडूंसाठी नुकतीच ब्रोन्को टेस्ट आणण्याचा निर्णय घेतला. खेळाडूंची तंदुरुस्ती सुधारावी आणि मैदानावरील कामगिरीतही सुधारणा व्हावी या त्यामागचा हेतू आहे. रग्बी खेळाडूंसाठी ही ब्रोन्को टेस्ट वापरली जाते आणि त्यात बरेच मापदंड असतात. नुकत्याच पार पडलेल्या इंग्लंडविरुद्धच्या मालिकेत भारतीय खेळाडूंच्या तंदुरुस्तीच्या समस्या उद्भवल्या होत्या आणि त्यामुळे बीसीसीआयने ब्रोन्को टेस्टचे पाऊल उचलले आहे. पण, आता यावरून वेगळीच चर्चा सुरू झाली आहे. .भारताचा माजी फलंदाज मनोज तिवारी याच्या मते रोहित शर्माने २०२७ चा वन डे वर्ल्ड कप खेळू नये ही बीसीसीआयची इच्छा आहे आणि म्हणूनच ब्रोन्को टेस्ट आणल्याचा दावा केला आहे. भारताचा वन डे संघाचा कर्णधार हा तंदुरुस्त खेळाडू नाही, हे सर्वांना वाटू लागले आहे, परंतु त्याची मैदानावरील कामगिरी पाहता, त्याला बाकावर बसवणे अवघड आहे. त्यामुळेच बीसीसीआयने ब्रोन्को टेस्टचा घाट घातला आहे, असा आरोप तिवारीने केला. .Big Move: भारतीय खेळाडूंना द्यावी लागेल Bronco Test! जलदगती गोलंदाजांची दमछाक होणार; काय आहे ही टेस्ट?.'विराट कोहलीला २०२७च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेतून बाहेर बसवणे अवघड आहे, असे मला वाटते, परंतु रोहित शर्मा त्यांच्या योजनेत आहे की नाही, याबाबत मला साशंकता आहे. भारतीय क्रिकेटमध्ये सध्या जे काही घडतंय, त्याचा मी नीट अभ्यास करतोय आणि काही दिवसांपूर्वी ब्रोन्को टेस्ट आणली गेली आहे, ती रोहितसारख्या खेळाडूाला संघाबाहेर ठेवण्यासाठी आणली आहे. रोहित त्यांना भविष्यात वन डे संघाचा भाग असलेला पाहायचा नाही,'असा दावा मनोज तिवारीने केला..बंगालच्या या फलंदाजाने ब्रोन्को टेस्ट आणण्यामागच्या वेळेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला आहे. गौतम गंभीरने मागच्या वर्षी जुलै महिन्यात मुख्य प्रशिक्षकाची जबाबदारी हाती घेतली आणि ब्रोन्को टेस्ट आता आणली जात आहे... यामागे नवीन स्ट्रेंथ अँड कंडिशनिंग प्रशिक्षक Adrian Le Roux हे आहेत. ते या जून महिन्यात टीम इंडियासोबत काम करायला लागले आहेत..Team India : रोहित शर्मा कॅप्टन, यशस्वी जैस्वालची एन्ट्री ! Shubman Gill ला विश्रांती; भारतीय संघात पुन्हा बदल दिसणार."ब्रॉन्को टेस्ट ही भारतीय क्रिकेटमध्ये लागू झालेल्या सर्वात कठीण फिटनेस चाचण्यांपैकी एक असणार आहे. पण खरा प्रश्न असा आहे की, आत्ताच का? जेव्हा नवीन मुख्य प्रशिक्षकाची नियुक्ती झाली होती, तेव्हापासूनच का नाही? ही कल्पना कोणाची? हे कोणी आणले? काही दिवसांपूर्वी हा ब्रॉन्को टेस्ट कोणी लागू केला? या प्रश्नांची उत्तरं माझ्याकडे नाहीत. पण निरीक्षण असं सांगतं की, जर रोहित शर्माने फिटनेसवर खूप मेहनत घेतली नाही, तर त्याच्यासाठी ही चाचणी खूप अवघड होणार आहे," असे तो पुढे म्हणाला..२०११ च्या वन डे वर्ल्ड कपनंतर जसं फिटनेस निकषांमुळे अनेक वरिष्ठ खेळाडूंना बाहेर जावं लागलं होतं, तसंच काहीसं आता घडत असल्याचा त्याचा अंदाज आहे. विराट कोहलीच्या अतुलनीय फिटनेसवर कुणी प्रश्न उपस्थित करणार नाही, पण रोहित शर्मा हा ब्रॉन्को टेस्ट पार करू शकेल का? मनोजच्या मते ते अशक्य आहे..FAQsप्रश्न 1: What is the Bronco Test?उत्तर: ब्रॉन्को टेस्ट ही धावण्याची चाचणी आहे, जी खेळाडूंच्या सहनशक्ती, स्टॅमिना आणि वेग तपासण्यासाठी वापरली जाते.प्रश्न 2: Why did BCCI introduce the Bronco Test now?उत्तर: इंग्लंड मालिकेत फिटनेसच्या समस्या दिसल्यानंतर आणि नवीन S&C कोच Adrian Le Roux आल्यानंतर बीसीसीआयने ही टेस्ट लागू केली.प्रश्न 3: What did Manoj Tiwary allege?उत्तर: तिवारीच्या मते ब्रॉन्को टेस्ट खास रोहित शर्माला संघाबाहेर करण्यासाठी आणली आहे.प्रश्न 4: Will Virat Kohli be affected by the Bronco Test?उत्तर: नाही, कारण विराट कोहलीचा फिटनेस अतुलनीय आहे आणि त्याला यात अडचण येण्याची शक्यता नाही.प्रश्न 5: Will Rohit Sharma play the 2027 World Cup?उत्तर: हे त्याच्या फिटनेसवर अवलंबून आहे. तिवारीच्या मते ब्रॉन्को टेस्ट त्याला थांबवू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.