Cricket

Asia Cup Champions 2025: भारतीय संघच आशियाचा राजा; पाकिस्तानवर पाच विकेट राखून मात, नवव्यांदा जेतेपदाला गवसणी

India Vs Pakistan: भारतीय फिरकीपटूंच्या भेदक माऱ्यानंतर तिलक वर्माने नाबाद ६९ धावा करत भारताला आशिया कपमध्ये नवव्यांदा अजिंक्यपद मिळवून दिले. कुलदीप यादवने चार विकेट घेत पाकिस्तानचा डाव १४६ धावांवर गुंडाळला.
Asia Cup Champions 2025

Asia Cup Champions 2025

sakal

सुनंदन लेले
Updated on

दुबई : कुलदीप यादव, अक्षर पटेल व वरुण चक्रवर्ती या फिरकीपटूंनी पाकिस्तानला १४६ धावांवर रोखल्यानंतर तिलक वर्मा (नाबाद ६९ धावा) याने संजू सॅमसन व शिवम दुबे यांच्या साथीने भारतीय संघाला पाकिस्तानी संघावर पाच विकेट राखून विजय मिळवून दिला. भारताने नवव्यांदा आशियाई करंडकाच्या अजिंक्यपदावर मोहर उमटवली.

Loading content, please wait...
kuldeep yadav
Surya kumar Yadav
Axar Patel
Varun Chakravarthy
India vs Pakistan
Tilak Varma
Asia Cup 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com