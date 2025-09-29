Asia Cup Champions 2025: भारतीय संघच आशियाचा राजा; पाकिस्तानवर पाच विकेट राखून मात, नवव्यांदा जेतेपदाला गवसणी

दुबई : कुलदीप यादव, अक्षर पटेल व वरुण चक्रवर्ती या फिरकीपटूंनी पाकिस्तानला १४६ धावांवर रोखल्यानंतर तिलक वर्मा (नाबाद ६९ धावा) याने संजू सॅमसन व शिवम दुबे यांच्या साथीने भारतीय संघाला पाकिस्तानी संघावर पाच विकेट राखून विजय मिळवून दिला. भारताने नवव्यांदा आशियाई करंडकाच्या अजिंक्यपदावर मोहर उमटवली..पाकिस्तानकडून भारतीय संघासमोर १४७ धावांचे आव्हान ठेवण्यात आले. भारतीय संघाची सुरुवात निराशाजनक झाली. या स्पर्धेमध्ये धावांचा पाऊस पाडणारा अभिषेक शर्मा फक्त पाच धावा काढून तंबूत परतला..फहीम अश्रफच्या गोलंदाजीवर तो हारीस रौफकरवी झेलबाद झाला. त्यानंतर शाहीन शाह आफ्रिदीने कर्णधार सूर्यकुमार यादवला एक धावेवरच बाद करीत भारताला मोठा धक्का दिला. भारतीय संघाच्या २० धावा झाल्या असतानाच फहीम अश्रफ याने शुभमन गिलला १२ धावांवर माघारी पाठवत भारताचा पाय खोलात नेला..तिलक वर्मा व संजू सॅमसन या जोडीने भारतीय संघाचा डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला. दोघांनी ५७ धावांची भागीदारी करताना धावफलक हलता ठेवण्याचा प्रयत्न केला. या दरम्यान संजू सॅमसनला जीवनदानही मिळाले. पण याचा त्याला फायदा घेता आला नाही. अबरार अहमदच्या गोलंदाजीवर तो २४ धावांवर बाद झाला. तिलक वर्मा व शिवम दुबे या जोडीने ६० धावांची भागीदारी करीत भारताच्या विजयाच्या आशा कायम ठेवल्या. १९व्या षटकात शिवम दुबे ३३ धावांवर बाद झाला. याप्रसंगी तिलक वर्माने ५३ चेंडूंमध्ये तीन चौकार व चार षटकार यांच्यासह नाबाद ६९ धावांची मौल्यवान खेळी केली..रिंकू सिंगने नाबाद ४ धावा केल्या. दुसऱ्या डावात हवामान थोडे गार झाल्यावर फलंदाजी करणे सोपे जाते या अनुभवाचा आधार घेत सूर्यकुमार यादवने नाणेफेक जिंकून पहिली गोलंदाजी करायचा निर्णय घेतला. याआधी चांगल्या खेळपट्टीवर हातात विकेट्स राखून ठेवण्याच्या स्पष्ट उद्देशाने पाकिस्तानी फलंदाजांनी फलंदाजी केली. पहिले षटक टाकायला शिवम दुबे आला, ज्याचे थोडे आश्चर्य वाटले. दुबेने संघाने सोपवलेली जबाबदारी बऱ्यापैकी पार पाडताना पहिल्या दोन षटकांत जास्त धावा दिल्या नाहीत..साहिबजादा फरहान डावाच्या सुरुवातीला जरा जास्त धोका पत्करून खेळत होता. खेळपट्टीच्या वेगाचा अंदाज आल्यावर त्याने मोठे फटके सहजी मारले. फखर जमान त्याला एकेरी धाव काढून खेळायची संधी देत होता. चौकार षटकार मारताना फरहानने एकेरी धावांवर जास्त लक्ष दिले नाही, म्हणून धावफलक खूप वेगाने पळाला नाही. हाणामारीच्या पहिल्या सहा षटकांत पाकिस्तानने ४५ धावा जमा केल्या होत्या. तरीही फरहानने ३५ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले. सलामीला ८४ धावांची भागीदारी करून ५७ धावांवर खेळणारा फरहान षटकार मारताना वरुण चक्रवर्तीला बाद झाला. निम्म्या म्हणजे १० षटकांत एक बाद ८७ धावसंख्या उभारून चांगला पाया रचला गेला होता..एक बाद ११३ धावसंख्येवर वर्चस्व गाजवायची संधी पाकिस्तानला मिळाली होती. त्याच वेळी भारतीय फिरकी गोलंदाजांनी उचल खाल्ली. तीनही फिरकी गोलंदाजांनी अचूक मारा करून १२ चेंडूंत तीन फलंदाजांना बाद केले, ज्यात धोकादायक ठरू लागलेल्या फखर जमानची विकेटही होती. फिरकी गोलंदाजांनी हाती आलेली पकड घट्ट पकडून ठेवताना फलंदाजांना बाद करायचा सपाटा लावला. २५ चेंडूंत सात फलंदाजांना भारतीय फिरकी गोलंदाजांनी बाद केले. क्षेत्ररक्षणात लक्षणीय सुधारणा दाखवताना उडालेले आठ झेल बरोबर पकडून क्षेत्ररक्षकांनी गोलंदाजांना साथ दिली. कुलदीप यादवने आपल्या शेवटच्या चौथ्या षटकात तीन फलंदाजांना बाद केल्याने पाकिस्तानचा डाव १४६ धावांवर रोखला गेला..संक्षिप्त धावफलक : पाकिस्तान : १९.१ षटकांत सर्व बाद १४६ धावा (साहिबजादा फरहान ५७, फखर जमान ४६, कुलदीप यादव ४/३०, वरुण चक्रवर्ती २/३०, अक्षर पटेल २/२६, जसप्रीत बुमरा २/२५) पराभूत वि. भारत : १९.४ षटकांत ५ बाद १५० धावा (तिलक वर्मा नाबाद ६९, संजू सॅमसन २४, शिवम दुबे ३३, फहीम अश्रफ ३/२९)..IND vs PAK, Final: 33 runs 9 wickets ! पाकिस्तानी गडगडले; हवेत उडत होते, भारतीय स्पिनर्सने जमिनीवर आपटले.तीन बदलआशिया करंडक अंतिम सामन्यासाठी भारतीय संघात तीन बदल केले गेले. दुखापतग्रस्त हार्दिक पंड्या, अर्शदीप सिंग आणि हर्षित राणाच्या जागी शिवम दुबे, जसप्रीत बुमरा संघात परतले, तर रिंकू सिंगला नव्याने संधी मिळाली. आश्चर्य म्हणजे पहिले षटक टाकण्याची जबाबदारी शिवम दुबेने स्वीकारली. पाकिस्तान संघात कोणताही बदल केला गेला नाही. सामन्याअगोदर राष्ट्रगीत गायले गेले असताना भारतीय पाठीराख्यांची संख्या जास्त असल्याने ‘जय हे जय हे जय हे’चा आवाज दुबई स्टेडियममध्ये चांगलाच दुमदुमला. ८० टक्के प्रेक्षागृह सामना चालू होताना भरल्याने संयोजकांनी आनंद व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.