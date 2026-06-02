RCB Party: आरसीबीच्या विजयापेक्षा विराट-भुवीच्या 'त्या' जुन्या मैत्रीच्या व्हिडिओने जिंकली मनं!

इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघाने जेतेपद पटकावले आहे. या विजयानंतर संघाचे अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. त्यापैकीच एक व्हिडिओ विराट कोहली आणि भुवनेश्वर कुमार यांचा आहे. या व्हिडिओमधून दोघांमधील जुनी मैत्री किती घट्ट आणि भक्कम आहे, हे स्पष्टपणे दिसून येते.या व्हिडिओ दोघेही जल्लोष करताना दिसत आहेत. विराट कोहली आणि भुवनेश्वर कुमार मनसोक्त डान्सचा आनंद लुटताना या व्हिडिओमध्ये पाहायला मिळत आहेत. त्यांच्या चेहऱ्यावरील आनंद आणि उत्साह चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेत आहे..रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघाने विजयानंतरचे अनेक खास क्षण सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत. त्यामधील हा व्हिडिओ सध्या चाहत्यांमध्ये विशेष चर्चेचा विषय ठरत असून, कोहली आणि भुवनेश्वर यांच्या मैत्रीची पुन्हा एकदा झलक यातून पाहायला मिळत आहे.इंडियन प्रीमियर लीग(IPL) २०२६ च्या हंगामात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू(RCB) संघाने सलग २ वेळा ट्रॉफी उंचावून इतिहास रचला. हा विजय मिळवल्यानंतर बंगळुरू संघाचा जल्लोष सुरूच आहे, तो काही थांबण्याचं नाव घेत नाही..रजत पाटीदार आणि त्यांच्या सहकारी खेळाडूंनी २०२५ मधील पहिल्या विजयाचा वेग कायम ठेवत या हंगामात शानदार कामगिरी केली आहे. गुणतालिकेत अव्वल स्थानी राहिल्यानंतर बंगळुरू संघाने अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर झालेल्या अंतिम सामन्यात रविवारी गुजरातच्या संघाचा ५ गडी राखून पराभव करत जेतेपदावर नाव कोरले..या विजयानंतर विराट कोहली, दिनेश कार्तिक, रजत पाटीदार आणि बंगळुरू संघातील इतर काही सदस्यांचे जल्लोष करतानाचे व्हिडिओ समोर आले आहेत. असाच एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर धुमाकूळ घालत आहे..हा व्हिडिओ विराट कोहलीने आपल्या इन्स्टाग्राम स्टोरीवर शेअर केला आहे. ज्यामध्ये तो रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघाच्या वेगवान गोलंदाजासोबत नाचताना दिसत आहे. ही क्लिप संघाच्या सक्सेस पार्टीमधील आहे, ज्यामध्ये विराट कोहली हा भुवनेश्वर कुमारसोबत फुगडी खेळताना दिसत आहे. ही जोडी डान्स फ्लोअरवर धुमाकूळ घालत आहे..दरम्यान, ही क्लिप सध्या सोशल मीडियावर चांगलीच व्हायरल होत आहे. सलग २ वेळा जेतेपद पटकावण्याचा आनंद कोहली आणि भुवनेश्वर कुमार यांच्या चेहऱ्यावर स्पष्टपणे दिसून येत आहे. या हंगामात विराट कोहली आणि भुवनेश्वर कुमार या दोन्ही खेळाडूंनी आपल्या कामगिरीने सर्वांनाच प्रभावित केले आहे..IPL 2026, Viral Video: विराट कोहलीने ट्रॅव्हिस हेडसोबत हँडशेकच केला नाही, सामन्यात नेमका काय झालेला राडा? जाणून घ्या सविस्तर.हा हंगाम आरसीबीचा स्टार खेळाडू विराट कोहलीसाठी खूपच चांगला ठरला आहे. या हंगामात विराट कोहलीने १६ सामन्यांत १६५.८५ च्या स्ट्राइक रेटने ६७५ धावा केल्या. त्याचप्रमाणे हा हंगाम भुवनेश्वर कुमारसाठी देखील उत्कृष्ट ठरला. या हंगामात त्याने एकूण १६ सामन्यांमध्ये २८ बळी घेतले, ज्यामध्ये त्याचा इकॉनॉमी रेट ७.९४ इतका राहिला.