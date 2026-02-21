Mark Chapman: पाकिस्तानच्या फिरकी गोलंदाजांचे आव्हान परतवण्यासाठी न्यूझीलंड सज्ज; मार्क चॅपमन

कोलंबो : उस्मान तारीक या पाकिस्तानच्या फिरकी गोलंदाजाची शैली वेगळी आहे, पण पाकिस्तानच्या संघात तो एकटाच फिरकी गोलंदाज नाही की जो प्रभावी कामगिरी करीत आहे. पाकिस्तानच्या संघातील इतर फिरकी गोलंदाजही दर्जेदार कामगिरी करीत आहेत..आमचा संघ एक संघ म्हणून मैदानात उतरून पाकिस्तानचे आव्हान परतवून लावण्यासाठी सज्ज आहे, असा विश्वास न्यूझीलंडचा मधल्या फळीतील फलंदाज मार्क चॅपमन याने व्यक्त केला. पाकिस्तान-न्यूझीलंड यांच्यामध्ये २०२४, ऑगस्टपासून एकदिवसीय व टी-२० अशा दोन प्रकारांत २० सामने पार पडले..T20 WC, IND vs PAK: भारतीयांसमोर पाकच्या फिरकीचे आव्हान; सायंकाळपर्यंत पावसाचा अंदाज, मात्र त्यानंतर खेळ होण्याची शक्यता.या सामन्यांतील अनुभव न्यूझीलंडच्या दिमतीला आहे. याबाबत मार्क चॅपमन म्हणाला की, आम्ही गेल्या काही महिन्यांमध्ये पाकिस्तानशी पुरेशा प्रमाणात क्रिकेट खेळलो आहोत. त्यामुळे पाकिस्तानचा संघ आमच्यासमोर कशाप्रकारे सामोरा जाईल, हे आम्हाला माहीत आहे. आमचा संघ सांघिक खेळामध्ये यश मिळवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. मार्क चॅपमन याने न्यूझीलंडचे सुपर-८ फेरीतील सामने कोलंबो या एकाच ठिकाणी खेळवण्यात येणार असल्याचे फायदा होणार असल्याचे सांगितले..फिरकीला मदतमार्क चॅपमन याने भारतीय व श्रीलंका या दोन देशांतील खेळपट्टीबाबत फरक स्पष्ट करताना म्हटले की, भारतातील खेळपट्टीवर लाल रंगाची माती असते. तेथे फलंदाजांना पोषक अशी खेळपट्टी अधिकांशपणे बनवली जाते..T20 World Cup: विजयाचा 'रिमोट कंट्रोल' गोलंदाजांच्या हातात! इरफान पठाणने उलगडले टी-२० मधील गोलंदाजीचे गुपित.भारतीय खेळपट्ट्यांवर गोलंदाजांना थोडीशीही चूक करून चालत नाही, पण श्रीलंकेतील खेळपट्ट्यांवर फिरकी गोलंदाजांना मदत मिळते. त्यामुळे गोलंदाजांना कौशल्य दाखवण्याची संधी असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.