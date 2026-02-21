Cricket

Mark Chapman: पाकिस्तानच्या फिरकी गोलंदाजांचे आव्हान परतवण्यासाठी न्यूझीलंड सज्ज; मार्क चॅपमन

Mark Chapman Confident Against Pakistan Spinners: न्यूझीलंडच्या फलंदाज मार्क चॅपमन म्हणाले की पाकिस्तानच्या फिरकी गोलंदाजांचे आव्हान संघ म्हणून परतवून लावण्यासाठी आमचा संघ सज्ज आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
कोलंबो : उस्मान तारीक या पाकिस्तानच्या फिरकी गोलंदाजाची शैली वेगळी आहे, पण पाकिस्तानच्या संघात तो एकटाच फिरकी गोलंदाज नाही की जो प्रभावी कामगिरी करीत आहे. पाकिस्तानच्या संघातील इतर फिरकी गोलंदाजही दर्जेदार कामगिरी करीत आहेत.

