Mark Wood Retirement: दोन वर्ल्ड कप जिंकणाऱ्या स्टार खेळाडूने केली निवृत्तीची घोषणा; ३६ व्या वर्षी घेतला मोठा निर्णय

MARK WOOD ANNOUNCES INTERNATIONAL RETIREMENT: इंग्लंड संघाचा वेगवान गोलंदाज आणि दोन विश्वचषक विजेत्या संघांचा भाग राहिलेला खेळाडू मार्क वूडने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे. ३६ वर्षीय वूड हा इंग्लंडकडून खेळलेल्या वेगवान गोलंदाजांपैकी एक आहे. मात्र, त्याच्या कारकिर्दीत त्याला अनेकदा दुखापतींचा सामना करावा लागला..वूडने २०१५ मध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं होतं. त्यानंतर त्याने इंग्लंडसाठी ३८ कसोटी सामने खेळले आहेत, ज्यात त्याने ११९ विकेट्स घेतल्या आहेत. वूडने पदार्पणाच्याच वर्षी इंग्लंडला घरच्या मैदानावर अॅशेस जिंकण्यात मदत केली होती..मात्र, गेल्या काही काळापासून वूड दुखापतीमुळे क्रिकेटपासून दूर होता. तब्बल १५ महिने त्याने मैदानात पाऊल टाकलं नव्हतं. दुखापतीमुळे त्याला बराच काळ क्रिकेटपासून दूर राहावं लागलं होतं. एवढ्या दिवस क्रिकेटपासून दूर राहिल्यानंतर मागील वर्षी नोव्हेंबरमध्ये पर्थ येथे झालेल्या पहिल्या अॅशेस कसोटीत त्याने पुनरागमन केलं होतं. त्याआधी त्याच्या गुडघ्यावर शस्त्रक्रियाही झाली होती.मात्र, पुनरागमनानंतरही वूडला केवळ ११ षटकंच गोलंदाजी करता आली. त्याच्या डाव्या गुडघ्याला पुन्हा सूज आली आणि उपचारासाठी त्याला मायदेशी परत जावं लागलं. त्यानंतर मार्क वूड पुन्हा इंग्लंड संघाकडून खेळताना दिसला नाही..निवृत्ती जाहीर केल्यानंतर काय म्हणाला मार्क वूड?मार्क वूडने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केल्यानंतर सांगितलं की, गेल्या वर्षभरापासून त्याला दुखापतीमुळे खूप त्रास झाला. वैद्यकीय सल्ल्यानुसार आता कसोटी आणि एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये पुन्हा खेळणं शक्य नसल्याचं वूडने सांगितलं.पुढे बोलताना मार्क वूड म्हणाला की, दुखापतीनंतर मैदानात येऊन त्याने स्वतःला पुन्हा सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, यावेळी ही लढाई जिंकता आली नसल्याचं त्याने सांगितलं. त्याचबरोबर इंग्लंडकडून खेळणं हा त्याच्यासाठी सर्वात मोठा सन्मान होता, असंही वूडने म्हटलं..मार्क वूड हा इंग्लंड संघाचा महत्त्वाचा वेगवान गोलंदाज होता. त्याने इंग्लंडकडून दोन विश्वचषक खेळले आहेत. २०१९ मध्ये झालेला एकदिवसीय विश्वचषक इंग्लंडला जिंकून देण्यात त्याने महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. या स्पर्धेत त्याने १८ विकेट्स घेतल्या होत्या. त्याचबरोबर तो २०२२ मध्ये टी-२० विश्वचषक जिंकलेल्या इंग्लंडच्या संघाचा भागही राहिला आहे..Cricketer Retirement : चार वेळचा IPL चॅम्पियन खेळाडूची निवृत्तीची घोषणा! म्हणाला, 'आता खेळण्याला काहीच अर्थ नाही...'.२०२३ च्या अॅशेस मालिकेत इंग्लंड ०-२ ने पिछाडीवर होता. त्यावेळी वूडने संघात पुनरागमन केलं आणि आपल्या वेगवान गोलंदाजीने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध जोरदार कामगिरी केली. त्याच्या कामगिरीमुळे इंग्लंडने मालिकेत पुनरागमन करत अॅशेस मालिका २-२ अशी बरोबरीत सोडवली. मार्क वूडच्या कारकिर्दीत घोटा, गुडघा आणि कोपराच्या दुखापती वारंवार झाल्या. अखेर या दुखापतींमुळे त्याला वयाच्या ३६व्या वर्षी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटला निरोप देण्याचा निर्णय घ्यावा लागला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.