PAK vs SL: म्हणे श्रीलंकेच्या खेळाडूंना देणार राष्ट्रपतींची सुरक्षा! पाकिस्तान हट्ट सोडायला तयार नाही, कंबर कसली...

इस्लामाबादमध्ये झालेल्या आत्मघाती स्फोटानंतर श्रीलंकेच्या क्रिकेट संघाने पाकिस्तान दौरा कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.यानंतर श्रीलंका क्रिकेट संघाची सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. पाकिस्तानने श्रीलंकेच्या संघाला राष्ट्रपतींच्या दर्जाची सुरक्षा पुरवली आहे. .श्रीलंकेचा क्रिकेट संघ सध्या पाकिस्तान दौऱ्यावर असून वनडे मालिका खेळत आहेत. याशिवाय या वनडे मालिकेनंतर पाकिस्तानमध्येच तिरंगी मालिकाही खेळायची आहे. मात्र रावळपिंडींमध्ये सध्या सुरू असलेल्या वनडे मालिकेदरम्यानच मंगळवारी इस्लामाबादमधील न्यायालयाबाहेर आत्मघातली बाँम्बस्पोट झाला होता, ज्यात १२ जणांनी जीव गमावले, तर २७ जणं जखमी झाले. या घटनेचा परिमाण वनडे मालिकेवरही झाला. .Islamabad Blast : पाकिस्तानच्या राजधानीतही दिल्लीसारखाच स्फोट, १२ ठार, इस्लामाबाद कोर्टाबाहेर नेमकं काय घडलं ?.श्रीलंकेच्या काही खेळाडूंना मायदेशात परण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. मात्र श्रीलंका क्रिकेट बोर्डाने त्यांच्या संघाला पाकिस्तानचा दौरा कायम करण्यास सांगितले, तर माघारी येणाऱ्या खेळाडूची चौकशी करणार असल्याचेही स्पष्ट केले. त्यामुळे श्रीलंकेचा संघ सध्या पाकिस्तानमध्येच आहेत. या घटनेमुळे आगामी सामन्यांचे वेळापत्रकही बदलण्यात आले. बदललेल्या वेळापत्रकानुसार पाकिस्तान आणि श्रीलंका संघातील वनडे मालिकेतील दुसरा आणि तिसरा सामना अनुक्रमे १४ आणि १६ नोव्हेंबर रोजी होईल..दरम्यान, श्रीलंकेने मालिका कायम खेळण्याचा निर्णय घेतला असल्याने पाकिस्तानकडून श्रीलंकेच्या संघाला मोठ्या प्रमाणात सुरक्षा पुरवण्यात आल्याचे दिसत आहे. सध्या सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, या व्हिडिओमध्ये दिसते की राष्ट्रपतींच्या दर्जाची सुरक्षा श्रीलंकेच्या संघाला पुरवण्यात आली आहे.पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष आणि आंतरिम मंत्री मोहसिन नक्वी यांनी त्यांच्या संसदेत माहिती दिली होती की लष्कर प्रमुख असिम मुनीर यांनी श्रीलंकेचे संरक्षण मंत्री प्रमिता बंडारा तिनाकून यांच्याशी सुरक्षेबाबत चर्चा केली आहे. त्यांनी असंही सांगितले होते की श्रीलंकेच्या संघाच्या सुरक्षेसाठी आमचे सैन्य आणि निमलष्करी दल तैनात आहेत. .दरम्यान, इस्लामाबाद स्फोटानंतर श्रीलंकेचे खेळाडू सुरक्षेबाबत चिंतेत होते. पण त्यांना त्यांच्या सुरक्षेची खात्री देण्यात आली आहे. नक्वी यांनी सांगितेल की श्रीलंकेच्या प्रधानमंत्र्यांनी संघासोबत स्वत: चर्चा केली आहे आणि त्यांना खेळण्यासाठी प्रेरणा दिली. नक्वी यांनी नंतर श्रीलंकेच्या संघाची भेटही घेतली आहे. दरम्यान, या घटनांनंतर सध्या श्रीलंकेच्या संघाने पाकिस्तानमध्ये खेळणे कायम केले आहे. शुक्रवारी (१४ नोव्हेंबर) दुसरा वनडे सामना दुपारी ३ वाजता सुरू होणार आहे..PAK vs SL: पाकिस्तान दौरा अर्धवट सोडायचा नाही, अन्यथा... इस्लामाबाद बाँम्ब स्फोटानंतरही बोर्डाचा श्रीलंकन खेळाडूंना इशारा.२००९ मध्ये श्रीलंका संघाच्या बसवरच लाहोरमध्ये हल्ला झाला होता, ज्यात ६ खेळाडू जखमी झाले होते. त्यानंतर पाकिस्तानमध्ये जवळपास दशकाने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सुरू झाले होते. दरम्यान, आता पुन्हा अशा घटनांमुळे देशातील क्रिकेट बंद होऊ नये, यासाठी पाकिस्तान मोठे प्रयत्न करताना दिसत आहेत.