PAK vs SL: म्हणे श्रीलंकेच्या खेळाडूंना देणार राष्ट्रपतींची सुरक्षा! पाकिस्तान हट्ट सोडायला तयार नाही, कंबर कसली...

Security for Sri Lanka Cricket Team in Pakistan: इस्लामाबाद स्फोटानंतरही श्रीलंका क्रिकेट बोर्डाने त्यांच्या संघाला दौरा कायम ठेवण्याचे आदेश दिले. यानंतर पाकिस्तानकडून श्रीलंका संघाला राष्ट्रपतींच्या दर्जाची सुरक्षा पुरवली जात आहे.
  • इस्लामाबादमध्ये झालेल्या आत्मघाती स्फोटानंतर श्रीलंकेच्या क्रिकेट संघाने पाकिस्तान दौरा कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

  • यानंतर श्रीलंका क्रिकेट संघाची सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे.

  • पाकिस्तानने श्रीलंकेच्या संघाला राष्ट्रपतींच्या दर्जाची सुरक्षा पुरवली आहे.

