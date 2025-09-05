SA vs ENG: दक्षिण आफ्रिकेने इतिहास रचला, इंग्लंडविरुद्ध Matthew Breetzke ने भारतीय दिग्गजाचा वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडला

दक्षिण आफ्रिकेने दुसरा वन डे ५ धावांनी जिंकून मालिकेत २-० अशी विजयी आघाडी घेतली.२७ वर्षांनंतर आफ्रिकेने इंग्लंडमध्ये वन डे मालिका जिंकण्याचा ऐतिहासिक पराक्रम केला.मॅथ्यू ब्रिट्झकेने ७७ चेंडूंत ८५ धावा करून भारतीय दिग्गजाचा वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडला..Matthew Breetzke record-breaking innings in SA vs ENG ODI series : दक्षिण आफ्रिकेने दुसऱ्या वन डे सामन्यात इंग्लंडवर ५ धावांनी विजय मिळवून मालिकेत २-० अशी विजयी आघाडी घेतली. २७ वर्षानंतर आफ्रिकेने इंग्लंडमध्ये वन डे मालिका जिंकण्याचा पराक्रम केला. मॅथ्यू ब्रिट्झके याने या सामन्यात वर्ल्ड रेकॉर्ड नोंदवताना भारतीय दिग्गजाला मागे टाकले. आफ्रिकेच्या ८ बाद ३३० धावांचा पाठलाग करताना इंग्लंडला ९ बाद ३२५ धावा करता आल्या. .एडन मार्करम ( ४९) आणि रायन रिकेल्टन ( ३५) यांनी चांगली सुरुवात करून दिली, परंतु कर्णधार टेम्बा बवुमा ४ धावा करून माघारी परतला. मॅथ्यू ब्रिट्झके आणि त्रिस्तान स्तब्स यांनी अर्धशतकी खेळी करताना इंग्लंडची डोकेदुखी वाढवली. या दोघांनी १४७ धावांची भागीदारी केली. स्तब्स ६२ चेंडूंत २ चौकार व १ षटकारासह ५८ धावांवर बाद झाला..Ross Taylor : ४१ व्या वर्षी निवृत्ती घेतली मागे, न्यूझीलंडकडून नव्हे तर दुसऱ्याच संघाकडून खेळणार दिग्गज.ब्रिट्झकेने ७७ चेंडूंत ७ चौकार व ३ षटकारांसह ८५ धावांची खेळी केली आणि त्यानंतर डेवॉल्ड ब्रेव्हिसने २० चेंडूंत ४२ धावा कुटल्या. त्यात ३ चौकार व ३ षटकारांचा समावेश होता. कॉर्बिन बॉशने नाबाद ३२ धावा करून संघाला ८ बाद ३३० धावांपर्यंत पोहोचवले. जोफ्रा आर्चरने ४, तर आदील राशीदने दोन विकेट्स घेतल्या..इंग्लंडकडून जो रूट व जॉस बटलर यांनी प्रत्येकी ६१ धावा केल्या. जेकब बेथेलने ५८, हॅरी ब्रुकने ३३ व विल जॅक्सने ३९ धावांची खेळी केली. चार विकेट्स घेणाऱ्या जोफ्राने १४ चेंडूंत नाबाद २७ धावा करून संघाला विजय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले, परंतु इंग्लंडला पाच धावांनी हार मानावी लागली. .Asia Cup 2025 साठी कर्णधार सूर्यकुमारसह हार्दिक पांड्या दुबईला रवाना; कुठे करणार सराव, काय आहे वेळापत्रक; घ्या जाणून.दक्षिण आफ्रिकेने १९९८ नंतर इंग्लंडमध्ये वन डे मालिका जिंकली. त्यांनी अॅडम हॉलिओकच्या नेतृत्वाखाली २७ वर्षांपूर्वी ३ सामन्यांची मालिका २-१ अशी जिंकली होती. त्यानंतर मात्र आफ्रिकेला इंग्लंडमध्ये चार वन डे मालिका गमवाव्या लागल्या होत्या.मॅथ्यू ब्रिट्झकेने सलग पाचव्या सामन्यात ५०+ धावांची खेळी करून वर्ल्ड रेकॉर्ड नावावर केला. पदार्पणानंतर सलग पाच सामन्यांत असा पराक्रम करणारा तो जगातील पहिलाच फलंदाज ठरला. यापूर्वी भारताचे माजी सलामीवीर नवज्योत सिंग सिद्धू यांनी सलग चार सामन्यांत अशी खेळी केली होती.सलग पाच वन डे सामन्यांत ५०+ धावा करणारा तो दक्षिण आफ्रिकेचा चौथा फलंदाज ठरला. जाँटी ऱ्होड्स ( २०००-०१), क्विंडन डी कॉक ( २०१७ व २०१९) आणि हेनरिच क्लासेन ( २०२४-२५) यांनी यापूर्वी असा पराक्रम केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.