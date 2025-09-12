Ashes 2025-26 : मॅथ्यू हेडन विवस्त्र होऊन MCG स्टेडियमला चक्कर मारणार? मुलगी ग्रेसची Joe Root ला एक विनंती, वाचा काय प्रकरण

ऑस्ट्रेलियाचा माजी फलंदाज मॅथ्यू हेडनने पैज लावली आहे की जो रूट शतक करू शकला नाही तर तो MCG वर विवस्त्र फेऱ्या मारेन.जो रूट कसोटी क्रिकेटमध्ये दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज आहे.2021 नंतर रूटने 61 कसोटी सामन्यांत 5720 धावा, 22 शतकं आणि 17 अर्धशतकं झळकावली आहेत..Matthew Hayden bold prediction on Joe Root Ashes 2025-26 : इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात होणाऱ्या अॅशेस मालिकेची सर्वांना उत्सुकता लागली आहे. इंग्लंडचा फलंदाज जो रूट चांगल्या फॉर्मात आहे, परंतु त्याला ऑस्ट्रेलियात शतक झळकावता आलेले नाही. पण, या दौऱ्यावर जो रूट शतकांचा दुष्काळ संपवेल असा विश्वास ऑस्ट्रेलियाचा दिग्गज फलंदाज मॅथ्यू हेडन याने व्यक्त केला आहे. तसे न झाल्यास मेलबर्न क्रिकेट ग्राऊंडवर ( MCG) तो विवस्त्र होऊन फेऱ्या मारेल, अशी पैज त्याने लावली आहे. त्यावर हेडनची मुलगी ग्रेस हिची प्रतिक्रिया व्हायरल झाली आहे..जो रूट हा कसोटी क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर आहे आणि मागील काही वर्षात त्याची धावांची गती आणखी वाढली आहे. पण, ऑस्ट्रेलियात त्याला शतक झळकावता आलेले नाही. एका यूट्युब चॅनेलवर बोलताना हेडनने यावरून पैज लावली आहे. तो म्हणाला, जर रूटने या दौऱ्यावर शतक झळकावले नाही, तर मी विवस्त्र होऊन MCG ला फेऱ्या मारेन.जो रूटच्या कामगिरीवर हेडनने विश्वास व्यक्त केला आहे. २०२१ नंतर रूटने ६१ कसोटी सामन्यांत ५६.६३च्या सरासरीने ५७२० धावा केल्या आहेत आणि ६२ हा त्याचा स्ट्राईक रेट राहिला आहे. या कालावधीत त्याने २२ शतकं व १७ अर्धशतकं झळकावली आहेत. यात २६२ ही त्याची सर्वोत्तम वैयक्तिक खेळी आहे..India Vs Pakistan: भारतीय खेळाडूंची घरं जाळली जातात, त्यांना देशप्रेम वारंवार सिद्ध करावं लागतं... बिचारे! Shahid Afridi बरळला.घरच्या मैदानावर नुकत्याच झालेल्या भारताविरुद्धच्या पाच कसोटी सामन्यांच्या मालिकेत त्याने ९ डावांत ६७.१४ च्या सरासरीने ५३७ धावा करताना ३ शतकं व १ अर्धशतक झळकावले आहे. या दौऱ्यावर सर्वाधिक धावा करणारा तो दुसरा फलंदाज होता, तर इंग्लंडकडून त्याने सर्वाधिक धावा केल्या होत्या..रूटने ऑस्ट्रेलियात १४ कसोटी सामने खेळले आहेत आणि ३५.६८ च्या सरासरीने त्याला ८९२ धावा करता आल्या आहेत. त्यात एकही शतक नाही. ९ अर्धशतकांसह ८९ ही त्याची सर्वोत्तम धावसंख्या आहे. रूट हा इंग्लंडकडून कसोटीत सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज आहे. त्याने १५८ सामन्यांत, २८८ डावांत ५१.२९च्या सरासरीने १३५४३ धावा केल्या आहेत. त्यात ३९ शतकं व ६६ अर्धशतकं आहेत..Viral Video : सचिन तेंडुलकरचं विमान वादळात अडकलं, हिंसक प्राणी असलेल्या जंगलात करावी लागली एमर्जन्सी लँडिंग.इंग्लंडला २०११ नंतर पहिल्यांदा ऑस्ट्रेलियात जाऊन अॅशेस मालिका जिंकण्याची संधी आहे. त्यांनी २०१५ नंतर ही मालिका जिंकलेली नाही. पाच सामन्यांच्या अॅशेस मालिकेला २१ नोव्हेंबरपासून सुरूवात होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.