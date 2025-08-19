Cricket

Asia Cup 2025: 'कदाचित श्रेयस अय्यर आवडतच नसेल', भारतीय संघात स्थान न मिळण्याबद्दल गंभीरच्या माजी सहकार्याचा थेट आरोप

Shreyas Misses Out from India T20I Squad: श्रेयस अय्यरला आशिया कप २०२५ साठी भारतीय संघात स्थान मिळाले नाही, ज्यामुळे निवड समितीवर टीका होत आहे. भारताच्या माजी प्रशिक्षकाने तर निवड प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
Summary

  • आशिया कप २०२५ साठी भारतीय संघाची घोषणा झाली असून, श्रेयस अय्यरला संघात स्थान मिळालेले नाही.

  • निवड समितीने काही मोठे निर्णय घेतले असून, शुभमन गिल उपकर्णधार म्हणून पुनरागमन करणार आहे.

  • यशस्वी जैस्वाल आणि वॉशिंग्टन सुंदर राखीव खेळाडूंमध्ये आहेत.

