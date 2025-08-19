Asia Cup 2025: 'कदाचित श्रेयस अय्यर आवडतच नसेल', भारतीय संघात स्थान न मिळण्याबद्दल गंभीरच्या माजी सहकार्याचा थेट आरोप

आशिया कप २०२५ साठी भारतीय संघाची घोषणा झाली असून, श्रेयस अय्यरला संघात स्थान मिळालेले नाही. निवड समितीने काही मोठे निर्णय घेतले असून, शुभमन गिल उपकर्णधार म्हणून पुनरागमन करणार आहे. यशस्वी जैस्वाल आणि वॉशिंग्टन सुंदर राखीव खेळाडूंमध्ये आहेत..मंगळवारी (१९ ऑगस्ट) आगामी आशिया कप २०२५ स्पर्धेसाठी भारतीय संघाची बीसीसीआयच्या निवड समितीने घोषणा केली. ९ सप्टेंबरपासून या स्पर्धेला संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये सुरुवात होणार आहे. आशिया कप स्पर्धा पुढीलवर्षी होणाऱ्या टी२० वर्ल्ड कपच्या दृष्टीने महत्त्वाची स्पर्धा मानली जात आहे. त्यामुळे या संघात निवडलेले खेळाडू पुढीलवर्षी टी२० वर्ल्ड कपही खेळताना दिसू शकतात. दरम्यान, १५ जणांचा भारताचा संघ निवडताना निवड समितीने काही मोठे निर्णयही घेतले आहेत. .Asia Cup 2025 India Squad: शुभमन गिलमुळे यशस्वी जैस्वालवर अन्याय? सूर्यकुमार यादवने सांगितलं का केलं त्याला उपकर्णधार.एकिकडे शुभमन गिलने भारताच्या टी२० संघात उपकर्णधार म्हणून पुनरागमन झाले असतानाच श्रेयस अय्यर, यशस्वी जैस्वाल, रिषभ पंत, वॉशिंग्टन सुंदर यांना आशिया कपसाठी भारताच्या संघात संधी मिळालेली नाही. पण जैस्वाल आणि सुंदर राखीव खेळाडूंमध्ये आहेत. या दोघांशिवाय राखीव खेळाडूंमध्ये प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल आणि रियान परागला संधी मिळालेली आहे. रिषभ पंत इंग्लंड दौऱ्यात दुखापतग्रस्त झाल्याने त्याचा विचार झालेला नाही. दरम्यान, मुख्य संघातील १५ खेळाडू आणि ५ राखीव खेळाडूंमध्येही श्रेयस अय्यरला संधी न मिळाल्याने माजी प्रशिक्षक अभिषेक नायरने नाराजी व्यक्त केली. तसेच श्रेयस अय्यर फॉर्ममध्ये असतानाही त्याला संधी न दिल्याने सध्या अनेकांनी निवड समितीवर टीका केली आहे..निवड समितीचे अध्यक्ष अजित आगरकरने श्रेयस अय्यरला संधी न मिळण्याचे कारण केवळ दुर्दैव असल्याचे म्हटले. त्यात त्याची काहीच चूक नसल्याचे म्हटले आहे. मात्र, मुंबईचा माजी क्रिकेटपटू अभिषेक नायरने स्टार स्पोर्ट्सवर बोलताना याबाबत स्पष्टपणे नाराजी व्यक्त करताना म्हटले की 'मी खरंतर आगरकरला विचारेल की श्रेयस अय्यरसारखा दमदार खेळाडू राखीव खेळाडूंमध्येही का नाही? निवड समितीच्या बैठकीतील काही निर्णय खरंच रोचक असतात. पण मला हे समजलं नाही की १५ जणांच्या संघात किंवा २० जणांच्या यादीतही श्रेयसचा समावेश का नाही? यामागे नेमकं कारण काय आहे, त्यामागील स्पष्टीकरण काय आहे?'.नायर पुढे म्हणाला, 'संघ पाहिला, तर यातून असाच मेसेज मिळतोय की २० जणांच्या योजनेतही श्रेयसचा समावेश नाही. म्हणजेच जरी एखाद्या खेळाडूला काम जमलं नाही, तरी श्रेयसला संधी मिळणार नाही. त्या खेळाडूच्या जागेवर एकतर रियान परागला घेतलं जाईल किंवा इतर कोणाला.''पण मोठा प्रश्न हा आहे की निवडकर्ते त्याच्याकडे टी२० क्रिकेटच्या दृष्टीकोनातून पाहात आहेत की नाही. मी असं नेहमीच म्हणतो की काही काळानंतर निवड प्रक्रिया ही असा विषय बनते की तुम्हाला कोण अधिक आवडतं. कदाचित श्रेयस अय्यर बाकी खेळाडूइतका कोणालातरी आवडत नसेल.'.श्रेयस अय्यर सध्या भारताकडून केवळ वनडे क्रिकेट खेळताना दिसत आहे. त्याला इंग्लंड दौऱ्यासाठीही कसोटी संघातही संधी मिळालेली नव्हती. तसेच आता आशिया कपसाठीही त्याला भारताच्या टी२० संघात संधी मिळालेली नाही. श्रेयस डिसेंबर २०२३ पासून भारताकडून टी२० खेळलेलाही नाही. पण सध्या श्रेयस दमदार फॉर्ममध्ये आहे. त्याने यावर्षी झालेल्या चॅम्पियन्स ट्रॉफी २०२५ मध्ये भारताकडून २४३ धावा केल्या. तसेच आयपीएल २०२५ मध्येही श्रेयस अय्यरने पंजाब किंग्सचे नेतृत्व करताना ६०४ धावा केल्या होत्या. तसेच त्याच्या नेतृत्वात पंजाब किंग्सने आयपीएल २०२५ मध्ये उपविजेतेपद मिळवले होते. त्याच्याच नेतृत्वात आयपीएल २०२४ मध्येही कोलकाता नाईट रायडर्सने विजेतेपद मिळवले होते. श्रेयस गेल्या तीन आयपीएल हंगामांपासून सातत्याने चांगली कामगिरी करत आहे. त्यामुळे तो भारताच्या टी२० संघात पुनरागमन करेल, अशी अपेक्षा अनेकांना होती. मात्र, त्याला आशिया कपसाठी संधी देण्यात आलेली नाही..Asia Cup 2025 India Squad: श्रेयस अय्यरची चूक काय? त्याच्यासह यशस्वी अन् ६ खेळाडूंची संधी हुकली; अजित आगरकर म्हणतो... .आशिया कपसाठी भारताचा संघसूर्यकुमार यादव (कर्णधार), शुभमन गिल (उपकर्णधार), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (यष्टीरक्षक), जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्थी, रिंकू सिंगराखीव खेळाडू - प्रसिद्ध कृष्णा, यशस्वी जैस्वाल, ध्रुव जुरेल, रियान पराग व वॉशिंग्टन सुंदर.FAQs१: आशिया कप २०२५ कधी आणि कुठे होणार आहे?➤ ९ सप्टेंबरपासून आशिया कप २०२५ स्पर्धा संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये होणार आहे.(When and where will Asia Cup 2025 be played?)२: आशिया कपसाठी भारताचा कर्णधार कोण आहे?➤ आशिया कप २०२५ साठी सूर्यकुमार यादव भारताचा कर्णधार असेल.(Who is the captain of India for Asia Cup 2025?)३: आशिया कप २०२५साठी शुभमन गिलला कोणती जबाबदारी देण्यात आली आहे?➤ आशिया कप २०२५साठी शुभमन गिलला भारताच्या उपकर्णधारपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे.(What role has Shubman Gill been given?)४: आशिया कप २०२५साठी भारताच्या राखीव खेळाडूंमध्ये कोण आहेत?➤ आशिया कप २०२५साठी यशस्वी जैस्वाल, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, वॉशिंग्टन सुंदर आणि प्रसिद्ध कृष्णा हे भारताचे राखीव खेळाडू आहेत.(Who are the reserve players for India in Asia Cup 2025?)➤ अभिषेक नायरने या निवडीवर काय प्रतिक्रिया दिली?उ: अभिषेक नायरने श्रेयसच्या वगळण्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली व निवड प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले.(What was Abhishek Nayar's reaction on Shreyas Iyer's exclusion?) 