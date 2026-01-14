MCA: मुंबई क्रिकेटचा मोठा निर्णय! रोहित - रहाणेसह IPL खेळणाऱ्या खेळाडूंना देणार नाही करार; कारण घ्या जाणून

मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने (MCA) वार्षिक करारासंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. मुंबई क्रिकेट असोसिएशनकडून १५ खेळाडूंना करार देण्यात येणार आहे. मात्र त्यासाठी त्यांनी काही अटी ठेवल्या आहेत. या कराराच्या यादीतून बीसीसीआयचा करार असलेल्या आणि आयपीएलमध्ये खेळणाऱ्या खेळाडूंना वगळण्यात येणार आहे. म्हणजेच रोहित शर्मा, यशस्वी जैस्वाल, श्रेयस अय्यर, सर्फराज खान यांच्यासह १५ खेळाडूंना हा करार मिळणार नाही. कारण मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे १५ खेळाडू सध्या बीसीसीआयच्या करार यादीत आणि आयपीएलमध्येही खेळत आहे. .MCA Election: अजिंक्य नाईक यांची मुंबई क्रिकेट संघटनेच्या अध्यक्षपदी बिनविरोध निवड; उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, खजिनदार पदासाठी चुरस.मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने म्हटले आहे की हा नवा उपक्रम मुंबईच्या त्या खेळाडूंसाठी आहे, ज्यांच्याकडे राष्ट्रीय करार नाही किंवा आयपीएलचा करार नाही.MCA नेम्हटले आहे की ते आगामी काळात १५ जणांची निवड करतील, ज्यांना तीन श्रेणींमध्ये विभागले जाईल. MCA ने त्यांच्या निवेदनात म्हटले आहे की 'खेळाडूंच्या दीर्घकाळ विकास आणि कल्याणासाठी अपेक्स काऊन्सिलने वार्षिक कराराला मान्यता दिली आहे. ज्यामुळे उदयोन्मुख खेळाडूंना आर्थिक आणि योग्य पाठींबा मिळेल..MCA च्या या निर्णायानंतर ज्या १५ खेळाडूंना करार मिळणार नाही, त्यात रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, सूर्यकुमार यादव, शिवम दुबे, शार्दुल ठाकूर, आयुष म्हात्रे, तुषार देशपांडे, मुशीर खान, यशस्वी जैस्वाल, श्रेयस अय्यर, सर्फराज खान, अंगकृष्ण रघुवंशी, सूर्यांश शेडगे, अथर्व अंकोलकर आणि ओंकार तोरमले या खेळाडूंचा समावेश आहे..Vijay Hazare Trophy: विदर्भाची सेमीफायनलमध्ये धडक, इशांत शर्माच्या दिल्लीला हरवलं; उपांत्य फेरीत पोहचले 'हे' ४ संघ.आंतर-महाविद्यालय स्पर्धाही होणार सुरूMCA ने आंतर-महाविद्यालय स्पर्धाही सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. MCA च्या अंतर्गत हॅरीस शिल्ड आणि गिल्स शिल्ड या स्पर्धाही आंतर-शालेय स्पर्धा खेळवल्या जातात. तथापि, महाविद्यालायातील विद्यार्थ्यांसाठी कोणतीही स्पर्धा नव्हती. यासाठी दिलीप वेंगसरकर हे दीर्घकाळापासून आग्रही होते. त्यामुळे या स्पर्धेचे नाव त्यांच्या नावावरून ठेवण्यात येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.