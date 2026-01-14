Cricket

MCA: मुंबई क्रिकेटचा मोठा निर्णय! रोहित - रहाणेसह IPL खेळणाऱ्या खेळाडूंना देणार नाही करार; कारण घ्या जाणून

मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने (MCA) मोठा निर्णय घेतला आहे, ज्यात आयपीएल खेळणाऱ्या खेळाडूंना वार्षिक करारातून वगळण्यात आले आहे.
Sakal

Pranali Kodre
Updated on

मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने (MCA) वार्षिक करारासंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. मुंबई क्रिकेट असोसिएशनकडून १५ खेळाडूंना करार देण्यात येणार आहे. मात्र त्यासाठी त्यांनी काही अटी ठेवल्या आहेत. या कराराच्या यादीतून बीसीसीआयचा करार असलेल्या आणि आयपीएलमध्ये खेळणाऱ्या खेळाडूंना वगळण्यात येणार आहे.

म्हणजेच रोहित शर्मा, यशस्वी जैस्वाल, श्रेयस अय्यर, सर्फराज खान यांच्यासह १५ खेळाडूंना हा करार मिळणार नाही. कारण मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे १५ खेळाडू सध्या बीसीसीआयच्या करार यादीत आणि आयपीएलमध्येही खेळत आहे.

