एमसीए कॉर्पोरेट शिल्ड ट्रॉफीच्या दुसऱ्या सीझनचे डेक्कन जिमखाना येथे भव्य उद्घाटन; हे सहा संघ होणार सहभागी

महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन (एमसीए) तर्फे एमसीए कॉर्पोरेट शिल्ड ट्रॉफी २०२५ च्या दुसऱ्या सीझनचे अनावरण पुण्यातील डेक्कन जिमखाना येथे शनिवारी उत्साहपूर्ण वातावरणात करण्यात आले. बीसीसीआयच्या एकदिवसीय सामन्यांच्या नियमांनुसार ५० षटकांच्या स्वरूपात ही स्पर्धा खेळवली जाते. ही प्रतिष्ठित स्पर्धा राज्यातील अग्रगण्य कॉर्पोरेट क्रिकेट लीग म्हणून नावारूपाला आली आहे.या उद्घाटन समारंभात मानद सचिव अॅड. कमलेश पिसाळ, स्पर्धा समिती प्रमुख श्री. रियाझ बागवान, एमसीए एपेक्स कौन्सिल सदस्य, संघमालक आणि संघ कर्णधार उपस्थित होते. अॅड. पिसाळ व श्री. बागवान यांच्या हस्ते ट्रॉफीचे अनावरण झाले. ट्रॉफीचे अनावरण होताच स्पर्धेच्या दुसऱ्या सीझनला अधिकृत सुरुवात झाली.पहिल्या सीझनला मिळालेल्या उत्तुंग प्रतिसादाने प्रेरित होऊन या सीझनमध्ये आणखी ताकदीची स्पर्धा आणि उच्च दर्जाचे सामने अपेक्षित आहेत. मागील वर्षीचे सर्व संघ पुन्हा मैदानात उतरणार असून या वेळी एक महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आला आहे. सुहाना अॅण्ड बोथारा संघाच्या जागी पुणीत बलान क्रिकेट अकॅडमीचा समावेश झाला आहे.या सीझनमधील सहभागी संघ:पुणेरी बाप्पापुणीत बलान क्रिकेट अकॅडमीकपिल सन्स इलेव्हनजेट्स क्लबईगल व्हॅलेन्टिनाडी.वाय. पाटील क्रिकेट सेंटरही स्पर्धा ८ डिसेंबर ते १६ डिसेंबर २०२५ दरम्यान खालील तीन मैदानांवर खेळवली जाणार आहे:नेहरू स्टेडियम, पुणेसिंहगड कॉलेज ग्राउंड, लोणावळाब्रिलियंट क्रिकेट अकॅडमी, येवलेवाडी.उद्घाटन सोहळ्यात बोलताना मानद सचिव अॅड. कमलेश पिसाळ म्हणाले, "एमसीए कॉर्पोरेट शिल्ड ट्रॉफीच्या दुसऱ्या सीझनचे उद्घाटन करताना आम्हाला अत्यंत समाधान वाटते. मागील वर्षी स्पर्धेला मिळालेल्या उत्स्फूर्त प्रतिसादामुळे यंदाची स्पर्धा अधिक स्पर्धात्मक आणि उच्च दर्जाची होईल अशी अपेक्षा आहे. प्रतिभावान खेळाडू आणि उत्कृष्ठ कॉर्पोरेट संघांकडून उत्कृष्ट क्रिकेट पाहायला मिळेल याची आम्हाला खात्री आहे."एमसीए कॉर्पोरेट शिल्डची संकल्पना ही केवळ स्पर्धा नसून महाराष्ट्रातील नोंदणीकृत क्रिकेटपटूंना व्यावसायिक संधी व रोजगाराचे मार्ग निर्माण करण्याचे व्यासपीठ म्हणून विकसित करण्यात आली आहे. बीसीसीआयच्या नियमानुसार रचलेल्या या स्पर्धेमुळे खेळाडूंना कौशल्यविकास, दीर्घ स्वरूपातील सामन्यांचा अनुभव आणि सतत स्पर्धात्मक राहण्याची संधी मिळते.स्पर्धेतील सामन्यांचे अधिकृत लाईव्ह स्कोअरिंग व सांख्यिकीय नोंदी MCA Scores या एमसीएच्या अधिकृत मोबाईल अॅपद्वारे करण्यात येतात, ज्यामुळे पारदर्शकता व प्रेक्षकांचा सहभाग वाढतो.या सीझनमध्ये चमकदार कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंचा विचार आगामी बीसीसीआय विजय हजारे ट्रॉफी सारख्या महत्त्वाच्या स्पर्धांमध्ये निवडीसाठी केला जाणार आहे, ज्यामुळे या स्पर्धेचे महत्त्व आणखी अधोरेखित होते.एमसीए तर्फे कॉर्पोरेट संघमालक, मैदान भागीदार, सामना अधिकारी, सहाय्यक कर्मचारी आणि प्रायोजक यांचे मनःपूर्वक आभार मानण्यात येतात. एमसीए कॉर्पोरेट शिल्ड ही स्पर्धा राज्यातील क्रिकेटचा दर्जा उंचावण्याच्या आणि खेळाडूंना शाश्वत व्यावसायिक संधी उपलब्ध करून देण्याच्या एमसीएच्या कटिबद्धतेचे प्रतिबिंब आहे.