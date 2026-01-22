Abhigyan Kundu vs Vaibhav Suryavanshi

Abhigyan Kundu vs Vaibhav Suryavanshi

२९,००० धावा, ९७ शतकं अन् दोनवेळा ४००+ धावांची खेळी! भारतीय संघाची नवीन रन मशीन! वैभव सूर्यवंशीपेक्षा जास्त डेंजर...

Indian teenage cricketer with 29000 runs: अवघ्या १७ वर्षांचा अभिज्ञान कुंडू सध्या संपूर्ण क्रिकेटविश्वाचे लक्ष वेधून घेत आहे. २९,००० पेक्षा अधिक धावा, ९७ शतकं आणि दोन वेळा ४०० पेक्षा जास्त धावांची खेळी, हे आकडे कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटूलाही थक्क करणारे आहेत.
Abhigyan Kundu vs Vaibhav Suryavanshi: भारताचा १९ वर्षांखालील युवा संघ वर्ल्ड कप स्पर्धेत सलग दोन विजयांसह त्यांच्या गटात आघाडीवर आहे. बांगलादेशविरुद्धच्या लढतीत आव्हानात्मक खेळपट्टीवर अभिग्यान कुंडू याने ८० धावांची महत्त्वपूर्ण खेळी केली. त्याने ११२ चेंडूंत ४ चौकार व ३ षटकार लगावले आणि भारताला सन्माजनक धावसंख्या उभारून दिली. सर्वांचे लक्ष वैभव सूर्यवंशी व आयुष म्हात्रे यांच्याकडे असताना अभिग्यान मैदान गाजवतोय.

