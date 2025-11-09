Ranji Trophy, Video: ६,६,६,६,६,६,६,६.... सलग ८ षटकार अन् वेगवान अर्धशतक; २५ वर्षीय भारतीय फलंदाजाने घडवला इतिहास

मेघालयच्या आकाश चौधरीने रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ च्या चौथ्या फेरीत अरुणाचल प्रदेशविरुद्ध ऐतिहासिक कामगिरी केली. त्याने सलग ८ षटकार मारून प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये नवा विक्रम प्रस्थापित केला. अवघ्या ११ चेंडूत त्याने त्याचे अर्धशतक पूर्ण केले..भारतात सध्या रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धा सुरू असून या स्पर्धेतील चौथ्या फेरीत मेघालय संघाचा सामना अरुणाचल प्रदेशविरुद्ध सुरतमध्ये सुरू आहे. या सामन्यात मेघलायकडून खेळणाऱ्या २५ वर्षीय अष्टपैलू आकाश चौधरी ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. त्याने या सामन्यात रविवारी (९ नोव्हेंबर) सामन्याच्या दुसर्या दिवशी वादळी खेळ करताना सलग ८ षटकार ठोकण्याचा पराक्रम गाजवला..Ranji Trophy 4th Round: मुंबईची दणक्यात सुरुवात, मुशीर खान, सिद्धेश लाडची शतकं; महाराष्ट्राविरुद्ध कर्नाटकच्या अडीचशे धावा पार.या सामन्यात प्रथम फलंदाजीला उतरलेल्या मेघालयाकडून तो १२५ व्या षटकात फलंदाजीला आला. त्यावेळी मेघालयाच्या ६ बाद ५७६ धावा झाल्या होत्या. त्याने निर्धाव चेंडू आणि दोन एकेरी धावांसह त्याच्या खेळीची सुरुवात केली. पण १२६ व्या षटकात मात्र त्याने गिअर बदलला आणि लिमार दावीविरुद्ध सलग सहा चेंडूत सहा षटकार मारले. त्यामुळे तो प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये एकाच षटकात सलग ६ चेंडूत ६ षटकार मारणारा गॅरी सोबर्स आणि रवी शास्त्री यांच्यानंतरचा तिसराच खेळाडू ठरला. माईक प्रोक्टर यांनीही सलग ६ चेंडूत ६ षटकार मारले आहे, पण त्यांनी दोन षटकात मिळून हे ६ षटकार मारले आहेत. .याशिवाय आकाशने पुढच्या षटकात टीएनआर मोहितविरूद्धही सलग दोन षटकार मारले आणि अवघ्या ११ चेंडूत त्याचे अर्धशतक पूर्ण केले. तो प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये सलग ८ षटकार मारणारा पहिला खेळाडू ठरला. याशिवाय जगात प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये सर्वात कमी चेंडूत अर्धशतक करणारा खेळाडूही ठरला. त्याने वेन व्हाईटचा विक्रम मोडला, ज्याने लिसेस्टरशायरसाठी २०१२ मध्ये एसेक्सविरुद्ध काऊंटी सामन्यात १२ चेंडूत अर्धशतक केले होते. .दरम्यान, तो १४ चेंडूत ८ षटकारांसह ५० धावा करून नाबाद राहिला. त्याच्या अर्धशतकानंतर मेघालयाने १२७ षटकात ६ बाद ६२८ धावांवर डाव घोषित केला. या डावात मेघालयाकडून अर्पित सुभाषने २७३ चेंडूत २०७ धावांची खेळी केली. तसेच कर्णधार किशन लिंदोहने १८७ चेंडूत ११९ धावांची खेळी केली, तर राहुल दलालने १०२ चेंडूत १४४ धावांची खेळी केली..Ranji Trophy 2025: शतकवीर ध्रुवने सावरला विदर्भाचा डाव; ओडिशाविरुद्ध ३ बाद ६ वरून पहिल्या दिवसाअखेर ५ बाद २३४ धावा.त्यानंतर आकाशने गोलंदाजीतही योगदान दिले. अरुणाचल प्रदेशचा पहिला डाव २७.४ षटकातच ७३ धावांवर संपुष्टात आला. त्यामुळे मेघालयाला ५५५ धावांची आघाडी मिळाली. मेघालयाकडून आर्यनने ४ विकेट्स घेतल्या, तर आकाश कुमारने १ विकेट्स घेतली. ऍरॉन नॉनग्रुम आणि दीपू यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. स्वस्तिकलाही १ विकेट मिळाली. या डावात अरुणाचल प्रदेशकडून अमितने सर्वाधिक १६ धावा केल्या.मेघालयाने अरुणाचलला फॉलोऑन दिल्याने ते पुन्हा फलंदाजीला उतरले. दुसरा दिवस संपला तेव्हा अरुणाचल प्रदेशने १० षटकात ३ बाद २९ धावा केल्या होत्या. यावेळी आकाशने दोन विकेट्सही घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.