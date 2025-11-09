Cricket

Ranji Trophy, Video: ६,६,६,६,६,६,६,६.... सलग ८ षटकार अन् वेगवान अर्धशतक; २५ वर्षीय भारतीय फलंदाजाने घडवला इतिहास

Akash Choudhary creates history with 8 consecutive sixes: रणजी ट्रॉफीमध्ये २५ वर्षीय आकाश चौधरीने सलग ८ षटकार मारून इतिहास रचला. त्याने ११ चेंडूत अर्धशतक पूर्ण करत विश्वविक्रम केला आहे.
Pranali Kodre
Summary

  • मेघालयच्या आकाश चौधरीने रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ च्या चौथ्या फेरीत अरुणाचल प्रदेशविरुद्ध ऐतिहासिक कामगिरी केली.

  • त्याने सलग ८ षटकार मारून प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये नवा विक्रम प्रस्थापित केला.

  • अवघ्या ११ चेंडूत त्याने त्याचे अर्धशतक पूर्ण केले.

