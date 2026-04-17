Mumbai Indians Scenario: पंजाब किंग्सकडून दारूण पराभवानंतर मुंबई इंडियन्स प्ले ऑफसाठी पात्र ठरतील का? जाणून घ्या गणित

MI playoff qualification chances after 4 losses IPL 2026: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये पंजाब किंग्सने गुरुवारी मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर मुबंई इंडियन्सला ७ गडी राखून पराभूत करून गुणतालिकेत अव्वल स्थान पटकावले. पंजाबने IPL 2026 मधील अपराजित मालिका कायम राखलेली असताना दुसरीकडे मुंबई इंडियन्सला सलग चौथ्या पराभवाचा सामना करावा लागला. ते गुणतालिकेत नवव्या क्रमांकावर आहेत. मग, आता पाच वेळचा चॅम्पियन संघ प्लेऑफसाठी पात्र ठरू शकतो का?.पंजाब किंग्सने २१ चेंडू आणि ७ गडी राखून १९६ धावांचे लक्ष्य पूर्ण केले. प्रभसिमरन सिंग आणि श्रेयस अय्यर यांच्यातील १३९ धावांच्या शानदार भागीदारीमुळे पंजाबला हा विजय मिळवणे शक्य झाले. प्रभसिमरन सिंग ८० धावांवर नाबाद राहिला, तर कर्णधाराने ६६ धावा ठोकल्या. हे त्याचे सलग तिसरे अर्धशतक होते. याआधी अल्लाह गझनफरने प्रियांश आर्य आणि कूपर कॉनोली यांच्या दोन सुरुवातीच्या विकेट्स घेतल्या होत्या..Hardik Pandya Reaction : माझ्याकडे बोलण्यासारखे फार काही नाही! हार्दिक हताश, निराश, हतबल... म्हणतो, आता कठोर निर्णय....प्रथम फलंदाजी करताना मुंबई इंडियन्सची सुरुवात अत्यंत खराब झाली. अर्शदीप सिंगने सलग दोन चेंडूंवर रायन रिकलेटन आणि सूर्यकुमार यादव यांच्या दोन विकेट्स घेतल्या. त्यानंतर, नमन धीर आणि क्विंटन डी कॉक यांनी तिसऱ्या विकेटसाठी १२२ धावांची भागीदारी करून मुंबई इंडियन्सच्या डावाला पुन्हा गती दिली. धीर ५१ धावांवर बाद झाला. डी कॉकने आयपीएलमधील आपले तिसरे शतक झळकावले. मात्र, पीबीकेएसने अखेरच्या षटकांमध्ये उत्कृष्ट गोलंदाजी करत सामन्यात पुनरागमन केले.तीन बळी घेणारा अर्शदीप सिंग सामन्याचा स्टार ठरला..IPL 2026 : मुंबई इंडियन्सच्या सलग चार पराभवामागची ५ कारणं! हार्दिक पांड्या अजूनही नाही सुधरला, तर....MI आयपीएल २०२६ च्या प्लेऑफसाठी कसे पात्र ठरू शकतात?मुंबई इंडियन्सने ५ सामन्यांनंतर केवळ एक विजय मिळवला असून, त्यांचे सध्या दोन गुण आहेत. मागील काही हंगामांमध्ये प्ले ऑफमध्ये पोहोचण्यासाठी गुणांचा जादुई आकडा १६ राहिला आहे. त्यामुळे, मुंबई इंडियन्सला स्पर्धेतील त्यांच्या उर्वरित नऊ सामन्यांमधून आणखी १४ गुण मिळवणे आवश्यक आहे. त्यांना त्यांच्या उर्वरित सामन्यांपैकी सात सामने जिंकावे लागतील. MI ने नेहमीच अडचणीच्या काळात सर्वोत्तम कामगिरी केली आहे. स्पर्धेच्या पूर्वार्धात अशाच परिस्थितीतून त्यांनी IPL 2025 च्या प्लेऑफमध्येही स्थान मिळवले होते.