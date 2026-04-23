MI vs CSK Live: सर्वात मोठी बातमी; रोहित शर्मा, MS Dhoni ला वानखेडेवर खेळताना पाहण्यासाठी जाताय, मग हे नक्की वाचा...

Rohit Sharma, MS Dhoni Unlikely to Start at Wankhede: मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर आज इंडियन प्रीमिअर लीगमधील एल क्लासिको सामना रंगणार आहे. रोहित शर्मा व महेंद्रसिंग धोनी, हे भारताचे दोन लाडके कर्णधार आमनेसामने येण्याची शक्यता आहे... होय शक्यताच, कारण दोन्ही खेळाडू सध्या दुखापतीसोबत संघर्ष करत आहेत. चेन्नई सुपर किंग्सचा माजी कर्णधार धोनी IPL 2026 मध्ये अजून एकही सामना खेळलेला नाही, तेच मुंबई इंडियन्सचा माजी कर्णधार रोहित दुखापतीमुळे मागील दोन सामन्यांना मुकला आहे. त्यामुळेच MI vs CSK लढतीत हे दोघंही मैदानावर उतरतील, हीच एक अपेक्षा ठेवून चाहत्यांची पावलं वानखेडेच्या दिशेने वळली आहेत. पण, अशात एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे..धोनी आणि रोहित हे दोघेही या सामन्यात खेळण्याबाबत साशंक आहेत. Cricbuzz ला मिळालेल्या माहितीनुसार, या दोघांपैकी कोणीही मैदानात उतरण्यासाठी पूर्णपणे तंदुरुस्त नाही; तरीही, त्यापैकी एखादा खेळाडू 'इम्पॅक्ट प्लेयर' म्हणून सामन्यात सहभागी होण्याची पुसटशी शक्यता आहे. पण, तसे घडण्याची शक्यताही अत्यंत धूसर वाटते. मात्र, धोनीचा स्वभाव पाहता, तो हा डाव खेळू शकतो..CSK च्या खेळाडूवर कोसळला दु:खाचा डोंगर; मुंबई इंडियन्सविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी आईचे निधन.सामन्याच्या आदल्या दिवशी धोनी आणि रोहित या दोघांनीही सराव केला; मात्र, दोघांनाही आपल्या तंदुरुस्तीबाबत पूर्ण खात्री वाटत नव्हती. विशेषतः, या हंगामातील अर्ध्याहून अधिक सामने अजूनही शिल्लक असल्याने, संघ व्यवस्थापन त्यांना मैदानात उतरवून कोणताही धोका पत्करणे टाळण्याचीच शक्यता अधिक आहे. १२ एप्रिल रोजी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूविरुद्धच्या मुंबई इंडियन्सच्या घरच्या सामन्यादरम्यान रोहितला 'हॅमस्ट्रिंग'ची दुखापत झाली होती आणि त्यानंतर तो अद्याप पूर्णपणे सावरलेला नाही..खेळायचे की नाही, हा निर्णय एका टप्प्यावर कदाचित रोहितवरच सोडला जाईल, पण बुधवारपर्यंत तो अजूनही तंदुरुस्तीच्या समस्येशी झुंजत असल्याचे दिसत आहे. त्याने मंगळवारी संध्याकाळी फलंदाजी केली, परंतु तो सामन्यासाठी पूर्णपणे तंदुरुस्त होण्यापासून अजून बराच दूर असल्याचे मानले जात आहे. वानखेडे येथील नेट्समध्ये धोनी पोटरीच्या दुखापतीतून पूर्णपणे सावरलेला दिसत नव्हता. सीएसके व्यवस्थापनाने हा निर्णय पूर्णपणे त्याच्यावर सोपवला आहे आणि तो परत येण्यास तयार झाल्यावर फ्रँचायझीला कळवेल अशी अपेक्षा आहे..IPL 2026 : MI vs CSK सामन्यापूर्वी ऋतुराजचा मोठा डाव! आयुष म्हात्रेच्या जागी Mumbai Indians च्या खेळाडूला आपल्या संघात घेतले."जेव्हा तो तयार असेल, तेव्हा आम्हाला कळवावे असे आम्ही त्याला सांगितले आहे. आजच्या दिवसापर्यंत, त्याने आम्हाला काहीही कळवलेले नाही. आम्ही त्याच्याकडून निरोप मिळण्याची वाट पाहत आहोत. तो मैदानात येईल की नाही, हे आम्हाला अजूनही ठाऊक नाही. हा सर्वस्वी त्याचा निर्णय आहे." असे या फ्रँचायझीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) कासी विश्वनाथन यांनी सांगितले.