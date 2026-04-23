MI vs CSK Live : रोहित शर्मा, MS Dhoni ला खेळताना पाहण्याची इच्छापूर्ती नाहीच... मुंबईने टॉस जिंकला, चेन्नईच्या ताफ्यात दोन बदल

Mumbai Indians vs Chennai Super Kings Marathi Updates: मुंबई इंडियन्स आणि चेन्नई सुपर किंग्स यांच्यात इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ चा एल क्लासिको सामना मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर होत आहे. रोहित शर्मा व महेंद्रसिंग धोनी, या भारतीय क्रिकेटमधील दोन मोठ्या नावांनी घडवलेले हे संघ आज आमनेसामने आहेत. पण, या दोन दिग्गजांच्या खेळण्यावरच प्रश्नचिन्ह आहे. धोनीने IPL 2026 मध्ये अद्याप एकही सामना खेळलेला नाही, तेच रोहितला दुखापतीमुळे मागील दोन सामन्यांना मुकावे लागले आहे. .रोहित व धोनी पहिल्यांदा केव्हा समोरासमोर आले होते माहित्येय? १ ऑक्टोबर २००६ मध्ये, जेव्हा रोहित शर्मा इंडिया रेड आणि धोनी इंडिया ब्लू संघाकडून चॅलेंजर ट्रॉफीत खेळत होते. आजही या खेळाडूंची जादू कायम आहे आणि म्हणूनच त्यांना खेळताना पाहण्यासाठी गर्दी होईल, यात शंका नाहीच. MI vs CSK यांच्यात जय-पराजयाच्या आकडेवारीचा तराजू २१-१८ असा मुंबईच्या बाजूने आहे. घरच्या मैदानावर मुंबईने ८-५ अशी आघाडी घेतली असली तरी २०२३ नंतर झालेल्या मागील पाच सामन्यांपैकी चारमध्ये CSK ने बाजी मारलेली आहे..मागच्या वर्षा वानखेडे स्टेडियमवर झालेल्या सामन्यात रोहित शर्मा व सूर्यकुमार यादव यांच्या अर्धशतकांच्या जोरावर मुंबईने ९ विकेट्स राखून CSK ला पराभूत केले होते. आयपीएलच्या या पर्वात कामगिरीशी संघर्ष करणारा ऋतुराज गायकवाड मुंबईविरुद्ध नेहमी चांगला खेळत आला आहे आणि त्याने या संघाविरुद्ध ९ डावात तीन अर्धशतकं झळकावली आहेत. यापैकी दोन ही मागली दोन सामन्यांत आलेली. शिवाय त्याला जसप्रीत बुमराहचा सामना करायला आवडतो. त्याने जस्सीच्या १७ चेंडूंत २९ धावा केल्या आहेत आणि एकदाही विकेट गमावलेली नाही. .महेंद्रसिंग धोनी आलाच नाही...महेंद्रसिंग धोनी आजच्या सामन्यात खेळणार की नाही, यावर सस्पेन्स असताना एक मोठी बातमी समोर आली. धोनी स्टेडियमवर आलाच नाही आणि तो हॉटेलमध्ये बसून मॅच पाहणार आहे. आता चाहत्यांना धोनीला खेळताना पाहण्यासाठी २६ एप्रिल ( वि. गुजरात टायटन्स, चेन्नई) ची वाट पाहावी लागेल. मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार हार्दिक पांड्याने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. रोहित आजच्या सामन्यात खेळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. .Mumbai Indians: क्विंटन डी कॉक, नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, शेरफान रदरफर्ड, मिचेल सँटनर, जसप्रीत बुमराह, क्रिश भगत, अल्लाह गजनफर, अश्वनी कुमार Chennai Super Kings : संजू सॅमसन, ऋतुराज गायकवाड, सर्फराज खान, डेवॉल्ड ब्रेव्हिस, शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा, जेमी ओव्हरटन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजपनीत सिंग, मुकेश चौधरी.