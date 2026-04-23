MI vs CSK Live: चल, जा आता नाहीतर! Tilak Varma अन् जेमी ओव्हरटन यांच्यात बाचाबाची; वानखेडेवर राडा, प्रेक्षकांचा कल्ला.. Video Viral

What happened between Tilak Varma and Overton Wankhede? चेन्नई सुपर किंग्सने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये मुंबई इंडियन्सवर वर्चस्व गाजवले आहे. मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर यजमान मुंबईपेक्षा पाहुण्या चेन्नईच्या चाहत्यांचा कल्ला पाहायला मिळाला. संजू सॅमसनच्या शतकानंतर अकील होसैनच्या भन्नाट गोलंदाजीसमोर मुंबईने गुडघे टेकले. मागील सामन्यातील शतकवीर तिलक वर्मा मैदानावर उभा होता, पंरतु वाढत जाणाऱ्या रन रेटने तोही चिडला होता. त्यात जेमी ओव्हरटनसोबत त्याची बाचाबाची झाली. .संजूने CSK साठी पुन्हा एकदा दमदार खेळी केली. दुसऱ्या बाजूने MI च्या गोलंदाजांसमोर चेन्नईचे फलंदाज शरणागती पत्करत असताना संजू एकटा शेवटच्या चेंडूपर्यंत मैदानावर उभा राहिला. त्याने ५४ चेंडूंत १० चौकार व ६ षटकारांसह १०१ धावांची नाबाद खेळी केली. आयपीएलच्या या पर्वातील हे त्याचे दुसरे शतक ठरले. २०१८ मध्ये शेन वॉटसनने एकाच पर्वात दोन शतक झळकावले होते आणि त्यानंतर CSK कडून संजूने ही कामगिरी केली. संजूने १२ दिवसांपूर्वी दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध ११५ धावांची नाबाद खेळी केली होती..आयपीएलमध्ये CSK कडून दोन शतकं झळकावणाऱ्यांमध्ये तो मुरली विजय ( २) व ऋतुराज गायकवाड ( २) यांच्या पंक्तित बसला आहे. संजूसोबत ऋतुराजने ( २२) पहिल्या विकेटसाठी ३२ धावा जोडल्या. संजू व सर्फराज खान ( १४) यांनी १६ चेंडूंत ४० धावांची भागीदारी केली. त्यानंतर डेवॉल्ड ब्रेव्हिस ( २१) व कार्तिक शर्मा ( १८) यांच्यासह संजूने अनुक्रमे ३१ ( १७ चेंडू) व ४३ धावा जोडल्या. चेन्नईला त्याने ६ बाद २०७ धावांपर्यंत पोहोचवले. पण, CSK ला १५-२० धावा कमीच पडल्या आहेत..अल्लाह गजनफर व अश्वनी कुमार यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या मुंबईला ११ धावांवर तीन धक्के बसले. पहिल्याच षटकात अकिल होसेनने दानिश मालेवारला ( ०) गोल्डन डकवर माघारी पाठवले. त्यानंतर मुकेश चौधरीने दुसऱ्या षटकात क्विंटन डी कॉकचा (७) त्रिफळा उडवला. मुकेशने टाकलेला चेंडू डी कॉकच्या बॅटला घासून यष्टिंवर आदळला. पुढच्या षटकात अकिलच्या अप्रतिम चेंडूने नमन धीरचा ( ०) त्रिफळा उडवला..सूर्यकुमार यादव व तिलक वर्मा, हेही सुरुवातीला चाचपडले, परंतु त्यांनी खेळपट्टीवर स्थीरावण्यास वेळ घेतला अन् नंतर हात मोकळे केले. मुंबईला पॉवर प्लेमध्ये ३ बाद २९ धावा करता आल्या आणि ते १० षटकांत ६९ धावांपर्यंत पोहोचले. आयपीएलच्या या पर्वातील पॉवर प्लेमधील ही तिसरी निचांक धावसंख्या ठऱली. अकीलला पुन्हा गोलंदाजीला बोलावणे निर्णायक ठरले. त्याने १२ व्या षटकात मुंबईला मोठा धक्का दिला. मोठा फटका मारण्याच्या प्रयत्नात तिलकच्या बॅटवर चेंडू आतल्या बाजूला आदळला आणि थेट यष्टिंवर पडला..Sanju Samson Century: १० चौकार, ६ षटकार! संजूच्या शतकाने मोडले अनेक विक्रम; रोहित शर्माशी बरोबरी, गिलख्रिस्टवर पडला भारी.तत्पूर्वी, तिलक आणि ओव्हरटन यांच्यात बाचाबाची झाली. गोलंदाजी करताना जेमीला तिलकने वारंवार थांबवले आणि त्यामुळे CSK चा गोलंदाजही भडकला. त्यानंतर दोघांमध्ये शाब्दिक बाचाबाची झाली. तिलकला २९ चेंडूंत ५ चौकारांसह ३७ धावांवर माघारी जावं लागलं आणि सूर्यासोबत त्याची ५६ चेंडूंत ७३ धावांची भागीदारी संपुष्टात आली.