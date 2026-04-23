MI vs CSK Live : चेन्नई सुपर किंग्सचे खेळाडू दंडावर काळी पट्टी बांधून का आलेत? वानखेडे स्टेडियमवरील सामन्यापूर्वी नेमकं काय घडलं?

IPL 2026 MI vs CSK Marathi Cricket News: मुंबई इंडियन्स आणि चेन्नई सुपर किंग्स यांच्यातील वानखेडेवरील सामन्यापूर्वी चाहत्यांचे लक्ष एका वेगळ्याच गोष्टीकडे गेले. चेन्नई सुपर किंग्सचे खेळाडू दंडावर काळी पट्टी बांधून मैदानात उतरले होते.
Chennai Super Kings players wearing black armbands

Chennai Super Kings players wearing black armbands

Mumbai Indians vs Chennai Super Kings Marathi Updates: मुंबई इंडियन्स आणि चेन्नई सुपर किंग्स यांच्यातल्या इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या लढतीत CSK चे खेळाडू हातावर काळी पट्टी बांधलेले दिसले. CSK चा वेगवान गोलंदाज मुकेश चौधरी यांच्या आईचे वर्षभराच्या आजारानंतर मंगळवारी निधन झाले आणि त्यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी त्यांनी दंडावर काळी पट्टी बांधली.

