MI vs CSK Live : चेन्नई सुपर किंग्सचे खेळाडू दंडावर काळी पट्टी बांधून का आलेत? वानखेडे स्टेडियमवरील सामन्यापूर्वी नेमकं काय घडलं?

Mumbai Indians vs Chennai Super Kings Marathi Updates: मुंबई इंडियन्स आणि चेन्नई सुपर किंग्स यांच्यातल्या इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या लढतीत CSK चे खेळाडू हातावर काळी पट्टी बांधलेले दिसले. CSK चा वेगवान गोलंदाज मुकेश चौधरी यांच्या आईचे वर्षभराच्या आजारानंतर मंगळवारी निधन झाले आणि त्यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी त्यांनी दंडावर काळी पट्टी बांधली. .MI vs CSK सामना २०११ नंतर प्रथमच रोहित शर्मा व महेंद्रसिंग धोनीशिवाय होत आहे. रोहितला हॅमस्ट्रिंग दुखापतीमुळे मागील दोन सामन्यांना मुकावे लागले, तर धोनी IPL 2026 मध्ये एकही सामना अद्याप खेळलेला नाही. धोनी आजच्या सामन्यासाठी वानखेडे स्टेडियमवर आलेला नाही. MI ने त्यांच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल केलेला नाही, तर CSK दोन बदलांसह मैदानावर उतरला आहे. MI च्या इम्पॅक्ट प्लेअरमध्ये विल जॅक्सचे नाव असल्याने चाहते खूश झाले आहेत..Video Viral: पाकिस्तानी गोलंदाजाने आज मार खाल्लाच असता... फलंदाजाने बॅट उगारली, दोघांनी अडवले नाहीतर घडला असता अनर्थ...."CSK परिवार मुकेश चौधरी यांच्या आईच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त करतो. या अत्यंत कठीण काळात आम्ही मुकेश आणि त्यांच्या परिवारासोबत आहोत, आणि आमच्या प्रार्थना व विचारांमध्ये त्यांना स्थान देत आहोत," असे फ्रँचायझीने गुरुवारी सकाळी पोस्ट केले होते..ऋतुराज गायकवाड Toss झाल्यावर म्हणाला,"आम्ही सुद्धा प्रथम गोलंदाजीच निवडली असती, पण हा निर्णय ५०-५० स्वरूपाचा होता. ही खेळपट्टी (विकेट) फलंदाजीसाठी चांगली दिसत आहे. आमची कामगिरी सध्या खरोखरच चांगली होत आहे. फक्त अडचण एवढीच आहे की, काही महत्त्वाच्या क्षणांचा आम्हाला पुरेपूर फायदा घेता येत नाहीये. पण मला वाटते की, गेल्या सामन्यात गोलंदाजी करताना आम्ही परिस्थितीवर पुन्हा खूप चांगल्या प्रकारे नियंत्रण मिळवले होते.".Mumbai Indians: क्विंटन डी कॉक, नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, शेरफान रदरफर्ड, मिचेल सँटनर, जसप्रीत बुमराह, क्रिश भगत, अल्लाह गजनफर, अश्वनी कुमारChennai Super Kings : संजू सॅमसन, ऋतुराज गायकवाड, सर्फराज खान, डेवॉल्ड ब्रेव्हिस, शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा, जेमी ओव्हरटन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजपनीत सिंग, मुकेश चौधरी.