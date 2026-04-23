MI vs CSK Live : संजू सॅमसनचे खणखणीत शतक! मुंबई इंडियन्सवर पडला भारी, IPL 2026 मधील 'Chetta'ची दुसरी Century

Mumbai Indians vs Chennai Super Kings Marathi Updates: मुंबई इंडियन्स आणि चेन्नई सुपर किंग्स यांच्यातल्या इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या सामन्यात संजू सॅमसन ( Sanju Samson) एकटा भिडला. त्याला अन्य फलंदाजांची साथ न मिळाल्याने, CSK ला मोठी धावसंख्या उभारता आली नाही. सर्फराज खान व शिवम दुबे, हे मुंबईकर खेळाडू त्यांच्या परिचित मैदानावर धुमाकूळ घालतील असे वाटले होते. पण, दोघांनी निराश केले. दोघंही त्रिफळाचीत झाले. मात्र, संजू मैदानावर शेवटपर्यंत उभा राहिला आणि IPL 2026 मधील दुसरे शतक पूर्ण केले. Sanju Samson century.MI ने टॉस जिंकून CSK ला प्रथम फलंदाजीला बोलावले. पण, आजच्या सामन्यातील दोन मुख्य आकर्षण असलेले रोहित शर्मा व महेंद्रसिंग धोनी, यांचे प्लेइंग इलेव्हनमध्ये नाव नसल्याने चाहते निराश झाले. २०१९ पासून चेन्नई सुपर किंग्सने एकदाही १९० हून अधइक धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग केलेला नाही. त्यामुळे प्रथम फलंदाजी करणे, हे त्यांच्यासाठी चांगले मानले जात आहे. पण, मुंबईच्या संघाला हलक्यात घेण्याची चूक ते करणार नाहीत. ऋतुराज गायकवाड चांगली फटकेबाजी करत होता, परंतु हार्दिकने गोलंदाजीत केलेला बदल फायद्याचा ठरला..अल्लाह गजनफरला तिसऱ्या षटकात आणले गेले आणि शेवटच्या चेंडूवर ऋतुराज ( २२) झेलबाद झाला. त्याने १४ चेंडूंत ३ चौकार व १ षटकार लगावला. हार्दिकच्या एका षटकात ऋतू व संजू सॅमसन यांनी १९ धावा चोपल्या होत्या. पण, गजनफरने दिलेल्या धक्क्याने CSK च्या डग आऊटमध्ये नैराश्य पसरले. आयुष म्हात्रेने दुखापतीमुळे पर्वातून माघार घेतल्याने सर्फराज खान तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीला आला. संजूने चौथ्या षटकात हार्दिकचा समाचार घेताना ४,६,४,४ असे फटके खेचले आणि संघाला चार षटकांत अर्धशतकी पल्ला गाठून दिला..सर्फराजने पाचव्या षटकात जसप्रीतचे सरळ शॉट मारून स्वागत केले. संजूनेही स्लोव्हर बाऊन्सवर मस्त सिक्स मारला आणि १३ धावा जोडल्या. मिचेल सँटनरचे सलग दोन चौकारांनी स्वागत करणारा सर्फराज ( १३) चौथ्या चेंडूवर आडवा पट्टा मारण्याच्या प्रयत्नात त्रिफळाचीत झाला. शिवम दुबेला ही खेळपट्टी चांगली माहीत होती, परंतु गजनफरने टाकलेल्या सरळ चेंडूने दुबेचा ( ५) त्रिफळा उडवला. संजू मैदानावर उभा राहिला अन् २६ चेंडूंत आयपीएलमधील २७ वे अर्धशतक पूर्ण केले. .डेवॉल्ड ब्रेव्हिसने चौथ्या विकेटसाठी संजूसह १७ चेंडूंत ३१ धावा जोडल्या, परंतु अश्वनी कुमारने चतुराईने त्याला बाद केले. डेवॉल्ड ११ चेंडूंत २१ धावांवर बाद झाला. त्यानंतर कार्तिक शर्मा व संजूची जोडी चांगली जमली. १७व्या षटकात जस्सीने फक्त दोन धाव देत ३५ चेंडूंत ४३ धावांची ही भागीदारी संपुष्टात आणली. मिचेल सँटनरने अप्रतिम झेल घेतला आणि कार्तिक १८ धावांवर माघारी परतला. जेमी ओव्हरटनही ७ चेंडूंत १५ धावा करून माघारी परतला. अश्वनीची ही आजच्या सामन्यातली दुसरी विकेट ठरली. संजूने शेवटच्या चेंडूवर चौकार खेचून या पर्वातील दुसरे व एकूण पाचवे आयपीएल शतक पूर्ण केले. तो ५४ चेंडूंत १० चौकार व ६ षटकारांसह १०१ धावांवर नाबाद राहिला आणि चेन्नईने ६ बाद २०७ धावा केल्या.