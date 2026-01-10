MI vs DC WPL 2026 : वॉट अ कॅच..! लिझली लीने अफलातून झेल घेतला, मुंबई इंडियन्सला धक्का बसला; जेमिमा रॉड्रीग्जनेही इतिहास रचला

Mumbai Indians vs Delhi Capitals Live Marathi : पहिल्या सामन्यातील पराभवानंतर मुंबई इंडियन्स महिला प्रीमिअर लीगमध्ये विजयपथावर परण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्धच्या सामन्यात त्यांना तगडे लक्ष्य उभे करण्याचे आव्हान मिळाले आहे. या सामन्यातून दिल्ली कॅपिटल्सच्या जेमिमा रॉड्रीग्जने ( Jemimah Rodrigues ) कर्णधार म्हणून पदार्पण केले. महिला वर्ल्ड कप गाजवणाऱ्या जेमिमाला WPL हंगामापूर्वी DC ने जेमिमाची कर्णधारपदी नियुक्ती केली. आजच्या सामन्यात नाणेफेकीला आली तेव्हा तिने इतिहास रचला. WPL मधील ती सर्वात तरुण वयाची कर्णधार ठरली. ती २५ वर्ष व १२७ दिवसांची आहे आणि जेमिमाने स्मृती मानधनाचा ( २६ वर्ष व २३० दिवस, WPL 2023) विक्रम मोडला. .चिनेले हेन्रीने दुसऱ्याच षटकात एमेलिया केरला ( ०) बाद करून मुंबईला मोठा धक्का दिला. हेन्रीने टाकलेला चेंडू केरच्या बॅटची किनार घेत यष्टिरक्षक लिझली ली हिच्या दिशेने गेला. पहिल्या प्रयत्नात लिझलीच्या हातून चेंडू निसटला होता, परंतु तिने डाईव्ह मारून तो पुन्हा टिपला. हा अफलातून कॅच पाहून सारेच स्तब्ध झाले. केरच्या विकेटनंतर नॅट शिव्हर ब्रंटने मोर्चा सांभाळला आणि पाच चौकार खेचून धावगती वाढवली. हे वृत्त लिहिले तेव्हा मुंबई इंडियन्सने पॉवर प्लेमध्ये १ बाद ४३ धावा केल्या होत्या. ब्रंट २० चेंडूंत ३२ धावांवर खेळत होती..मुंबई इंडियन्स - एमेलिया केर, जी कमालिनी, नॅट शिव्हर ब्रंट, हरमनप्रीत कौर, निकोला केरी, संजीवनी सजना, अमनजोत कौर, पुनम खेमनार, सस्कृती गुप्ता, शबनिम इस्मैल, त्रिवेणी वसिष्ठ.0.12 second viral Video : मुंबई इंडियन्सच्या विजयासाठी नीता अंबानी काय करत होत्या? सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा.दिल्ली कॅपिटल्स - शफाली वर्मा, लिझली ली, लौरा वोलव्हार्डट, जेमिमा रॉड्रिग्ज, मॅरिझाने कॅप, निकी प्रसाद, चिनेले हेन्री, स्नेह राणा, मिन्नू मणी, एन श्री चरणी, नंदिनी शर्मा.GT vs UPW WPL 2026: गुजरात जायंट्सची सर्वोच्च धावसंख्या, यूपी वॉरियर्सवर दणदणीत विजय; Point Table मध्ये RCB ला धक्का.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.