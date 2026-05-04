MI vs LSG Live: मुंबई इंडियन्सने हार्दिक पांड्याला कर्णधारपदावरून हटवले? रोहित शर्मा परतला, सूर्यकुमार यादव टॉससाठी आला अन् म्हणाला...

Mumbai Indians vs Lucknow Super Giants Marathi Update: शेवटून पहिला कोण? यासाठी मुंबई इंडियन्स आणि लखनौ सुपर जायंट्स, यांच्यातला सामना महत्त्वाचा ठरणार आहे. मुंबईचा संघ ९ सामन्यांत २ विजय मिळवून नवव्या आणि लखनौचा संघ ८ सामन्यां त२ विजय मिळवून दहाव्या क्रमांकावर आहे. MI चे आव्हान संपल्यात जमा आहे आणि आता ते LSG सह अन्य संघांचे गणित बिघडवण्याच्या भूमिकेत आहेत. त्यामुळे आजचा सामना हा रिषभ पंतच्या LSG साठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. .MI vs LSG यांच्यातल्या हेड टू हेड मुकाबल्यात लखनौने ६-२ अशी बाजी मारलेली आहे आणि वानखेडेवरही रिषभचा संघ २-१ असा वरचढ ठरला आहे. पण, सध्या दोन्ही संघांची परिस्थिती बिकट आहे आणि ती लक्षात घेता, नेमकं बाजी कोण मारेल हे सांगणे अवघड आहे. जसप्रीत बुमराह हा LSG च्या मिचेल मार्श व एडन मार्करम यांच्याविरुद्ध फार चमक दाखवू शकलेला नाही. त्याला या दोन्ही फलंदाजांना प्रत्येकी एकवेळाच बाद करता आले आहे. पण, बुमराहने रिषभ पंतची डोकेदुखी वाढवली आहे. त्याने सातवेळा रिषभला बाद केले आहे. निकोलस पूरनलाही जस्सीने दोनवेळा बाद केले आहे..जस्सीला टक्कर देण्यासाठी LSG चा मोहम्मद शमी उभा आहे. त्याने आयपीएलच्या या पर्वात ( ६.८९) पॉवर प्लेमध्ये सर्वोत्तम इकॉनॉमीने गोलंदाजी केली आहे. लखनौचा दुसरा गोलंदाज मोहसिन खान याने हार्दिकला दोन वेळा बाद केले आहे. आजच्या सामन्यात हार्दिक पांड्याच्या जागी सूर्यकुमार यादव टॉससाठी आला आणि सर्वांना आश्चर्याचा धक्का बसला. त्याचवेळी रोहित शर्माचेही पुनरागमन झाल्याने स्टेडियम दणाणून गेले. सूर्याने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला..हार्दिकची कामगिरी काही खास झालेली नाही. त्याने २० च्या सरासरीने १४६ धावा केल्या आहेत आणि ४ विकेट घेता आल्या आहेत. हार्दिकच्या जागी रोहित परतला, तर ट्रेंट बोल्टच्या जागी कॉर्बिन बॉश आज खेळणार आहे..सूर्यकुमार यादव म्हणाला, आम्ही प्रथम गोलंदाजी करणार आहोत. हवामान चांगले दिसते, आज रात्री थोडे दमटही आहे, दुसऱ्या डावात आपण पाहिले की हवामान सुधारले होते. हार्दिक पांड्या बरा नाही, त्यामुळे मी त्याच्या जागी आलो आहे. ट्रेंट बोल्टच्या जागी कॉर्बिन बॉश आला आहे, रोहित शर्मा परत आला आहे.