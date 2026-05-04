Why Hardik Pandya Not Playing Today? हार्दिक MI vs LSG सामना का खेळत नाही? मुंबई इंडियन्सने दिले महत्त्वाचे अपडेट्स; गर्लफ्रेंड कल्चर बंद होणार असल्याने झालाय का नाराज?

Why Hardik Pandya not playing today MI vs LSG? भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ अर्थात BCCI, आयपीएलमधील गर्लफ्रेंड कल्चर बंद करणार असल्याचे वृत्त समोर आले... हार्दिक पांड्यासह अनेक खेळाडूंच्या गर्लफ्रेंड टीमसोबत विविध स्टेडियममध्ये उपस्थित असल्याचे दिसले आहे आणि त्यामुळे टीकाही झाल्या. आता बीसीसीआय काही कठोर नियम आणण्याच्या तयारीत आहेत. अशात हार्दिक IPL 2026 मधील लखनौ सुपर जायंट्सविरुद्धच्या सामन्यात मैदानावर खेळण्यासाठी न आल्याने उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्या आहेत..मुंबई इंडियन्स स्पर्धेतील आव्हान कायम ठेवण्यासाठी शेवटच्या सर्व सामने जिंकण्याच्या तयारीत असताना वानखेडे स्टेडियमवरील लढतीत नाणेफेकीसाठी सूर्यकुमार यादव आल्याने सर्वांना आश्चर्य वाटले. सूर्याने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आणि रोहित शर्माही पाच सामन्यानंतर परतला आहे. हार्दिकचे जाणे अन् रोहितचे पुनरागमन यावरूनही चर्चा रंगवल्या जात आहेत. अशात हार्दिक नेमका कोणत्या कारणाने नाही खेळला, हे MI ने स्पष्ट केले आहे..IPL मधील गर्लफ्रेंड कल्चर बंद होणार? BCCI उचलणार कठोर पावलं, लवकरच नियम लागू होण्याची शक्यता.Lucknow Super Giants: मिचेल मार्श, एडन मार्करम, रिषभ पंत, जॉश इंग्लिस, निकोलस पूरन, अक्षत रघुवंशी, हिंमत सिंग, मोहम्मद शमी, मोहसिन खान, आवेश खान, प्रिंस यादवMumbai Indians: रायन रिकल्टन, नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, विल जॅक्स, राज बावा, कॉर्बिन बॉश, दीपक चहर, जसप्रीत बुमराह, अल्लाह गजनफर, रघु शर्मा.IPL 2026 : रोहित शर्माचा सराव सत्रात जोरदार फटका... ग्राऊंड्समन जखमी; त्यानंतर हिटमॅनची मन जिंकणारी कृती; मानला भावाला...हार्दिक का मुकला?हार्दिकची IPL 2026 मध्ये काही खास कामगिरी झालेली नाही. त्याने २० च्या सरासरीने १४६ धावा केल्या आहेत आणि ४ विकेट घेता आल्या आहेत. हार्दिक पांड्या बरा नाही, त्यामुळे मी त्याच्या जागी आलो आहे, असे सूर्याने टॉसच्या वेळी सांगितले. पण, त्याला नेमके काय झाले हे, मुंबई इंडियन्सने कळवले आहे. 'पाठीच्या स्नायूंच्या आकुंचनामुळे हार्दिक पांड्या आजच्या सामन्याला मुकला,'असे मुंबई इंडियन्सने कळवले आहे. त्यामुळे सोशल मीडियावर रंगलेल्या चर्चा निरर्थक असल्याचे स्पष्ट झाले.